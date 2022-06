Turno de las defensas del expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll y del empresario Enrique Ortiz en el juicio por las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Zonal de la Vega Baja. Los abogados Bernardo del Rosal y Francisco Ruiz Marco rechazaron la existencia de presiones políticas para que Ortiz negociara con el empresario Ángel Fenoll la compra del suelo sobre el que se levantaría el futuro vertedero y vincularon estos contactos al "rechazo social" que estaba causando en la Vega Baja la ubicación de estas instalaciones. "Ni Ortiz compró ese suelo a Fenoll, ni se planteó un aumento del futuro canon por el cambio de ubicación", ha asegurado Ruiz Marco en un incisivo informe en el que ha cargado contra la investigación judicial. Los dos letrados coincidieron en reiterar la petición de nulidad de las escuchas telefónicas en las que se ha baso el caso.

Las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Zonal es una de las piezas en las que se desgajó el llamado Caso Brugal. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el expresidente de la Diputación trató de compensar a Ángel Fenoll por la pérdida del Plan Zonal imponiendo a la UTE con la que Ortiz había ganado el concurso que tuvieran que comprar el suelo del primero y, cuando no llegaron a un acuerdo para cerrar la operación, paralizó la aprobación para presionarle. Los dos letrados coincidieron en señalar que ninguno de estos extremos había quedado acreditado tras más de seis meses de juicio.

Detenido por maltrato el hijo de Ángel Fenoll La sesión de juicio de este martes comenzó con un acusado menos en el banquillo. El hijo del empresario Ángel Fenoll, Antonio Ángel Fenoll, fue detenido por un delito de malos tratos en el ámbito familiar la noche anterior tras una discusión con su mujer. La ausencia de este acusado en el banquillo motivó que durante un momento se llegara a plantear si se suspendía el juicio, aunque el tribunal acordó que procedía continuar la sesión sin este acusado, que estaba en los calabozos de la Guardia Civil. Fuentes de la Benemérita, confirmaron que el hijo del empresario fue arrestado en San Javier por malos tratos y lesiones en el ámbito familiar. J.A.M./P.C.

"Parece que el fiscal no estaba dispuesto a que la realidad le estropeara una buena acusación", ha subrayado Del Rosal, insistiendo en que los policías que investigaron las presuntas irregularidades "ni siquiera consultaron el expediente administrativo porque no lo consideraron relevante para las pesquisas", a pesar de que no había ningún informe o alerta de irregularidad alguna. El abogado de Ripoll tildó de "postverdad" el relato de la acusación, que se iba modificando a medida que recibía bofetones de realidad.

Las defensas insisten en que el suelo no se compró, ni se planteó un aumento del canon por la nueva ubicación

"Se dice que Ripoll tenía voluntad de beneficiar a Fenoll, pero no le adjudica el vertedero. Después se dice que se impone a Ortiz comprar el suelo de Fenoll, pero al final Ortiz no lo compra. Y al final se relata que Ripoll se aleja de Fenoll y se acerca a Ortiz, dándole permiso para negociar con otros propietarios para buscar el suelo. Como si Ortiz necesitara ese permiso", ironizó. Del mismo modo, destacó que en toda la causa no consta ni que Ripoll recibiera dádiva alguna, ni qué debía hacer a cambio.

Del mismo modo, el abogado Ruiz Marco incidió en que fueron los ayuntamientos que blindaron los planes generales para impedir la ubicación del macrovertedero y la polémica sobre la ubicación las verdaderas razones del bloqueo del Plan Zonal. "Si Ripoll lo hubiera aprobado, dirían que impulsó el acuerdo para que Ortiz empezara a tener beneficios y poder pagar a Fenoll", ironizó. Según la defensa del empresario, jamás se planteó un aumento del canon por el cambio de ubicación del vertedero, en contra de lo que sostiene la Fiscalía. "Esto no es algo que se pueda decir por lo que hablen dos personas por teléfono. Esto no es Venezuela. Se requeriría un estudio técnico, se documenta y se informa. No es una merienda de negros. Esto no funciona así. Es imposible", recalcó. Ruiz Marco recordó que 29 personas pertenecientes a tres administraciones diferentes votaron a favor de posponer la transitoria y que los votos de Ripoll y de la entonces alcaldesa de Orihuela y también acusada, Mónica Lorente, "eran irrelevantes para la adopción del acuerdo".