Ruiz Marco: «El fiscal no concreta qué norma se vulneró en la causa del Plan Zonal porque no la hay»

El abogado del empresario Enrique Ortiz, Francisco Ruiz Marco, ha asegurado este jueves durante su informe de conclusiones en el juicio por las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Zonal de Residuos la Vega Baja que, tras años de instrucción, "la Fiscalía no ha concretado qué norma se vulneró en el expediente y no lo ha hecho porque sencillamente no la hay". En la segunda parte de su informe final ha ido desmenuzando durante casi dos horas cada uno de los delitos por los que Anticorrupción reclama a Ortiz penas que suman 17 años de cárcel por cohecho, información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación y fraude (los dos últimos en calidad de cooperador necesario), para descartar la existencia de delito alguno. El letrado ha cargado contra las "vaguedades" de los extensos escritos de acusación, que deja a las defensas la labor de tener que adivinar qué hechos se imputan al empresario.

Según Ruiz Marco, difícilmente se puede acusar a Ortiz de ser cooperador necesario de un delito de prevaricación en un expediente donde no hubo ningún informe técnico que alertara de irregularidades clamorosas. "A la secretaria no se le habría escapado alguna ilegalidad en un expediente que ha pasado por tres fases de información pública", sostuvo el letrado, que ironizó manteniendo que el expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, acusado en esta pieza del llamado caso Brugal, "no se dedicó a adoptar estos acuerdos en un sótano de la Diputación a medianoche". El letrado señaló que en toda la tramitación del macrovertedero "los técnicos no estaban de atrezzo" y que en informes razonados sostenían que las ubicaciones preferentes para la planta de basuras se encontraban en Torremendo.

El letrado descartó también la existencia de un delito de tráfico de influencias, puesto que la acusación no concretaba sobre qué autoridades pudo influir Ortiz para obtener una resolución favorable a sus intereses. "Según el relato del fiscal, en todo caso el presionado hubiera sido Ortiz para que comprara a Fenoll el suelo donde se iba a construir el vertedero", ha subrayado, aunque ha incidido en que el señor Ripoll no influyó en nadie. "Todos votaron libremente sobre el cambio de ubicación y nadie conocía a Ortiz", ha señalado. De todas maneras, enfatizó en que las resoluciones del consorcio no tenían carácter de resolución definitiva, porque debía ser ratificada posteriormente por instancias superiores.

Del mismo modo, rechazó la existencia de información privilegiada, sobre todo desde el momento en que se adjudicó a la UTE Cespa-Ortiz la construcción y gestión de esta infraestructura. "Como agente público, podía pedir al consorcio cualquier información que considerara necesaria para cumplir con su contrato", señaló. El letrado descartó también el delito de cohecho por los viajes que disfrutó el expresidente de la Diputación en embarcaciones del empresario. "El fiscal no concreta cuáles habrían sido las contraprestaciones para invitarle", dijo, a lo que añadió que "Ortiz no necesitaba invitar a Ripoll a su yate para que le dejara comprar el suelo a Fenoll. Precisamente era eso lo que quería Ripoll". Aunque en todo caso, añadió que el coste de esa supuesta dádiva era cero, porque Ortiz se limitó a prestarle el barco.

«Gestión fallida» del exsecretario de Presidencia El exsecretario general de Presidencia de la Generalitat, Vicente Gomis, dejó de trabajar como asesor para Ángel Fenoll antes de que se resolviera el concurso del Plan Zonal. Así lo ha expuesto en su informe de conclusiones el abogado de Gomis, Fernando Candela, que subrayó que en todo caso ninguna de las supuestas gestiones de su defendido tuvo efecto, puesto que la adjudicación del Plan Zonal finalmente no fue para Fenoll. Candela denunció que en el escrito de acusación no se concreta en qué pudo consistir la supuesta actividad delictiva de Gomis. J.A.M.

Por último, Ruiz Marco descartó la existencia de un delito de fraude, que supondría que Ortiz habría tratado de estafar al consorcio con la construcción de la planta. "Ortiz no solo no cobró del consorcio, sino que tuvo invertir siete millones de euros. La integridad de las arcas públicas nunca ha estado en peligro", subrayó. El letrado indicó que precisamente uno de los objetivos del consorcio era la búsqueda de posibles ubicaciones para instalar el futuro macrovertedero.

Los informes de conclusiones finales de las defensas terminarán la semana que viene, según la previsión de la sección de la Audiencia desplazada a Elche. El martes y el miércoles sería el turno de los abogados que quedan, entre quienes se encuentra la defensa de la exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente, María Sansano, mientras que el jueves se destinaría a un turno de última palabra de los acusados con el que esta causa derivada del llamado Caso Brugal quedaría vista para sentencia tras seis meses de juicio.