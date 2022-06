"La nota de selectividad no te define, no indica más ni menos capacidad"

La nota de Selectividad le ha pillado en Mallorca, de viaje de fin de estudios con sus compañeros del Instituto Nou Derramador de Ibi. Ignacio Sola Martínez estaba pendiente de la web y se ha alegrado al ver su 9,96. Lo que no esperaba para nada es haberse convertido en el mejor de todos los de la provincia entre los que se han presentado en la Universidad de Alicante, y mucho menos en el segundo mejor de toda la Comunidad con apenas una diferencia de tres centésimas. Pero, amén de que se sienta orgulloso, asegura muy sereno que la nota no deja de ser un número, que no define a la persona ni su capacidad, y que tampoco debe desmotivar.

Sea sincero, ¿esperaba tan buenas notas?

Sinceramente no. Todo el curso he tenido muy buenas expectativas, con una media excelente de 10 que tampoco es la perfección, porque las notas no tienen decimales y se redondean, pero no acabé la selectividad con la sensación que me hubiera gustado.

¿A qué se debió esa insatisfacción?

El curso ya ha sido complicado y el examen que más el de Selectividad. Da inseguridad porque se sale de la rutina del instituto, aunque hayas superado dos cursos de Bachillerato que son difíciles, especialmente el segundo, con una media de 10. Los tres días de pruebas son estresantes y te hacen dar vueltas a la cabeza. Son muy intensos y me generaron inseguridad.

Los tres días de pruebas son estresantes y te hacen dar vueltas a la cabeza. Me generaron inseguridad.

¿Qué ejercicio le pareció mas complicado?

El de Historia porque aposté por el siglo XX entre las opciones y unas pinceladas del XIX, pero salió la última parte del temario y no tienen tiempo para plantearte un cabio. Confié en que lo había estudiado y preparado, pero en clase es difícil llegar a darlo todo con profundidad, no lo dimos en profundidad y salí con mala sensación aunque defendí el examen muy bien. En Castellano e Historia he sacado 10.

Bendita inseguridad entonces, ¿le quedó alguna otra duda? ¿cómo le ha ido en el resto de pruebas?

El de Inglés nos pareció a muchos ambiguo en su redacción, pero también lo he defendido bien. Una respuesta incorrecta te resta hasta un punto y mi sensación no fue buena pero he sacado 9,97. Y en Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales también hubo algo de polémica en la lectura de algunos enunciados, algo más complicado de lo habitual otros años. Era mi optativa para subir nota y tampoco me iba a penalizar con un 8. Curiosamente en los que salí con mejor sensación no obtuve mejores notas, en Valenciano 9,8, Griego 9,4, Latín 9,75 y Francés como optativa 9,8.

La nota de Filología no es tan exigente como Medicina por la demanda, pero igualmente tienes que hacer el esfuerzo y se ha reflejado

¿Y qué nota le sale para elegir carrera?

He cogido las cuatro que más me puntúan y que apenas cambian en otras comunidades y me sale un 13,872 para pedir plaza en Andalucía. Para estudiar aquí no lo he calculado, igual llega al 13,9, pero quiero entrar en Filología Inglesa en Granada.

¿Aunque la UA imparta Filología Inglesa?

Tengo bastante claro donde ir, la nota no es tan exigente como Medicina por ejemplo por la demanda que tiene, pero igualmente tienes que hacer el esfuerzo y se ha reflejado. La carrera en Alicante tiene bastante fama pero es inevitable tirar hacia donde van los compañeros, que van a estudiar otras carreras en Granda y alquilaremos un piso. Ya que no he salido demasiado de casa me parece interesante.

¿Hinca mucho los codos?

Nunca me han tildado de empollón y he tenido interiorizado el estudio. La clave está en compaginar estudiar en lo que estés interesado y que disfrutes, aunque a veces se pone cuesta arriba, pero no hay que tenerlo como una imposición. Lo fines de semana me los tomo con bastante calma, las relaciones y las amistades son importantes y al final el Bachillerato no es el cien por cien de la vida, es otra etapa que pasar y la Selectividad otra. Las notas no te definen, no deben ni desmotivar ni indicar más o menos capacidad.

Te abre mucho la mente cualquier oportunidad de salir de Erasmus y conocer mundo y estudiar, o solo viajar

¿Confesaría algo en lo que flojee?

Nunca he sido de Educación Física, se me hizo cuesta arriba aunque en los dos años de notas no se ha reflejado la dificultad personal porque me esforcé y saqué un 10. La mayoría de mis notas son sobresalientes pero no significa que no te puedas permitir algún bajón por situaciones personales.

¿Tiene claro a qué dedicarse?

A la docencia, creo que es vocacional y me encantaría dedicarme en particular al Inglés y vivir en el extranjero, tanto como profesor de Inglés como de Español. Hace tras años hice un programa de intercambio a Irlanda y la experiencia me encantó. Te abre mucho la mente cualquier oportunidad de salir de Erasmus y conocer mundo y estudiar, o solo viajar, que es un sueño muy enriquecedor.

¿Le preocupa el futuro?

El desempleo juvenil me preocupa más que nada por la situación económica, porque quiero independizarme cuanto antes y no es tarea fácil, pero tengo pensado seguir estudiando algún otro grado para prepararme. Me gusta soñar pero de forma realista aunque me tomo las cosas con ilusión.