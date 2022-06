En busca de respuestas en el cementerio marino de migrantes

El Mar Mediterráneo se ha convertido en un cementerio marino donde reposan los restos de miles de migrantes que han perdido la vida en las travesías en pateras o cayucos desde África para intentar llegar a Europa. Las cifras que maneja la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) revelan un dato estremecedor: entre 2014 y 2019 desaparecieron 19.000 personas migrantes en la ruta marítima del Mediterráneo y tan solo se recuperaron el 13 por ciento de los cadáveres, apenas 2.500 personas. El resto sigue bajo el mar, sin que sus familias tengan certeza real de lo ocurrido con sus seres queridos. Por ello, Cruz Roja Internacional está impulsando con Cruz Roja Española un proyecto de colaboración para identificar a personas migrantes desaparecidas en rutas migratorias marítimas hacia España y tratar de dar una respuesta parcial a las familias de los fallecidos, con el fin de que puedan iniciar el proceso de duelo.

Este plan se puso en marcha de forma experimental el pasado año en Canarias y está dando buenos resultados. Ahora se quiere extender a la zona sur, que comprenderá Andalucía, Ceuta y Melilla, y a la zona levantina, que incluirá la Comunidad Valenciana, Baleares y Región de Murcia. Esta semana han estado en Alicante varios miembros del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) y de Cruz Roja Española dando una formación a responsables de varias áreas de la ong en la Comunidad Valenciana que se van a implicar en el proyecto para la recopilación de información que ayude a identificar a estos miles de migrantes desaparecidos y establecer una hipótesis probable de lo ocurrido en su travesía mortal.

Por parte del CICR han acudido a Alicante Kirsty MacDonald y los forenses José Pablo Baraybar y Kate Bird. También han participado en las jornadas formativas Elena Girón y Elizabeth Gutiérrez, del servicio de Restablecimiento del Contacto Familiar, entre otras áreas a su cargo.

Baraybar explica que «el desafío es qué hacer con las personas que no llegaron y que no están en ninguna parte, qué les dices a las familias». Uno de los objetivos principales de este proyecto, añade este forense de Cruz Roja Internacional, es formular «algún tipo de respuesta parcial que le pueda permitir a la familia, o no, empezar a cerrar su ciclo de duelo».

Este plan se enmarca dentro del restablecimiento del contacto familiar, «que es una actividad propia del movimiento internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja desde los propios orígenes del movimiento en 1864», apunta Elena Girón.

Según el especialista forense del CICR, con el plan piloto puesto en marcha el pasado año en Canarias «se han podido reconstruir 36 eventos de pateras que, o no llegaron, o lo hicieron con menos gente de la que salieron». Para Cruz Roja lo prioritario es poder dar una respuesta parcial a los familiares, «que se encuentran en situación de desesperación por no tener noticia de lo que ha pasado», indica Girón.

La información se recopila de las personas que logran llegar en patera a España, de sus familias en origen o destino y de otros medios, como la prensa o personas que llaman por teléfono. Para articular todas estas informaciones «desperdigadas», Cruz Roja Internacional está compartiendo con Cruz Roja Española «una gran cantidad de herramientas, muchas de ellas matemáticas, para poder explotar esos datos». Baraybar explica que en uno de los casos esclarecidos en Canarias tenían quince fuentes de información que indicaban 65 nombres para una misma patera, pero al final solo había 32. «Tenemos algoritmos que te permiten comparar nombres y saber si varios nombres facilitados corresponden a una misma persona», explica el forense.

Las áreas de Cruz Roja implicadas en la recogida de información en este proyecto son las de Ayuda Humanitaria, Restablecimiento del Contacto Familiar y los Equipos de Respuesta Inmediata (ERIE). Estos últimos, apunta Baraybar, son «actores importantísimos», ya que son los primeros que hablan con el migrante que llega y pueden aclarar si hay alguna persona desaparecida o fallecida en la travesía, además de aportar datos sobre su identidad.

Proceso del duelo

Con toda la recopilación de estos y otros datos, como el punto de rescate de pateras por Salvamento, Cruz Roja pretende ofrecer «un a relato probable sobre lo ocurrido para dar una respuesta parcial a los familiares que les ayude a iniciar el proceso del duelo», según Elena Girón.

Cruz Roja deja claro que estas identificaciones no son un certificado de defunción, pero apelan a los Estados para que estudien cómo «pueden formalizar este tipo de cosas en algún tipo de documento más oficial. La gente se tiene que volver a casar, heredar, adoptar..., lo que fuera», señala el forense, quien añade que hay muchos países que «han trabajado con certificados de ausencia por desaparición».

Los promotores del proyecto también consideran importante una política de comunicación hacia fuera para que las familias de los migrantes desaparecidos puedan contactar con la Cruz Roja Española y abrir un servicio de búsqueda.

Asimismo, pretenden ser más ágiles para tener más posibilidades de poder dar una respuesta. Se ha elaborado un manual de procedimiento y se va a repartir entre los miembros de Cruz Roja, que con este proyecto, una vez más, avanza en su labor humanitaria.