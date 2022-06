Solo la fusión entre comisiones, junto a un mayor apoyo económico de la hostelería y el Ayuntamiento, salvarán la Fiesta el próximo año. Son las medidas que apuntan de forma mayoritaria reconocidos foguerers consultados por este diario, como varios expresidentes de Gestora y Federació, para evitar que en el actual escenario de crisis desaparezcan asociaciones festeras, que son las que sostienen la celebración con las cuotas de los socios. Los pagos de foguerers y barraquers financian el 80% del coste de las Hogueras, un 10% sale de las arcas municipales en forma de subvenciones y el otro 10% procede de patrocinios y colaboraciones, lo que comprende lo que aportan sectores económicos que se benefician del negocio de 250 millones de euros que generan las Hogueras en una semana y que llena hoteles, bares y restaurantes.

Incentivar la participación, con actividades para captar festeros infantiles y aumentar la masa social de las comisiones dando de alta a los ciudadanos que alquilan las mesas de los racós durante las fiestas, son otras de las medidas apuntadas. Así como buscar alternativas para que los nuevos socios paguen solo por lo que disfruten, adecuando las cuotas al grado de implicación que quiera tener la gente sin obligarles a participar todo el año ni a abonar todo un ejercicio. Actualmente hay comisiones en las que los foguerers abonan hasta 1.500 euros al año.

"Es fundamental que la masa social y festera de las hogueras y barracas aumente. Ahora mismo solo existen dos comisiones más que en los años noventa. Hay una situación de estancamiento en la integración de nuevos foguerers en el censo", señala el expresidente de la Gestora de Hogueras y exconcejal Andrés Llorens.

La idea de ofrecer nuevas cuotas más participativas y módicas para fomentar las altas la comparte la actual presidenta de la Federació de Fogueres, Toñi Martín-Zarco, que reconoce que el censo, que es de unos 7.000 festeros, tiene que subir, lo que se puede conseguir, apunta, también con nuevos patrocinios. "Hay que buscar un equilibrio porque la Fiesta beneficia a todos los sectores, deben colaborar los que no lo hacen y los que sí un poco más. Si todos arrimasen el hombro, las Hogueras estarían mucho mejor".

En este sentido, destaca los convenios que han suscrito este año precisamente con asociaciones de hostelería, hoteles, apartamentos turísticos y ocio, para que llegue más dinero a las comisiones a través de premios en metálico. Actualmente, los distritos invierten en torno a 6 millones de euros en preparar la celebración, de los que apenas 600.000 euros proceden de bares, restaurantes, hoteles, otros alojamientos turísticos y tiendas.

Incertidumbre

Pedro Valera, que presidió la Federació de Fogueres entre 2006 y 2012, prevé un complicado arranque del ejercicio de Hogueras 2023. "Este año las comisiones tenemos algo de dinero guardado de las subvenciones del Ayuntamiento pero el que viene hay que arrancar. Es un tema peliagudo y existe una gran incertidumbre. La pandemia se ha llevado muchas cosas por delante, rara es la casa donde no hay una persona en paro. La Fiesta nos gusta a todos pero hay que llegar a final de mes".

Valera opina que es una cuestión a abordar en un cónclave por Ayuntamiento, Federació y Gremio, y que existe un tira y afloja entre la comisiones que pierden socios y que luchan por no desaparecer y los artistas que quieren que se suban los baremos de los monumentos -el dinero que pagan las comisiones por las hogueras que se plantan- porque los materiales cada vez están más caros. En su consideración, lo mejor para salvar la Fiesta serían las fusiones pero "el corporativismo de las Hogueras es grande".

Los foguerers consultados calculan que un mínimo de doce comisiones podrían unirse para afrontar con menos gasto y más participación la celebración, sobre todo las que conviven muy cerca en un mismo barrio.

"Habría que intentar ayudar a las comisiones que queden rezagadas para que no desaparezcan. No es culpa de nadie pero sí un tema a solucionar entre todos". Valera cree que el Ayuntamiento tiene que interceder para buscar soluciones porque las Hogueras es una fiesta de Interés Turístico Internacional "y como tal es de todos los alicantinos y entre todos hay dar una solución". También cree que lo sectores económicos, sobre todo la hostelería, deben ayudar más. "Se aprovecha y es la que menos ayuda. Cuántos negocios de restauración no ponen anuncios en los llibrets y tienen las terrazas llenas", afirma.

