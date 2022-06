Estrechar los cuatro carriles existentes y habilitar dos pasos de peatones más en el Paseo de los Mártires de la Libertad, junto a la Explanada de España, no resulta un proyecto acorde con estos tiempos de transformación urbana según advierten voces autorizadas en Alicante cuando se habla del pasado, el presente y sobre todo el futuro de la ciudad. Muchos de esos profesionales, urbanistas, ingenieros, arquitectos y sociólogos, consideran que el Ayuntamiento de Alicante ha pecado de "conservador" en un momento en el que las ciudades apuestan por la movilidad sostenible y por generar cada vez más espacios para el peatón en busca de entornos cada vez más amables para el ciudadano.

Introducir una mediana ajardinada de 1,5 metros de anchura, estrechar los cuatro carriles de circulación (a 3,50 metros en los extremos y 3,15 metros en los interiores, en ambos sentidos) y generar más pasos de cebra (dos más para un total de cinco), además del reasfaltado del vial, son las principales novedades que incluye el proyecto de reurbanización del paseo de los Mártires, frente a la Explanada. Una iniciativa, recién licitada en una reunión por la vía de urgencia de la Junta de Gobierno, que cuenta con un presupuesto inicial de 2,6 millones de euros y un plazo de ejecución, una vez se adjudique el contrato, de ocho meses. Se trata de uno de los doce proyectos que cuentan con subvención europea al vincularse a la implantación de la zona de bajas emisiones en Alicante.

"Esta ciudad no tiene arreglo. Son muchos años de oportunidades perdidas", señala el urbanista José Ramón Navarro Vera, quien califica de "muy poco ambicioso" un proyecto que, según añade, "no resuelve nada". "Es inexplicable que después de tanto tiempo hablando de qué hacer con la fachada litoral, de hablar del soterramiento y de puentes, la solución planteada al final sea estrechar los carriles", apunta Navarro Vera, para quien la única solución "lógica" habría sido apostar "por dejar dos carriles de circulación y aprovechar el espacio sobrante para crear una plataforma para el TRAM y ampliar el espacio para los peatones". Al urbanista le parece paradójico que el bipartito apruebe un proyecto tan conservador días después de presentar a bombo y platillo, en un acto que se pretendió que fuera multitudinario, la Agenda Urbana de Alicante, que debe ir alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Tan crítico, o más, se muestra el arquitecto Javier García-Solera, autor del proyecto de reurbanización del puerto de Alicante, que está actualmente ejecutándose. "No entiendo al Ayuntamiento. Intenta cambiar todo para que no cambie nada. Para abrir dos pasos de peatones no hace falta gastarse 2,6 millones de euros, con 100.000 euros bastaría", señala García-Solera, quien considera que esta actuación "consolida" un modelo de ciudad en la fachada litoral que será difícil de revertir en unos años: "Sería vergonzoso hacer otra cosa después de la inversión prevista ahora. Si quieren algo muy provisional, que hubieran apostado por el urbanismo táctico", añade.

El arquitecto, autor de proyectos clave para la ciudad tras cuatro décadas de profesión, lamenta que el gobierno del PP y Ciudadanos se haya quedado con la propuesta menos ambiciosa de todas las que un grupo de profesionales pusieron sobre la mesa tras encargar el Ayuntamiento un proyecto para transformar la fachada marítima de la ciudad de Alicante. "Entre las opciones que se propusieron había algunas que planteaban casi la abolición del tráfico en la zona, otras que defendían que no era aún el momento y que proponían dejar dos carriles para los coches y una plataforma compartida con el paseo del puerto, doblando así el ancho del paseo", relata el arquitecto alicantino, quien agrega que había un diseño más "conservador": "Un proyecto con tres carriles para los vehículos, dejando el espacio restante para el peatón, ganando ya cuatro metros para las personas. Ese tercer carril para el tráfico podría ser incluso clausurado en días especiales".

Esta última propuesta, según continúa García-Solera, era una "solución de compromiso con el tráfico y con el futuro". Sin embargo, prosigue, "el Ayuntamiento ha apostado por la idea menos ambiciosa, la más conservadora, que no sirve para nada". En realidad, añade, "se invierten 2,6 millones para consolidar lo que hay", lo que, a su juicio, también choca de lleno con la Agenda Urbana que promueve el gobierno municipal de Alicante y con las palabras del alcalde, Luis Barcala, en la reciente entrevista con INFORMACIÓN: "¿Que quiere una ciudad amable con más espacio para el peatón? Las palabras y los hechos no van en la misma línea". García-Solera lamenta que la voz de los técnicos municipales de Tráfico, con tal de no salir de la zona de confort, se ha impuesto a la postura inicial del gobierno, "donde a ciertos niveles gustaban proyectos más ambiciosos, como sucedió también en el Puerto".

