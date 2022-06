Apenas llevan dos meses y medio en España y más concretamente en la Universidad de Alicante, en el Centro Superior de Idiomas, con un programa de intercambio formativo con Japón, y ya confiesan haber llorado de emoción con la mascletà.

Son 24 estudiantes de la Universidad japonesa de Kanagawa, a quienes el intercambio educativo les pilla en plenas Fiestas de Hogueras ya que abarca un total de cuatro meses, y que gracias al convenio del Centro Superior de Idiomas de la UA con el Ayuntamiento y la Federació de Fogueres están viviendo la Fiesta desde dentro, en primera línea, como detalla el técnico del campus de San Vicente que acompaña a los estudiantes, Nacho Cervera.

Museo

Los trajes de las belleas, que han podido admirar con detenimiento en el Museo de la Casa de la Festa, les “fascinan”. Abren los ojos como platos ante la diversidad de las telas y el enorme trabajo que conllevan y que saben apreciar. Cervera apunta que para la cultura nipona estas telas resultan “espectaculares”, en palabras de los propios estudiantes que empiezan a hacer sus pinitos con el español que han venido a aprender.

Emi Yamamoto lo apunta con cierto esfuerzo. “Llevo dos meses y medio estudiando español en la Universidad de Alicante y estoy conociendo las Hogueras”.

A la visita de la Casa de la Festa, donde además reciben las pertinentes explicaciones a cargo de Mayumi Yoneda que les acompaña junto a Cervera, ambos del Centro Superior de Idiomas de la UA, admiran los ninots expuestos porque se han salvado de las llamas.

No se explican que tanto trabajo y dinero, una vez llevada a cabo la plantà, acabe siendo pasto de las llamas. En ese punto es en el que su inmersión en la Fiesta llega al tope, como señala Yoneda, quien reconoce que a los extranjeros en general es lo que más les cuesta asimilar.

“Trabajamos para favorecer su inmersión en la cultura también, y no solo de las fiestas de Hogueras, a partir de su participación en algunos de los principales actos y la visita incluso a un taller, como ha sido el de Pedro Espadero, la Hoguera Oficial”, abunda Cervera.

Un diez

Durante estos primeros días ya han demostrado que la mascletà les subyuga sobremanera. “Es mi primera mascletà en Alicante, pero ya he estado en las de las Fallas de Valencia y si aquellas tienen un seis o un siete de puntuación, estas son ¡un diez!”, afirma entusiasmado Shogaku Takasaki. “Es muy chulo, mi corazón ha vibrado muchísimo y me encanta”, añade saltando de alegría mientras algo más allá, otra de las estudiantes niponas del grupo de intercambio, no puede aguantar las lágrimas de la emoción que le ha provocado el ritmo y ruido de la mascletà, que han podido vivir desde el privilegiado recinto VIP gracias al convenio del Centro de Idiomas de la UA con el Ayuntamiento.

También les llama mucho la atención que la Fiesta se viva en la calle, pero que luego haya que conocer a alguien para poder participar del racó, comenta Yoneda, que antes de organizar las salidas favorece que reciban las principales nociones prefiesta. “Los fuegos artificiales, por ejemplo, es lo más cercano para ellos a la mascletà, pero a algunos les ha dado miedo porque en imágenes no perciben ni una décima parte del terremoto que supone estar ahí mismo. Les tiembla el cuerpo tanto como la calle y si no vuelven, nunca más sentirán algo similar”.

Es por esto que también se convierten, dicen los técnicos, en unos embajadores de excepción de las Hogueras entre sus conocidos, “porque no paran de subir imágenes a Instagram en directo”. Agradecen la dedicación del constructor, así como de la concejala de Cultura y del propio alcalde y el presidente de la Diputación, cuyas atenciones también han conseguido que “se hayan sentido arropados por toda la ciudad”. “Me llamo Kazma Natsuki, aprendo español en esta Fiesta y me encanta”, atestigua otro de los estudiantes.