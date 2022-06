La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado que la falta de personal que sufre la provincia "ha llegado a una situación extrema". Según ha señalado la entidad en un comunicado, "la falta de efectivos está pasando factura a la población a la que debemos prestar servicio", y ha añadido que "cuesta ver a más de una patrulla de seguridad ciudadana".

La asociación advierte que la cantidad de kilómetros de montaña genera problemas para cubrir todas las poblaciones

Desde la organización, han advertido de los riesgos que implica la falta de guardias civiles: "Hablamos de una de las provincias con mayor índice de delitos, que en verano multiplica su población por dos y por tres en muchas de sus localidades turísticas. Un provincia que también tiene muchos kilómetros de montaña, con peores accesos, lo que hace necesario que salgan más de una patrulla para poder cubrir toda la demarcación, algo que no puede hacerse por la falta de personal".

La AEGC ha asegurado que no se trata solo de agentes, sino que la falta de personal "también afecta a los puestos principales, que deben ocuparse de sus demarcaciones y además servir de apoyo a aquellos que solo dan servicio de 8.00 a 14.00 horas y que tienen tan pocos efectivos que ni haciendo núcleos son capaces de cubrir sus localidades, que en muchas ocasiones son de unos 300 kilómetros y más de 20 localidades".

La entidad ha señalado que, al "problema" de la falta de efectivos, hay que "sumar el mal estado en el que se encuentran los vehículos oficiales y las condiciones de las carreteras que conectan los diferentes pueblos de la zona". Según la AEGC, esta situación "hace que para llegar de un extremo de la provincia a otro pueda tardarse más de una hora, dejando al resto de municipios sin patrulla ante un aviso de urgencia o auxilio".

Atestados no se escapa a este problema de falta de plantilla, señala la organización. Una especialidad que "antes estaba muy solicitada", ha indicado esta asociación, "no vive ahora sus mejores horas, como puede comprobarse en el subsector donde cada vez es más habitual un solo equipo de atestados para toda la provincia". La entidad ha señalado que el pasado 1 de junio por la mañana "no había ni una sola patrulla para todo Alicante capital y municipios limítrofes como Sant Joan".

La agrupación también ha denunciado el estado de algunos de los calabozos. En Muro-Cocentaina, han indicado, "solo abre en horario de oficina", y cuando en el puesto de Muro hay un detenido violento "no se pueden instruir diligencias con seguridad teniendo que trasladar al detenido directamente a Ibi para su ingreso en calabozo". Esta situación, ha indicado la AEGC "supone que la patrulla tenga que desplazarse aún más kilómetros y dejar su demarcación sin servicio". Además, ha señalado la agrupación, se agrava "porque los letrados de guardia de Alcoy no se desplazan al partido judicial de Ibi, lo que implica que de nuevo la patrulla tiene que volver a Ibi a por el detenido para llevarlo ante el juez", sumando otro desplazamiento que deja, en ese tiempo, la demarcación sin agentes.