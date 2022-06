"Érase una vez un virus" es el lema de la Hoguera Especial que plantará a finales de esta semana el distrito "Sèneca-Autobusos", un monumento de 14 metros de altura centrado en la pandemia como protagonista de nuestras vidas en los últimos tiempos. La obra llevará la firma de José Gallego, Toni Pérez y Manuel Algarra, fallecido el pasado abril, y que formó un tándem en Alicante que dio cuatro primeros premios al distrito entre 2015 y 2018, y otros tantos ninots indultats. El presupuesto del monumento es el mayor de la categoría con 100.000 euros.

La figura central será una reina china con el covid revoloteando alrededor. El remate con la corona, una inyección alusiva a la vacuna contra el SARS-CoV-2 y un sátiro cazando los virus se abrirá en el cielo hasta alcanzar una anchura de 8 metros y tendrá riesgo controlado.

Toni Pérez, que se incorpora al proyecto, es el autor de la carpintería del centro y del remate, y Gallego diseña y realiza las escenas y el resto del monumento.

Según la explicación de la foguera, la temática se materializa con una majestuosa reina procedente de China, que lleva corona y virus revoloteando alrededor de ella. "Además posee unas grandes alas con las que se mueve a sus anchas por el mundo y eso le permite gobernar en todos sus territorios. En sus manos sostiene la vara de Asclepio, símbolo de la medicina y la salud".

"La reina china posee unas grandes alas con las que se mueve a sus anchas por el mundo y eso le permite gobernar en todos sus territorios. En sus manos sostiene la vara de Asclepio, símbolo de la medicina y la salud"

A los pies de la reina, un personaje que representa a un pensador se protege con la mascarilla y posa su mano sobre una calavera, en un guiño a la escena de Hamlet y su "ser o no ser". "Sobre sus hombros ascienden unos gusanos que inician un camino. Estos animales se adentran en el pelo de la reina central y salen por el otro extremo convertidos en mariposas, aunque corren el peligro de que un gran sátiro las cace. Eso ha tenido la pandemia, que todo lo ha cambiado y nos ha traído grandes peligros".

En lo más alto de se representará la metamorfosis de las personas asediadas por el virus que tras recibir la esperada vacuna, "puede alzar el vuelo y volar por fin libres" .

En cuanto a los contrarremates, habrá una secuencia de tres seres que hablan de resiliencia para salir de situaciones complicadas y seguir avanzando. "El primero, el que está más alto, en color amarillo está en conflicto por la situación, y cae al vacío. El segundo está mutando su color a verde. El último, en azul, decide cortar su brazos y cosiéndolos a la espalda consigue alzar el vuelo con las manos y salvarse de la destrucción", explica el autor.

El proyecto, según explica José Gallego, se diseñó en 2019 para las Hogueras de 2020, no se centraba inicialmente en la pandemia. "Vimos que con unos pequeños cambios se podía acoplar y lo adaptamos".

La reina del covid, una monarca asiática, presidirá el monumento, con 12 metros de anchura en el centro. Los artistas afirman estar "bastante contentos" por la composición, "que creemos que será completa". Tendrá nueve escenas y una veintena de figuras, así como riesgo en el remate, pero controlado. "Tendrá mucho movimiento y un colorido potente. Es de las más cromáticas de las que hemos plantado en Séneca, con unas técnicas diferentes de pintura, novedosas para darle más realces y aportar algo diferente".

"Tendrá mucho movimiento y un colorido potente. Es de las más cromáticas de las que hemos plantado en Séneca, con unas técnicas diferentes de pintura, novedosas para darle más realces y aportar algo diferente" Jose Gallego - Artista de la hoguera Sèneca-Autobusos

Crítica

En cuanto a las escenas de la crítica, contiene personajes al hilo de la pandemia como los negacionistas del virus y la vacuna; el colaboracionista, es decir, el que se lo cree todo; y los comisionistas que se llevaron un porcentaje por la compra de mascarilla. También aparece Fernando Simón, el epidemiólogo portavoz del Ministerio de Sanidad en la lucha contra la pandemia de enfermedad por coronavirus en España. Así como la familia real en una escena "bastante graciosa" relacionada con una de las canciones que marcaron el confinamiento, como fue el "Resistiré" que sonaba en los balcones; y otra más en homenaje a los ausentes, que murieron por el covid-19.