"Las cosas están difíciles y el año que viene será mucho peor, sobre todo en una hoguera pequeña, como la mía y otras de alrededor, que tendrán que desaparecer o unirse a otras", apunta Miguel Díaz, que presidió en la Gestora en 1985 y 1986, y que próximo a cumplir los 80 años sigue vinculado a su distrito.

También ve factible admitir en las comisiones a personas que quieran tener mesas en los racós pero no deseen cotizar ni intervenir todo el año en la Fiesta pagando una cuota. "Es una forma de entrar dinero pero en Alicante somos un poco cerrados. Es raro que la gente se dé de alta, pague la cuota y espere todo un año hasta las fiestas. Aquí la gente entra en la hoguera o no pero cada vez es más difícil, porque no hay trabajo. Cuando llegue noviembre o diciembre será peor". Díaz ve complicado el futuro de la celebración. En muchas calles de su distrito nadie colabora, "no te abren ni la puerta. Los que estamos pagamos una cuota todos los meses y vendemos lotería pero todo cuesta más, la vallas, las mesas y sillas, todo cuesta más dinero".

Más ayuda municipal

El que fuera presidente de la Gestora de Hogueras entre 1993 y 1995, Luis Botella, también es partidario de las fusiones. "Hay barrios con cinco o seis hogueras, podrían ser menos pero más potentes. Pienso que es mejor que en Alicante haya 50 comisiones fuertes que 80 regulares". Al margen, considera que el Ayuntamiento ayuda pero no lo que debería, y aboga por cambiar el sistema y que el presidente de las Hogueras sea un concejal, como en València. "Eso supone el respaldo total del Ayuntamiento, que está completamente involucrado con la Junta Central Fallera. La Federació de Fogueres, como ahora, trabajaría altruistamente por la Fiesta pero siempre con la fuerza y la potencia económica detrás del Ayuntamiento. Esa es la base principal porque es la fiesta oficial de Alicante".

Este año la subvención municipal a las Hogueras asciende a 1.1675.700 euros, de los que 621.700 euros son para las comisiones, un 54% más que en 2020. El resto es fundamentalmente para la Federació.

Otras claves, a su juicio, son buscar más proveedores y abrirse a la participación de la ciudadanía. "En nuestra época se involucraban los vecinos, había cartillas, todos pagaban, también los comercios, que ponían la luz en el distrito. Eso se ha perdido". También apela a una mayor aportación económica de hoteles y restaurantes. "Ganan mucho dinero en Hogueras y la Fiesta es la que les la posibilidad de ganar esos millones. Son los grandes beneficiados y colaboran poco o nada con la gente que trabaja altruistamente por amor a la Fiesta".

Llorens valora la colaboración económica que aporta el Ayuntamiento a las Hogueras y cómo se ha volcado en ayudar a comisiones y artistas tras la pandemia. Sin embargo, cree que podría ir más allá. "Es su obligación y lo han entendido. Pero aparte de colaborar económicamente, hay otras cuestiones que desde el Ayuntamiento se pueden plantear para evitar gastos y molestias a las comisiones".

El exconcejal afirma que los trámites burocráticos que tienen que cumplir las asociaciones festeras han aumentado de forma increíble, de ahí que considera que debería destinarse algún funcionario municipal a resolver cuestiones técnicas y administrativa para la Fiesta. "Es tiempo que le quitas a las hogueras y con los informes técnicos también es dinero. Es una forma de colaborar. El Ayuntamiento ha de estar ahí para lo que haga falta".

Llorens señala que este es un momento delicado en las Hogueras, que ya los han tenido a lo largo de su historia, "y sobre todo comisiones pequeñas pueden estar al filo de la desaparición. Es algo que lamentaría". También apela a una mayor colaboración de la hostelería y de los sectores que se benefician del negocio que genera la Fiesta, e insta también a buscar soluciones desde dentro, como una mayor participación para que la masa social aumente y haya más foguerers, barraquers y festeros infantiles. "Hay que intentar rebajar los costes presupuestarios de las comisiones y más ahora que por la pandemia todo el mundo está muy tocado económicamente con alternativas como que la gente pague solo por lo que disfrute y adecuar las cuotas al grado de implicación que quiera tener la gente".

