Fin de curso sumido en la incertidumbre

El curso escolar acaba envuelto en un nube de incertidumbre. Los institutos están pidiendo a las familias que elijan ya las asignaturas optativas para sus hijos en primero y tercero de ESO o primero de Bachillerato, los cursos en los que se implanta la nueva ley educativa a partir de septiembre, pero no les ofrecen ni la seguridad de impartirlas ni el contenido exacto, porque el nuevo currículo no deja de ser un borrador, aunque desde Educación lo han remitido a los centros bajo la premisa se que es firme.

¿Cómo vamos a decidir la materia sin saber qué van a impartir? se quejan los padres. El currículo, colgado en la web de Educación, incluye contenidos, pero los institutos no los remiten a las familias al no ser todavía un documento oficial. "La conselleria nos comunicó que es el definitivo, que si hay algún cambio solo será formal, no afectará al contenido", afirma el portavoz de los directores, Toni González Picornell.

No obstante, cuáles sean las materias a elegir en cada centro seguirán en el aire hasta que arranque la matriculación de alumnado la segunda quince de julio, porque la oferta final va a depender de la cantidad de alumnos que la escojan "y aunque ahora contesten una cosa es muy probable que incluyan cambios en la matrícula". Y solo a partir de estos datos oficiales los centros pueden organizar los grupos de alumnos y materias a impartir entre las optativas.

Quebradero de cabeza

El quebradero de cabeza de este fin de curso no se limita a estos contenidos sin acabar de definir. También afecta de un modo más rotundo a la nueva asignatura sobre Proyectos Interdisciplinares, dos horas a la semana cuyo contenido tampoco define expresamente Educación, dando libertad a los centros para orientarla hacia lo que consideren más oportuno en función de las necesidades de refuerzo del aprendizaje que vean más oportunas para sus alumnos.

La nueva asignatura abre todo un mundo de posibilidades y los profesores más implicados serán sin duda los encargados de integrar en estas dos horas, aprendizajes que pueden ser muy dispares también, según cada centro, aunque bajo la premisa de trabajar competencias y en equipo.

Es lo que está llevando de entrada a los equipos directivos a ajustar en esta materia proyectos innovadores que ya tienen en marcha y a los que pueden impulsar de forma decidida, incluyéndolos en la programación general del curso, porque lo extraordinario debe ir pasando a formar parte del aprendizaje habitual del alumnado a partir del curso que viene.

"Se van a trabajar las competencias sin tener tan cuenta los contenidos. No hay un contenido base que marque la pauta de estas sesiones pero hay que verlo de forma positiva porque abre un campo de innovación, investigación y enriquecimiento que exige, por otra parte, muchísimo trabajo detrás". Para González Picornell se trata de llevar al alumno hacia lo que le pueda motivar en cada una de las especialidades de forma que amplíe sus conocimientos tanto el profesor como el estudiante.

Suspensos

El fin de curso también lleva aparejada la entrega de notas. Los profesores dicen haber cumplido la normativa para que los suspensos sean la excepción, pero confiesan no haber tenido más remedio que valorar la repetición de algunos alumnos de cuarto de ESO "aunque en general tenemos la sensación de que promocionan más alumnos que otros años, aunque nos falta la estadística y la conselleria debería proporcionarla", demandan.

Como novedad, cada uno de los estudiantes que pase de curso con suspensos llevará consigo un detallado informe docente individual sobre los aspectos a mejorar de la materia pendiente desde el primer día de clase en septiembre.

De esta forma no se pasa con una asignatura suspensa tal cual, sino con los apartados en que flojea. Estos contenidos se le imparten de forma integrada con otras asignaturas, por lo que el hecho de que algunas materias desaparezcan, como Tecnología en primero, no impedirá que los aspectos suspensos se recuperen de forma transversal con otras materias. "Es revolucionario y apasionante, una nueva forma de aprender. Habrá que ver qué tal resulta", confiesa Picornell.