Las Hogueras se hacen eco de los líos judiciales de Oltra

"Mónica (Oltra) va haciendo guiños para ser nueva honorable pues piensa que es más viable que el ir jugando ...con niños. Que se le pasa la edad en la Generalitat", mientras "Chimo Puig, pobre infeliz. Los dos vivís juntos como un matrimonio, pero vas dando testimonio que no haces ni un vis a vis. Solo con un par de voces te echó de la cama a coces". Las Hogueras se hacen eco de la batalla permanente entre el presidente y la vicepresidenta del Consell, condenados a entenderse, y de los líos judiciales de Oltra, recién imputada por el presunto encubrimiento del caso de abusos de su exmarido a una menor tutelada.

Así caricaturiza la crisis en el gobierno del Botànic el artista Vicente Martínez Aparici en una de las escenas de la hoguera "Guerra" plantada en el distrito de Diputació Renfe. Es una crítica política muy actual para los artistas, que también meten el dedo en la llaga de la familia real para mostrar a Felipe VI y a su padre en "Real Wars" batiéndose en duelo, con el emérito blandiendo una muleta. "Con los nervios alterados, no quiere saber, ni ganas, de sobrinos ni hermanas, y menos de los cuñados", se explica sobre la actitud del actual soberano.

No solo los líos de Oltra y los de la Corona se tocan en los monumentos. La sátira política es mordaz y abundante. En "Sánchezstein", de la hoguera "Trasplantados", en el distrito de Florida Portazgo, Pedro Sánchez, vistiendo bata blanca de inventor, usa una máquina para crear monstruos y formar el gobierno de coalición, con las cabezas de Junqueras y Otegui por ERC y el PNV, y la vicepresidenta Yolanda Díaz, por la cuota de Unidas Podemos. En la obra de Pere Baenas, rodean a un jardinero Santiago Abascal, de Vox, como planta carnívora; Sánchez, en una maceta roja; y Pablo Iglesias y Pablo Casado como flores marchitas, y a este último le sobrevuela una gaviota, Feijoo, que le arroja un excremento.

No se salva el alcalde de Alicante, "Barcalao", en la hoguera Francisco Albert; y como un chino haciendo mezclas de pólvora al que el, petardo le explota en la cara, en alusión a la reciente polémica de las mascletás en Luceros, con la Conselleria de Cultura sugiriendo un cambio del lugar de disparo para no dañar a la fuente, y a la denuncia judicial de un grupo de patrimonio que dejó el concurso por unos días en el aire. El regidor luce de asiático en la hoguera Explanada, obra de Daniel Sánchez Llongo, y a unos metros, el edil de Fiestas, Manuel Jiménez, aparece como un emperador que cuenta cuentos chinos.

Hipotecas al tipo Feijoo

El artista caracteriza a los partidos políticos con máscaras de colores: el PSOE "ya no mira al sur y las elecciones andaluzas se han convertido en su espada de Damocles"; el PP "va con hipotecas al tipo Feijoo, con un alto interés...en reconstruir los descosidos"; Podemos buscando el sol naciente "ya que ha perdido el norte", y Vox, "a ver quien les lleva la Vox".

Tampoco la de "Real Wars" es la única escena sobre la Corona que arderá este año en la noche de la Cremà. Las dos regias parejas de la monarquía española son los artistas de "Resistiré. Cuarteto Estático", una escena de la hoguera Sèneca-Autobusos "Érase una vez un virus", en la que interpretan su propia versión de unos de los temas que más sonaron desde los balcones durante el confinamiento. Mientras Felipe canta "resistiré, erguido frente a todo"; Letizia replica, micrófono en mano, "me volveré de hierro para endurecer la piel", a lo que Sofía contesta "Y aunque los vientos de mi nuera soplen fuertes" y cierra Juan Carlos afirmado que "soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie", con el emérito completamente doblado sobre un "corina-virus", alusivo a Corina. "La intocable familia real canta junta la canción de la pandemia", explican los artistas José Gallego y Toni Pérez.

En esta hoguera, de categoría Especial, el covid es la excusa para la crítica más mordaz. "No al bozal" y "No es un virus, es una estafa", reza la pancarta que pasea el negacionista, vestido con una camiseta de "Miguel Bosé for president"; mientras el colaboracionista lleva en la cara la marca de la mascarilla que arroja a un recipiente de restos biológicos peligrosos. "Muchas son las enfermedades que el covid ha agravado y la hipocondria exagerada ha destacado", se explica junto a un ninot que se cubre la cara con un trozo de garrafa de plástico sobre el cubrebocas.

También se critica que la pandemia ha venido a agravar la brecha económica y social en la escena de la mascarilla, en la que una figura se protege con un tapabocas de diamantes; y al lado, otra lleva la "masbaratilla", que está hecha con cartón. El "negocio" con los test de antígenos se representa con un ninot que se mete el palito por la nariz y le llega hasta el cerebro con un "Nos meten hasta el fondo" tras pagar por el test desde 1 euro a 400 euros, en referencia a la fuerte subida que experimentaron estas pruebas caseras en las distintas oleadas de la enfermedad.

De la sátira no se salvan las vacunas. Barcala blande una inyección de "PPFizer", mientras Toñi Martín-Zarco, presidenta de las Hogueras, está a punto de pinchar "Moderna" y AstraSèneca está en la mano de Josep Amand Tomás, presidente del distrito, quien recalca que "No se concibe la hoguera de Sèneca sin crítica". No podía faltar el homenaje al desaparecido artista Manuel Algarra, que durante años ha plantado el monumento, con alas de ángel y el mensaje "Vuela alto, amigo".

"La vacuna española. 3 pinchazos y descabello", reza en el remate que forma un puñado de esferas de coronavirus en el remate de la foguera Plaza de Gabriel Miró. Diseñada por el dibujante de INFORMACIÓN Enrique Pérez, la planta José Ramón Devís, que reemplaza en el distrito a quien habitualmente lo hacía, el fallecido Algarra.

No solo de la crítica regia y de la sátira sobre Oltra vive la foguera Diputació-Renfe, otra que no deja títere con cabeza. "Es de Rusia el nuevo zar y tiene un buen argumento, como tener armamento de carácter nuclear. ¿Se sabe por qué motivo es Putin diminutivo?", pregunta el artista, que sitúa al presidente ruso apoyándose con un mano en un misil y estrujando con la otra una paloma de la paz. "Es un poquito criticona. La familia real está en apogeo, igual que Putin y la guerra. Es en lo que más se fija la gente", apunta el artista.

La guerra, el coronavirus y el trasvase son algunos de los temas que toca el artista Paco Giner, y de todo salen adelante los ciudadanos en "Invictus", la hoguera que firma Paco Giner en Polígono de San Blas. La Iglesia, "que está por encima de todo", no se salva de la crítica, con una escena sobre la pederastia en la que el Papa intenta con un matamoscas ahuyentar el revuelo de los pajaritos que el artista representa en forma de pene.

La inflación desbocada, la generación de cristal de los jóvenes "que lo tienen todo regalado", la reforma laboral, los problemas económicos de los artistas de Hogueras y comisiones tras el covid, el hombre que vive en su propio mundo sin levantar la vista del móvil rodeado de las nuevas tecnologías y el calentamiento global por el daño al planeta son otros temas que se tocan.

Como resume una de las miles de críticas: "luchamos contra virus, rusos y bancos, no quieren nada más que la cartera. Les importamos un rábano".