Subir precios de las mesas

El actual concejal de Fiestas, Manuel Jiménez, presidió la Federació de Fogueres entre 2012 y 2019. El edil considera que las comisiones que alquilan mesas en racós deberían ponerse de acuerdo para subir los precios y que les valga más la pena formar parte de una comisión y tener acceso a ese tipo de servicio dándose de alta para no solo vivir la parte lúdica de la Fiesta sin contar con la tradicional.

Jiménez apuesta por revisar las aportaciones individuales de los foguerers y barraquers para que haya más permisibilidad y sean más los que formen parte de las comisiones dado que los actuales tienen que soportar el peso económico tras la caída en la colaboración vecinal. "También es importante que las comisiones estudien las cantidades que destinan a actividades tan importantes, porque la prioridad debe ser la foguera y la portada de barraca, que es la base principal de la Fiesta. A lo mejor hay que gastos que se deben ir evitando para aportar más al monumento".

José Manuel Lledó, presidente de la Gestora de Hogueras entre 2000 y 2005, también augura un momento complicado para el ejercicio de 2023 al regularizarse las cuotas de festeros que la mayoría de comisiones ha rebajado e incluso condonado estos años por el covid-19. "Para las hogueras pequeñas y para las Especiales va a ser un momento crítico", apunta.

Sobre las fusiones, cree que es una buena salida y que hay ejemplos de que ha funcionado, aunque recuerda que las comisiones de Hogueras nunca han sido muy partidarias de este tipo de medidas. "El caso de Pla del Bon Repós-LaGoteta es admirable y se puede llegar a la fusión en zonas donde hay muchas hogueras y poco espacio. Permite ganar en calidad. A lo mejor llega un momento es que es imprescindible en el que caso de hogueras muy cercanas, que lindan la una con la otra".

Por su parte, Raúl Baeza, presidente de la Gestora entre 1983 y 1984, señala que la situación está muy difícil, y más tras la pandemia. "Las Hogueras tienen que cambiar mucho, adaptarse a los nuevos tiempos. Auguro un porvenir muy difícil para las hogueras y barracas. Solo hay que ver el número de barracas que queda. Faltan vocaciones, que se hacen desde pequeños. A los niños veo que se les presta muy poca atención en las Hogueras. Cuando no sientes una cosa desde pequeño, difícilmente se extrapola a cuando eres mayor".

Hoguera fusionada

Un ejemplo de hoguera fusionada que funciona es Pla del Bon Repòs-La Goteta, que decidió unirse en 2012. "Fue una buena salida porque somos más comisionados y es la mitad de gasto", explica el actual presidente, José Luis Martín. En este tiempo no han tenido, afirma, ninguna crisis, en lo que considera clave el talante de los dos presidentes que impulsaron el proceso pese a que tenían diferencias como la apuesta de Pla del Bon Repòs por las hogueras experimentales, que se ha mantenido. "Aunque desde la distancia lo veía complicado, hay buena armonía entre las dos comisiones y ya nadie piensa por separado. Todos nos consideramos compañeros y una gran familia".

Actualmente son unos 60 festeros tras sufrir alguna baja en los años de pandemia, que pagan una cuota de 450 euros por persona, 1.225 al año una familia con dos menores.

Barracas

Las barracas también necesitan buscar nuevas inyecciones de dinero ya que las mantiene también el socio y aquí la ayuda del Ayuntamiento es menor. La directiva de la Federación de Barracas llevaba en su programa aumentar los patrocinios pero les pilló la pandemia y muchas empresas han cortado el apoyo económico.

"Hay que buscar alternativas. No va a ser fácil porque ha habido un incremento de precios desorbitado en todas las cosas que necesitamos para plantar, montaje de luces, monumentos, etc. Si no hay nuevos ingresos difícilmente podemos cumplir los objetivos para pagar", señala Antonio Galindo, presidente del colectivo.

Ya hay varias barracas grandes fruto de fusiones pues lejos quedan los momentos de esplendor de hace 40 años cuando llegaron a ser 100 entidades.

Este año plantarán 46. "De las que estamos, el 75% se mantienen bien pero hay alguna ha perdido socios por fallecimientos o porque se han quedado en paro, y entonces hay que prescindir de caprichos y la Fiesta no deja de serlo. El ejercicio de 2023 va a marcar el futuro a corto plazo de hogueras y barracas".