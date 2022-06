A menos de un año de las elecciones, el bipartito alicantino ha pisado el acelerador de los proyectos urbanísticos. Actuaciones que apuestan por peatonalizar los espacios públicos y restar importancia al coche. Sin embargo, tanto la ciudadanía como los expertos advierten de la falta de un elemento vital: la vegetación.

Entre los últimos proyectos realizados o en trámite por el Consistorio alicantino, destacan la reurbanización de Padre Esplá, la peatonalización del eje Bailén-Constitución, la de la plaza de Canalejas y la tercera fase de la Explanada en la esquina con la Rambla, así como otras actuaciones de menor calado, como el aparcamiento disuasorio del barrio de San Gabriel. Todas ellas con la falta de zonas verdes como denominación común.

Fuentes de la concejalía aseguran que en Urbanismo tienen muy claro su modelo de ciudad: ir reduciendo el tráfico rodado. El objetivo, según apuntan, es "hacer la ciudad más amable recuperando espacios para el uso y disfrute del peatón".

En este sentido, desde el área que dirige Adrián Santos Pérez, señalan proyectos como la remodelación del fondo de saco de la Rambla de Méndez Núñez, en su conexión con la Explanada: "Lo que se ha hecho es aprovechar un espacio que no tenía demasiado uso y que estéticamente era muy mejorable para que los ciudadanos puedan utilizarlo".

Poca ambición y oportunidades desaprovechadas

Sin embargo, algunas voces expertas no comparten la visión del Ayuntamiento alicantino. Consideran que los proyectos de Urbanismo son "poco ambiciosos" y que, en algunas ocasiones, representan una oportunidad desaprovechada de incrementar la integración de la vegetación en los espacios públicos.

No obstante, reconocen que es un problema "que viene de largo" y que para solucionarlo es necesario "tener visión a largo plazo", ya que no basta con "ir poniendo parches".

Para la arquitecta Ane Ferreiro "el urbanismo de los últimos 50 años ha separado al ciudadano del medio natural", y cree que existe una especie de miedo a que las ciudades tengan espacios "vacíos", sin edificar.

Ferreiro reivindica la utilidad de los espacios públicos que, a su juicio, han perdido todo el sentido de la palabra: "no es lógico no podamos sentir las zonas públicas como nuestras, que no podamos coger una mesa y unas sillas para ir con nuestras familias a comer a una plaza o a un parque".

Un problema que, para la arquitecta, tiene un objetivo muy claro: "haciendo los espacios públicos menos amables nos fuerzan a consumir, a gastar dinero para disfrutar porque no podemos hacerlo en lugares que, teóricamente, son de todos".

Una herramienta contra el cambio climático

Además de los aspectos sociales del urbanismo, el incremento del uso de vegetación en los espacios públicos tiene otros beneficios directos para la calidad de vida en las ciudades: la mejora del aire y la rebaja de las temperaturas. El ingeniero agrónomo José Gálvez destaca que "está demostrado que en las zonas con árboles las temperaturas bajan".

Mientras que en días como los vividos en las últimas semanas -con temperaturas de unos 35º- el asfalto puede superar los 60º, el uso de arbolado y vegetación en estos espacios podría reducirlas hasta en 6º, consiguiendo que se sitúen por debajo de los 30.

Gálvez coincide con Ferreiro y mantiene que "cada vez que se lleva a cabo un proyecto parece que se olvidan de las zonas verdes", por lo que, al hacer el espacio público menos amable, acabamos perdiendo su uso en favor del negocio privado.

Un modelo "del que hay que huir" y que el ingeniero relaciona directamente con el defendido en la Comunidad de Madrid por Isabel Díaz Ayuso. Frente a él, apuesta por "no diseñar las ciudades poniendo el coche en el centro" y apostar por especies autóctonas como el lentisco, el palmito o los algarrobos.

En este sentido, fuentes de Urbanismo comprenden que "siempre habrá a quien no le gusten los proyectos, eso es algo normal" pero insisten en que "sí se está apostando por reducir zonas de aparcamiento en beneficio de todos, aumentando arboledas y zonas verdes".