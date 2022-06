El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha alertado este martes sobre la supuesta "creciente pérdida de turistas en la ciudad y el resto de la Costa Blanca" a consecuencia de la suspensión de la venta de billetes del AVE entre la capital alicantina y Madrid para los meses de julio en adelante. “El sector turístico de Alicante ya ha detectado que turistas madrileños que tenían previsto viajar a la Costa Blanca el mes próximo están buscando otros destinos alternativos, como Málaga, ante la incertidumbre generada por esta incomprensible y arbitraria supresión de la venta de billetes en pleno inicio de la temporada alta”, ha reseñado el regidor durante su intervención en un congreso en Madrid sobre movilidad.

“La incertidumbre va en aumento entre los turistas que se plantean sus vacaciones en julio y agosto en Alicante porque no saben si podrán ir y volver en AVE y ya están buscando alternativas”, ha destacado el alcalde, quien ha añadido: “Esta imprevisión e improvisación por parte de Renfe genera cada día un perjuicio gravísimo e irreparable al sector turístico alicantino, que se ve abocado a sufrir cuantiosas pérdidas justo cuando encaraba una fase de recuperación tras dos años muy duros de pandemia”.

La presidenta de ADIF, María Luisa Domínguez, ha confirmado al presidente de la CEV, Salvador Navarro, que esta semana se "confirmará la programación de trenes que conectarán Alicante con Atocha y Chamartín", lo que permitirá recuperar la venta de los billetes entre Madrid y Alicante para los meses de verano. "El acuerdo llega después de que la Confederación haya denunciado el grave perjuicio que supone para el sector turístico de la provincia de Alicante la paralización de la venta de billetes en plena temporada alta y se haya solicitado una solución urgente", señalan los empresarios. “Esperamos como nos han informado que antes del viernes 17 de junio quede todo solucionado”, ha añadido Navarro.

Barcala, por su parte, ha exigido a la compañía estatal ferroviaria que "revoque de inmediato esa decisión inexplicable, irresponsable y arbitraria” y se reactive cuanto antes la venta de billetes; y que cualquier decisión que tengan que adoptar sobre la venta de billetes o la ejecución de obras se aplace al final de la temporada alta veraniega".

Para el regidor, “Renfe debe dar explicaciones porque si entras en la web a sacar un billete de Alicante a Madrid en julio, te envían en dirección a Girona para enlazar con el AVE procedente de Barcelona en un trayecto de casi ocho horas de duración”. En el comunicado, Barcala sostiene que la situación no es "seria", se trata "de una burla a los usuarios y turistas que ven Alicante y la Costa Blanca como destino vacacional y no se fían porque no saben si podrán ir ni volver”.

La pasada semana se supo que Renfe había suspendido la venta de los billetes del AVE entre Alicante y Madrid a partir del 1 de julio hasta conocer qué trenes AVE podrán parar en Atocha y cuáles en Chamartín. ADIF mantiene, por su parte, que para final de este mes tendrá acabadas las obras que en la estación de Chamartín para acoger los nuevos servicios de alta velocidad sin interrupciones en cuanto se abra el túnel pero no tiene fecha oficial. El Ministerio de Transportes anunció la pasada semana que su previsión es poner en servicio en julio el túnel entre las estaciones de Puerta de Atocha y Chamartín, una infraestructura por la que circularán el 90% de los trenes AVE, convencionales y low cost, que conectan Alicante y Madrid a final de año.

No obstante, de momento se desconoce la fecha a partir de la cual ADIF desviará por el túnel los trenes alicantinos (AVE y Alvia), y casi se da por hecho que esto no sucederá al 100% hasta el otoño, cuando está previsto que también comiencen a circular los trenes de bajo coste: Oigo, Iryo y Avlo, este último de Renfe. De momento, ADIF negocia con el Consell que, al menos, dos de los diez trenes AVE que conectan diariamente en cada sentido ambas ciudades sigan parando en Puerta de Atocha.

En principio está previsto, como mínimo, que haya cuatro AVE -dos en cara sentido- entre Alicante y Madrid que sigan parando en Atocha. La prolongación de AVE hasta Chamartín sin parar en Atocha provocará un aumento de 10 minutos en el tiempo de viaje, a los que habrá que añadir otros diez para llegar al entorno de la Puerta de Sol.

A las puertas de la temporada alta, sin embargo, resulta imposible viajar en AVE entre Alicante y Madrid pues Renfe solo vende billetes hasta el 30 de junio. Aunque se dé la paradoja, sin embargo, surrealista. que en la web de la compañía sí se puede comprar un billete para viajar a la capital de España pero en un tren que sale a las 9.25 horas hacia Tarragona, donde hay que cambiar de tren y en un AVE que llega de Barcelona seguir a Madrid, llegando a las 17.12 horas. Es decir, tras ocho horas.