"La foguera tiene que ser divertida, graciosa. Personalmente no creo mucho en las hogueras homenaje porque se desvirtúa un poco el espíritu del monumento, el que tiene que predominar la crítica y la gracia. Pero en este caso pensamos que teníamos que recordar a los que no están. De lo contrario habría quedado frívolo".

"No creo mucho en las hogueras homenaje porque se desvirtúa un poco el espíritu del monumento, el que tiene que predominar la crítica y la gracia. Pero en este caso debían aparecer los que ya no están. De lo contrario habría quedado un poco frívolo" José Gallego - Artista de la hoguera Sèneca-Autobusos

Manuel Algarra, fallecido hace unos meses, participó en la elaboración del proyecto y pudo hacer algunos de los elementos, aunque el grueso se haya construido desde marzo hasta ahora, de ahí que sea su última foguera Especial en Alicante. Para la parte que le correspondía, Gallego contactó con Toni Pérez. Tienen previsto traer a Alicante el monumento en varios camiones el viernes y el sábado levantar el cuerpo central.

"Es un poco extraño estar haciendo una hoguera que nace en 2019. Tenemos muchas ganas de verla plantada y de comprobar cómo queda todo, pero también de pasar página. Los artistas echamos de menos cerrar el ciclo y poder cambiar y empezar algo nuevo".

Debut

El artista Toni Pérez debuta en las Hogueras Especiales de Alicante. "Me una una gran amistad con Jose Gallego, que me llamó y me dijo si podía asumir la parte de Manuel Algarra y le dije que sí desde el minuto 1".

Con sus ayudantes de taller (tiene un equipo de seis personas), se ha encargado de construir y pintar la carpintería del centro y de lo que es el remate. Y el equipo de taller lo punta. Con anterioridad planto en Bavers Els Antigons y tiene empaquetado el monumento de Altozano Sur, que también plantará.

Pérez destaca el diseño de la reina asiática que hizo Gallego, "muy de él, siempre nos sorprende. También el remate, que lleva un fauno con un cazamariposas intentando cazar el coronavirus. En la corona que lleva la reina asiática están las fases que hemos pasando en la pandemia, primero el virus, luego la vacuna y por último nos quitamos la mascarilla y cogemos alas. Por eso la reina va volando".

"Las circunstancias fueron tristes (por el fallecimiento de Manuel Algarra). Todos nos quedamos sorprendidos pero en la hoguera Sèneca me acogieron muy bien desde el primer momento. Estoy muy arropado". Toni Pérez - Artista de la hoguera Sèneca-Autobusos

Este artista también quiere homenajear a Algarra. "Las circunstancias fueron tristes. Todos nos quedamos sorprendidos pero en la hoguera Sèneca me acogieron muy bien desde el primer momento. Estoy muy arropado". Considera que la obra va a gustar y a sorprender por el estilo y el diseño de Gallego, "muy de autor. He trabajado antes con él y me vuelve a sorprender. Le da una vuelta siempre".

Un recordatorio al artista que falta

El presidente de la comisión de Sèneca-Autobusos, Josep Amand Tomás, destaca la ganas que tiene la comisión de vivir la Fiesta en la calle, sin restricciones. "Esperamos que sea multitudinaria y participativa".

Sobre el monumento, tienen una gran confianza en el proyecto. "Después de que nos quedamos sin uno de los artistas hace tres meses, tenemos ilusiones con el tándem que han formado de manera precipitada Gallego y Pérez. Sabemos que el proyecto será tal cual se había ideado. Va a resultar espectacular. Estuvimos en los talleres de Hogueras hace un par de semanas y nos vinimos muy contentos con todo lo que vimos". En la foguera habrá un recordatorio al artista fallecido, Manuel Algarra.