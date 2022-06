Las Hogueras dejarán un negocio de 250 millones en Alicante en su regreso tras la pandemia pero el dinero que los sectores económicos dejan en las comisiones apenas llega al 10% de la cantidad que necesitan recaudar para organizar la celebración, lo que pone en jaque la viabilidad de la Fiesta para los próximos años en el actual escenario de crisis, con un fuerte encarecimiento de los materiales para hacer los monumentos y de la iluminación.

Los distritos invierten en torno a 6 millones de euros en preparar la celebración, de los que apenas 600.000 euros proceden de bares, restaurantes, hoteles, otros alojamientos turísticos y tiendas. En esa cantidad entran también los patrocinios de empresas, que este año han bajado drásticamente. Las asociaciones festeras sobreviven con las cuotas de los festeros, que en nueve de cada diez suponen el 80% del presupuesto, con hogueras donde los socios llegan a pagar 1.500 euros por persona al año; aunque algunas tienen en la venta de mesas de racós para las fiestas la mayor fuente de financiación.

Las cuentas se cuadran con la subvención municipal, que para algunas asociaciones supone el 10% de los ingresos. Este año el Ayuntamiento de Alicante aporta a las comisiones de hogueras y barracas 621.700 euros, un 54% más que en 2020. Las comisiones agradecen que se hayan mantenido estas ayudas los dos años en que no habido Hogueras. El primero de ellos como ayuda a los artistas que, por el covid y la suspensión de la plantà, se habían quedado sin trabajo; y el segundo en concepto de almacenaje de los monumentos.

Durante esta legislatura (2019/2022) las subvenciones de Diputación a federaciones, gremios y hogueras asciende a 165.209,53 euros. El Consell también aporta a través de diversas consellerias. Destacan la colaboración, por primera vez, con la Federació de Fogueres con el castillo de fuegos y las bandas de música del día del pregón, la promoción turística y el premio Generalitat para la hoguera ganadora, además del decreto de la Generalitat aprobado la semana pasada para apoyar a las fiestas de la Comunidad. "La apuesta es decidida", señalan.

Los sectores económicos vinculados al turismo se "defienden". La hostelería destaca su aportación a través de la contratación, que lo consideran un valor en sí. Antes de la pandemia se cifró en 13.000 empleos lo que generan las Hogueras entre restauración y comercio, que luego enlazan con la campaña de verano. El sector admite, no obstante, que se debería colaborar más con los barrios, que tienen más difícil sacar adelante la Fiesta. Las patronales del sector destacan que este año contribuyen con la Federació de Fogueres a través de una serie de premios y unas ayudas para su reparto entre los festeros.

Los hoteles colaboran también con precios especiales para los foguerers que se alojan en sus habitaciones los días de Hogueras, mientras el pequeño comercio considera que realiza una gran aportación a través de los llibrets teniendo en cuenta que muchos establecimientos se han perdido.

Nula colaboración

"Históricamente hay una reclamación por parte del mundo de la Fiesta de que haya una mayor colaboración de los sectores productivos con las Hogueras. Esta año es casi nula. La mayoría, aunque no todos, de los que ayudaban algo han aprovechado la pandemia y la crisis para dejar de colaborar", afirma el vicepresidente de Economía de la Federació de Fogueres, Manuel García.

El dirigente festero recuerda que la hostelería es el sector "que más reclama la Fiesta y que menos aporta. Históricamente es así y este año aún se ve más reflejado. Están todas las reservas llenas pero muy pocas empresas colaboran con la hoguera de su distrito. Al contrario, este tipo de hostelería lo que hace es reclamarla a la comisión los espacios que usa para que no plante. Son los que más ganan con las Hogueras, los que menos colaboran y los que más se quejan". Por ello, agradece el guiño de las asociaciones con la Federació a través de un nuevo premio.

"Históricamente hay una reclamación por parte del mundo de la Fiesta de que haya una mayor colaboración de los sectores productivos con las Hogueras. Esta año es casi nula" Manuel García - Vicepresidente de Economía de las Hogueras

Por contra, García destaca que el negocio de barrio mantiene la colaboración más que las grandes empresas. "El pequeño bar ayuda más que la cadena del centro".