Tampoco comparte la falta de ambición del Ayuntamiento el sociólogo Carlos Gómez Gil, quien lamenta que "desde hace tiempo, en Alicante se vienen haciendo intervenciones muy importantes sobre espacios relevantes de manera aislada y sin una interconexión con el resto de la ciudad, sin diálogo y sin un proyecto estratégico global de futuro". Para el profesor de la Universidad de Alicante, "la relevancia de Mártires de la Libertad, en el conjunto de la ciudad, es de tal calibre que impulsar actuaciones puntuales aisladas sin entender la necesidad de romper con la segmentación espacial y social que padece Alicante amplificaría otros problemas de movilidad, de cohesión o de usos y disfrute sobre la ciudad". Para Gómez Gil, "las actuaciones que se lleven a cabo tienen que estar en diálogo con el resto de la ciudad y en íntima conexión con el puerto y la costa".

Y es que, según subraya el profesor, "no es solo la movilidad lo que hay que tener en cuesta en ese espacio tan relevante, es la importancia social que tiene en una Explanada como espacio intergeneracional de convivencia por excelencia de Alicante al que la gente acude a pasear, disfrutar y convivir, pero con un eje vial muy transitado que parte en dos ese espacio y que en sus extremos tiene un acceso sur sin acabar y un scalextric que son tapones decrépitos sumidos en el abandono". Gómez Gil reprocha al Ayuntamiento que cuando la ciudad se ha recuperado del "shock" del covid "todo sigue por hacer", frente a lo sucedido en otros lugares. "Hemos perdido los dos años de pandemia en los que el Ayuntamiento no ha hecho nada, mientras otros municipios han aprovechado ese tiempo para avanzar hacia ciudades modernas a una escala más humana, responder al cambio climático y hacerlas más confortables, aquí hemos desaprovechado el tiempo", defiende Gómez Gil.

Más moderado en la crítica inmediata se muestra el ingeniero Armando Ortuño para quien la actuación propuesta por el Ayuntamiento sobre el entorno de la Explanada "va en la dirección correcta" porque al estrechar el ancho de los carriles "se reduce la capacidad de la vía", sobre todo si las fases semafóricas (el verde de los semáforos) son generosas para los peatones (con un mínimo de 40-50 segundos), aunque, eso sí, subraya que la "ciudad debe aspirar a reducir carriles" en busca del objetivo final de "peatonalizar íntegramente la fachada litoral".

Para ese hito admite el profesor Ortuño debe finalizarse la Vía Parque, que todavía está a medias pese a proyectarse hace décadas, pendiente de que el Ayuntamiento expropie para que al Generalitat ejecute, aunque sigue totalmente en el aire el trazado para conectar el vial en su extremo sur, al tenerse que abordar su recorrido en el entorno de la Sierra del Porquet, una zona protegida.

Por último, desde la Plataforma por la Movilidad Sostenible, Iñaki Malluguiza lamentan la "provisionalidad" de otra actuación en la ciudad. "Es un dinero que, visto lo que se va a hacer, no es necesario invertir. Para calmar el tráfico no hace falta gastarse 2,6 millones de euros, bastaría con cambiar la fase semafórica", añaden desde la entidad, donde apuestan por la "reducción de carriles, siempre potenciando el transporte público para así facilitar que se coja menos el coche". Malluguiza apunta a que resulta complejo apostar por intervenciones transformadoras de la ciudad cuando, como subrayan expertos, existe un "conflicto entre concejalías", con un área municipal de Tráfico que "demuestra que está a favor del coche".

El proyecto, con más detalle

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante aprobó este pasado miércoles, en un sesión extraordinaria, la licitación del proyecto de reurbanización del paseo de los Mártires de la Libertad, antes Conde de Vallellano. La iniciativa, que cuenta con un presupuesto de licitación de 2,64 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses, busca el calmado del tráfico frente a la Explanada en el marco de la implantación de la zona de bajas emisiones, con la introducción de una mediana ajardinada de 1,5 metros de anchura, el estrechamiento de los carriles de circulación y dos nuevos pasos de cebra, además del reasfaltado del vial.

