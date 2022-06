- Desde que fuiste elegida presidenta de la Federació de Fogueres no has podido vivir la Fiesta como debías. Por fin ha llegado el año… ¿Cómo te sientes?

Me siento con muchísima expectación y en cierto modo con mucha responsabilidad porque se han creado unos ideales muy grandes a cerca de la idea de que tenemos que vivir intensamente les Fogueres de 2022, y que seguramente serán las mejores de la historia por la situación que hemos padecido previamente de estar dos años sin fiesta. Es una responsabilidad grande no solamente de la Federació de Fogueres, sino también de toda la ciudad y con nosotros mismos.

Al mismo tiempo estamos con muchas ganas de poder celebrar Fogueres aunque seguimos teniendo en mente la prudencia y la situación que hemos pasado y que todavía seguimos viviendo, con lo cual, independientemente de que sean unas fiestas muy esperadas y queridas, creo que debemos de seguir manteniendo la cautela. Cuando haya mucha aglomeración se deben tomar las medidas que correspondan para evitar que esto pueda volverse en nuestra contra. Lo importante es seguir adelante pero con cabeza y con conocimiento y, como no, para divertirnos, que esto es una fiesta.

- A pesar de las consecuencias negativas que la pandemia ha traído a la sociedad en general, y al mundo festero en particular, ¿se han aprovechado estos dos años de parón para mejorar aspectos o detectar deficiencias?

Cuando se paralizó todo el mundo el 14 de marzo del 2020 nos quedaba por realizar cerca del 75% del calendario. Teniendo en cuenta que venían Fallas y las fiestas de Castellón nos dimos cuenta que había una aglomeración de actividad en los meses previos a Fogueres bastante importante. A raíz de ahí empezamos a darle vueltas a cambiar el calendario y a dosificar las actividades para que quedaran mucho más repartidas durante todo el año.

Además, con toda la burocracia que últimamente teníamos que hacer para poder plantar en Fogueres y para poder llevar todo adelante, se decidió dar una vuelta a esa arriesgada solicitud. Y definitivamente entendimos que la mejor opción para llevar a cabo la elección de la Bellea del Foc previa a Fogueres era realizarlo a principio de ejercicio, una vez pasadas las presentaciones de las nuevas representantes.

Con todo esto lo que se pretende es que desde el principio del ejercicio las Belleas y las Damas sean las protagonistas de su año de reinado, que lo principal siga siendo el monumento, así como las actividades en las comisiones, en las hogueras y las barracas, y con ello darle el protagonismo justo a todo lo relacionado con las candidatas y las Belleas. Creo que había una dualidad durante muchísimos meses de belleza - candidata que lo único que traía era, en algunos casos, problemas a las comisiones a la hora de tener representante por partida doble.

De esta manera también se llegará a Fogueres en Nadal con la nueva Bellea del Foc y con las Belleas de cada Hoguera. Y una vez que terminen Hogueras y la procesión de la Virgen del Remedio, todas las Belleas ya pasarán a ser candidatas, puesto que empieza la temporada de presentaciones, y en noviembre se realizará la elección de la Bellea del Foc.

Ha sido un arriesgado cambio que no se podría haber hecho si no hubiese sucedido en relación a la pandemia, pero afortunadamente se ha podido llevar adelante. Se aprobó en asamblea por más del 70% de los votos, y vamos a ponerlo en práctica a partir de este otoño. El mes de noviembre es una buena fecha para hacer el relevo.

- ¿Cuáles son para ti los principales cambios que deben acometerse en las Hogueras?

La Fiesta va ya a camino de los 100 años, y, aunque se han cambiado ciertos aspectos, lo principal, que es plantar una hoguera, sigue siendo la base fundamental de la Fiesta, y en torno a ello es lo que resuelve más la cultura, la música, la pirotecnia... No tiene porqué cambiarse algo todos los años, parece que si no se cambia nada no hay novedad. Creo que es suficiente con darle el toque y el perfil de cada una de las hogueras y barracas respecto a la Fiesta.

Los cambios van surgiendo, se va modificando la indumentaria, se añaden o retocan actividades, algunas perduran y otras desisten. Y lo importante es poder plantar una hoguera, y en base a eso gira todo lo demás.

- ¿Cuál es tu mayor reto como presidenta de la Federació de Fogueres?

Mi mayor reto, dada la situación que tenemos, es no haber desistido nunca en que podíamos seguir adelante en estos años que hemos pasado. Siempre he estado bastante positiva con respecto a poder continuar en el calendario de actos e intentar terminar uno de los ejercicios, ya que no se pudo concluir ninguno de los dos anteriores, pero sí que es cierto que dejamos todo preparado para llegar a este punto y poder decir que solamente nos falta plantar hoguera, que es lo que se decidió en la consulta a todas las hogueras y barracas y decidieron que no era la mejor idea tener Fogueres en el mes de septiembre u octubre.

Mi fin es seguir haciendo Fiesta, seguir dándole el punto de vista que siempre he tenido. Y sobre todo que la gente disfrute y lo pase bien. Soy una persona muy apasionada de la Fiesta, me mueve mucho trabajar en equipo aunque nos cueste muchas horas poder tener organizada la Fiesta para la ciudad. Ese es mi objetivo: poder plantar.