La situación se acentúa este año con la pérdida de grandes marcas de patrocinio. "Las empresas medianas y grandes casi han desaparecido. Se encuentran en crisis y lo primero que han quitado ha sido los gastos patrocinios. La Federació ha perdido casi todos los que tenía", admite. Esto hace que los ingresos hayan mermado bastante, aunque desde la entidad esperan que sea coyuntural.

Por contra, "Se nota que a nivel institucional han hecho un esfuerzo en mantener su colaboración, y gracias a eso se puede compensar, y ha beneficiado que muchas hogueras no desaparezcan", gracias también a los ahorros de dos años de pandemia sin gastos festeros que han generado un remanente que permite afrontas las fiestas de este año con cierta normalidad.

Cuotas

El vicepresidente de Economía destaca que las comisiones hoy en día viven gracias al bolsillo del festero, del que obtienen el 80% del presupuesto. La subvención municipal sería un 10% y el resto patrocinios y anuncios en llibret.

Esto en general porque también hay comisiones que consiguen hasta un tercio de su presupuesto con la venta de mesas en el racó que plantan en Hogueras, de donde llegan a recaudar hasta 45.000 euros.

García no cree que las comisiones acaben siendo subvencionadas al 100% porque cuanto más dependen del Ayuntamiento "más complicada es la tramitación" y confía en que la mayoría remonte no sin apreturas.

El concejal de Fiestas, Manuel Jiménez, destaca que el Ayuntamiento de Alicante aporta una subvención a la Fiesta de 1.165.700 euros, de los que 621.000 euros son para las comisiones; mientras que la Federació percibió una ayuda inicial de 390.000 euros, a los que se suman otros 135.000 euros de modificación de crédito para compensar las deficiencias de los patrocinios y para actos nuevos. La Federación de Barracas se lleva 5.000 euros y 14.000 euros se reparten en concepto de premios.

"Donde no está la empresa privada ha tenido que estar el Ayuntamiento para apoyar a las Hogueras, de ahí la modificación de crédito para cubrir necesidades que aportaba la parte privada y que se han caído", señala el edil, a quien le constan, ha apuntado, las quejas de muchas comisiones de la escasa colaboración de los sectores que más se benefician de la Fiesta, negándose a contratar anuncios de llibret de 30 euros.

"La subida de los materiales y de los costes para realización de los monumentos imposibilita que los artistas puedan ejecutar obras de calidad y volumen en Alicante. Es el momento de apoyarlos" Manuel Jiménez - Concejal de Fiestas

El concejal planteará desde el área de Fiestas al equipo de gobierno un nuevo aumento de la ayuda a la construcción de los monumentos de cara a 2023 porque lo considera necesario. Asimismo, entiende que hay que subir los baremos de las hogueras (inversión mínima para plantar en las distintas categorías. "La subida de los materiales y de los costes para realización de los monumentos imposibilita que los artistas puedan ejecutar obras de calidad y volumen en Alicante. Es el momento de apoyarlos y desde la Federació, el Gremio de Constructores y el Ayuntamiento seguir buscando financiación para ese incremento".

Jiménez señala que el Ayuntamiento no puede subvencionar al 100% la actividad de un tercero, en referencia a las comisiones, por lo que "han de reinventarse y que cada una valore de qué manera equilibra gastos e ingresos". En este sentido, entiende que hay que incrementar la masa social de las Hogueras, y en este sentido, le consta que muchas asociaciones se están replanteando su funcionamiento para conseguir más socios y sanear su economía, teniendo en cuenta que se está perdiendo la colaboración del vecino de toda la vida, y que son los foguerers y barraquers los que financian la Fiesta de su bolsillo.

Hostelería y comercio

La Federación Provincial de Hostelería afirma que sí que ayudan a las Hogueras aunque admite que siempre son los mismos establecimientos y no todo el mundo lo hace. "Deberíamos hacer algo por colaborar más con las fiestas, sobre todo en los barrios, donde cuesta cada vez es más difícil sacarlas adelante", señala su presidenta, Mar Valera. En este sentido, señala que hostelería, hotelería y apartamentos vacacionales aportan este año un premio en metálico.