Según se recoge en el proyecto técnico firmado por el arquitecto Emilio Vicedo, en colaboración con otros cinco profesionales, "la pretensión de esta actuación será la de calmar la velocidad de la circulación, y en consecuencia la reducción de la intensidad de tráfico, como paso previo y en paralelo a la terminación de la estructura viaria perimetral de la ciudad (Vía Parque), que permitirá la realización de las siguientes fases contempladas para estos tramos en el estudio del frente litoral". También se "eliminan espacios residuales como la glorieta partida de la plaza de Canalejas", así como "la incorporación del vial del Almirante Julio Guillén Tato al Paseo de los Mártires, como el giro y acceso de los vehículos que vienen del sur al casco urbano de la ciudad". Además, según el documento, "se deja previsto con los anchos proyectados en el viario la implantación de una plataforma reservada lateral para el transporte publico cuando se encuentre una alternativa para reducir el tráfico actual, como es la puesta en servicio de la conexión Vía Parque".

Por otro lado, siempre según recoge el proyecto técnico cuyas obras están ya en fase de licitación, también se contempla la reubicación del kiosco situado frente a la plaza del Mar, a lugar por determinar, "para mejorar la circulación peatonal en este punto, donde existe una concentración de varios elementos urbanos dispuestos sin orden ni criterio que impiden una correcta utilización de este espacio urbano tan singular, además de constituir un punto singular en la imagen urbana de la ciudad". Además, se contempla la demolición del murete existente a lo largo el vial de hormigón con su vallado, "para ganar en permeabilidad visual y conceptual de la actuación, siendo sustituido en los sitios que requieren protección, como la zona del kiosco Peret, y el espacio trasero del templete por una barandilla de similar a la existente en la plaza del Mar, lado puerto".

Esta intervención urbanística impulsada por el Ayuntamiento afecta a la Autoridad Portuaria por desarrollarse sobre "dominio público portuario". Sin embargo, desde la entidad pública huyen de las polémicas. El presidente del Puerto, Julián López Milla, se limita a asegurar que autorizó la intervención porque es "compatible" con el proyecto desarrollado sobre el paseo portuario, actualmente en ejecución. "Al margen de algún ajuste técnico menor sobre la anchura de los carriles, nosotros no entramos en cuestiones de tráfico, que corresponden al Ayuntamiento de Alicante. La ordenación de la circulación no es nuestra competencia", afirma López Milla.

Defensa de la iniciativa desde Urbanismo

El concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, defiende que el proyecto supone una primera fase de una estrategia de transformación de la fachada litoral que está pendiente de otros hitos, como la finalización de la Vía Parque, que sigue avanzando a paso de tortuga, y la eliminación del scalextric. "No se puede ir más allá ahora porque no está terminada la Vía Parque. Eliminar carriles colapsaría la ciudad, según nos trasladó Tráfico", explica el edil. Por el vial circulan más de 51.000 vehículos al día de media anual, con mayor intensidad en sentido hacia la avenida de Elche (7.000 vehículos al día más que en sentido contrario).

"Mientras se termina la Vía Parque, vamos poniendo obstáculos al vehículo pero sin cortar el tráfico. En esta primera fase, al quitar el giro en Canalejas, forzamos a que la gente que quiere entrar a la ciudad ya no vaya por Mártires de la Libertad, sino que gire en Óscar Esplá si viene por el sur. Se trata de una estrategia para ir concienciando a la gente de cara a retirar el trafico", prosigue el edil, quien asegura que de haber estado terminada la circunvalación más periférica que la Gran Vía el proyecto hubiera sido "otro", en alusión a haber dejado solo dos carriles para el tráfico rodado.

Futuras fases del proyecto, según el concejal, pasarán en algún momento indeterminado aún en el tiempo por "eliminar los dos carriles más próximos al mar", porque, insiste, "cortar las cosas en seco es complejo". Por eso, defiende, la estrategia de "estrechar carriles va a reducir la velocidad, junto a la instalación de nuevos pasos de peatones".

El alcalde, Luis Barcala, preguntado por el proyecto licitado esta semana por la Junta de Gobierno, guarda silencio, según su entorno.