Nos hemos encontrado una situación muy difícil y muy dura, ya que en muchísimos momentos hemos sido criticados sin ningún motivo, hemos sido diana de toda la problemática que había a la hora de que no se dejara hacer nada por parte de las autoridades sanitarias. Hemos sido injustamente valorados en muchos momentos, pero también es cierto que esto nos ha dado un punto de vista de que el ser humano a veces tiene tendencia a echar a los demás la culpa de lo que sucede.

Sabemos que ha habido gremios muy afectados por el parón de estos dos años sin Hogueras pero nosotros no tenemos la culpa, de hecho hemos intentado en todo momento seguir adelante, y lo conseguimos hasta cierto punto. Hemos arriesgado mucho y me gustaría que quedara claro que hemos sido un equipo valiente para tomar decisiones duras y difíciles que podían haber salido bien o no, y sin embargo decidimos seguir adelante con todos los actos que teníamos y lo realizamos con un éxito bastante importante.

- Hasta hoy, ¿cuál dirías que ha sido el momento más dulce de tu mandato? ¿Y el más amargo?

El más dulce desde que empezó este mandato fue el día que salimos elegidos, que nos votaron las hogueras y barracas depositando su confianza en nosotros. Teníamos unas ilusiones tremendas que se vieron truncadas a los pocos meses, y aún así muchos puntos de nuestro programa se han realizado, como las convivencias de las Damas, y otras muchas actividades.

En cuanto al más amargo, han sido dos los momentos mas difíciles de esta trayectoria, que fue cuando se tuvieron que cancelar definitivamente las Hogueras de 2020 y cuando se cancelaron de nuevo las del 2021. Estos dos momentos han sido los peores que he vivido como foguerer. Es muy duro de digerir ver como las ilusiones de la gente se sesgaban y lo tremendamente mal que lo iban a pasar muchas personas y familias que viven de la Fiesta.

- En estas primeras Hogueras post-covid, ¿veremos los alicantinos alguna novedad respecto a años anteriores?

Precisamente la novedad va a ser volver a la normalidad, o intentar volver a la normalidad de la mejor manera posible. Creo que no hay mejor novedad que el que podamos ser lo que hemos sido siempre. Seguir celebrando nuestras fiestas como si no hubiera pasado nada cuando en realidad han sucedido episodios muy tristes y muy penosos de gente que ha fallecido y que están en nuestras memorias. No hay mejor novedad que este ejercicio, que es el resumen de tres, pueda realizarse y terminarse con normalidad. Esto es lo más bonito que nos podría pasar a todos.

Por otra parte ya hemos puesto en marcha prácticamente la mitad del calendario que queremos realizar a partir del año que viene, porque ya teníamos elegidas a las Belleas del Foc, hemos hecho las convivencias, la promoción de la fiesta... Se ha cambiado el calendario celebrando el certamen artístico y con esto ya ha habido parte de la novedad.

- El viaje a Zaragoza fue sin duda uno de los episodios más esperados y emocionantes, ¿qué supuso para la Federació y las Belleas esta experiencia? ¿Cuál fue el momento más especial?

Este viaje fue un soplo de aire fresco porque era la primera Hoguera que plantábamos fuera de nuestra ciudad y después de 2019, con lo cual no era una simple promoción de fiesta, significaba muchísimo más. Fue volver a nuestra seña de identidad, a plantar, y de hecho tuvo muchísimo éxito porque se desplazaron muchos autobuses con personas de Alicante que quisieron compartir con nosotros esta experiencia, así como los presidentes de barracas, a los que invitamos a Zaragoza.

Sin duda, fue un rayo de esperanza y vimos que lo habíamos conseguido, que habíamos sobrevivido a toda esta situación.

Y como no, el momento más importante de este viaje fue la cremà, que trajo recuerdos y sentimientos de añoranza de años atrás. Se plasmó el recuerdo de las Hogueras de 2019.

- Después de dos años sin Hogueras, ¿qué ambiente se respira entre los foguerers y barraquers? ¿Y en la calle?

Por un lado están las ganas de que se celebren las fiestas, de que lleguen los días grandes, pero también la responsabilidad porque se nos están poniendo unas expectativas tan altas que espero que quede todo bien y la gente esté contenta.

Por otro lado, nos damos cuenta de que la pandemia nos ha dejado un poco pausados y la gente va más tranquila, no vamos con la prisa con la que íbamos años atrás.

- Un mensaje para los alicantinos...

Que disfruten estas Hogueras, eso es lo primordial, pero me gustaría hacer una reflexión en este hilo y es que se apunten más a las hogueras y las barracas, que conozcan la Fiesta desde dentro y sepan que la Fiesta es cultura, arte, convivencia… Son muchas cosas que a veces no se conocen pero es importante que se sepa que el colectivo festero deja muchas horas de su tiempo para poder plantar una hoguera o una portalà de barraca.

También quería lanzar otro mensaje a toda la gente de las Hogueras y barracas, incluidos mis compañeros de Federació y es que vamos a disfrutar de las Hogueras 2022 porque nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí y vamos a poner todo de nuestra parte. Es hora de disfrutar de todo lo que se ha trabajado, siempre con precaución y cautela.

Quiero resaltar que es una fiesta inclusiva que recibe con los brazos abiertos tanto a la ciudad como a los que nos visitan. Es una fiesta que se vive en la calle y en la que participa mucha gente. Por todo ello vamos a convivir y a compartir.

¡Felices Fogueres 2022!