"Deberíamos hacer algo por colaborar más con las fiestas de Hogueras, sobre todo con los barrios, donde es más difícil sacarlas adelante" Mar Valera - Presidenta de la Federación Provincial de Hostelería

Por la Asociación de Restaurantes (ARA), César Anca destaca la contratación en Hogueras, "que es un valor en sí, que viene ligada a las fiestas y que se prolonga en la campaña de verano".

"En Hogueras contratamos a más gente, que es un valor en sí. Las contrataciones que hacemos van ligadas con las de verano" César Anca - Presidente de la Asociación de Restaurantes (ARA)

El pequeño comercio defiende su colaboración histórica con las comisiones de distrito. "Desde siempre le ha aportado a la Fiesta muchísimo. No hay que echar la vista muy atrás para ver cómo los llibrets están llenos de nuestros anuncios. Hablamos de mínimo por inserción desde 30 euros a más de 100 euros en función de la categoría de la hoguera o de la barraca que patrocines. Siempre ha sido una gran aportación y lo sigue siendo. A pesar de los malos tiempos en que vivimos, casi todos los compañeros han puesto anuncios en los llibrets de sus barrios, si no en menor cuantía en mayor", afirma Vicente Armengol, presidente del Colectivo de Comerciantes en Alicante.

"El pequeño comercio desde siempre le ha aportado a la Fiesta muchísimo. No hay que echar la vista muy atrás para ver cómo los llibrets están llenos de nuestros anuncios" Vicente Armengol - Presidente del Colectivo de Comerciantes por Alicante

Renuncia a Especial

Entre las hogueras que han plantado en Especial y que bajaron de categoría está Port d'Alacant. La presidenta de la comisión, Aurora Martínez, explica que dejaron la sección por la economía y por el coste de la plataforma para montar en el agua. De hecho concursarán en Primera y en tierra. "Poner la plataforma en el agua nos costaba 40.000 euros, casi como un monumento. Antes había empresas del Puerto que durante el año ayudaban a su mantenimiento, pero ahora no y es imposible llegar a eso porque los espónsor han bajado bastante".

Sobre la situación actual, destaca que en general en la Fiesta "hay muy poca aportación de hostelería, comercio y hoteles. Tengo gente que ha aportado pero en mínimos porque la pandemia ha minado a todos".

"Hay muy poca aportación de hostelería, comercio y hoteles. Tengo gente que ha aportado pero en mínimos porque la pandemia ha minado a todos" Aurora Martínez - Presidente de la hoguera Port d'Alacant

Parque Plaza de Galicia plantó su monumento en Especial durante 5 años desde 2013 y ahora lo planta en Tercera. Su presidente, César Sirvent, afirma que no les interesa la categoría, no tanto por motivos económicos, señala, como por los jurados "y porque no me gusta el ambiente en el colectivo de Especiales". De hecho financieramente están saneados pues acabaron 2019 con un superávit de 30.000 euros. La mayor parte de su presupuesto (70%) lo obtienen de la venta de mesas, el 70%. Luego cuotas y patrocinios, "que han bajado".

"La mayor parte de nuestros ingresos, un 70%, procede de la venta de mesas en el racó para Hogueras" César Sirvent - Presidente de la hoguera Parque Plaza de Galicia

Por último, la hoguera Altozano, que plantó varios años en Especial hasta 2013, sobrevive de las cuotas de los comisionados y los ingresos de las mesas del racó porque los patrocinadores, tras el covid, se han visto recortados. Plantarán la hoguera adulta en Cuarta y la infantil en Especial.

"Dejamos la categoría por el tema económico. Era sacrificar mucho a la gente, que tenía que pagar el triple de cuota, y somos familias. Llegábamos a pagar al año 1.500 euros por persona" Miguel Ángel Espuch - Presidente de la hoguera Altozano

"Dejamos la categoría por el tema económico. Era sacrificar mucho a la gente, que tenía que pagar el triple de cuota, y somos familias. Llegábamos a pagar al año 1.500 euros por persona. Prefiero como estamos". El distrito está contento con la respuesta del barrio, en venta de mesas, y en la respuesta de los negocios y de los vecinos con las cartillas, ya que gracias a ellos han obtenido el 60% del presupuesto.