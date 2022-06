Durante catorce horas estuvo desvalijando un ladrón una céntrica perfumería de Alicante a la que accedió tras hacer un butrón y el robo no fue descubierto hasta el lunes por la mañana, cuando acudieron al establecimiento para abrir al público. La alarma no detectó la presencia del ladrón al arrastrarse por el suelo y pudo huir con un botín cercano a los 50.000 euros en productos de maquillaje y otros artículos a la venta, según fuentes cercanas al caso.

La Policía Nacional trata de identificar al autor o autores de este robo por el procedimiento del butrón cometido en la Perfumería Júlia, en la calle Portugal. El butrón fue realizado desde un centro de transformación eléctrica que hay junto al comercio y el autor pudo haber sufrido una descarga mortal allí mismo con las manipulaciones realizadas, según los técnicos de la compañía eléctrica.

La alarma del establecimiento no sonó porque el ladrón fue arrastrándose por el suelo para no ser detectado por los sensores volumétricos. No obstante, en las grabaciones de las cámaras de seguridad si se aprecia cómo se mueve por el suelo sin levantarse y se ha podido saber que accedió a las tres de la tarde del domingo y estuvo entrando y saliendo hasta las cinco de la mañana de este pasado lunes.

La investigación ha revelado que el butronero que entró -se desconoce si tenía algún cómplice en el exterior- estudió bien el golpe y previamente acudió a todos los comercios del entorno para preguntar si tenían cámaras de seguridad enfocando al exterior. Alegó que había tenido un accidente de tráfico y necesitaba imágenes, pero la realidad era distinta. Así se aseguraba que iba a poder acceder sin ser grabado a la perfumería, que fue el único comercio donde no entró a preguntar por las cámaras.

Operarios de una empresa eléctrica han cambiado este martes las celdas de media tensión del centro de transformación desde el que se hizo el butrón. Resultaron dañadas mientras hacía el agujero el ladrón, con el consiguiente peligro de haber sufrido una descarga eléctrica, según han reconocido operarios en el lugar.

El establecimiento asaltado ha reforzado las medidas de seguridad tras este robo y la Policía Nacional continúa recabando datos en la zona para identificar al ladrón.