La pirotecnia Fuegos Artificiales del Mediterráneo de Vilamarxant (Valencia) es la encargada de lanzar la mascletà de este martes, la tercera del concurso oficial que arrancó el domingo y finaliza el día de San Juan.

Tras dos años de parón de las Hogueras, vuelven a Luceros para participar en el concurso oficial. ¿Qué significa?

Alicante es un sitio complicado. Primero porque no son exhibiciones, participas en un concurso. Y luego porque la plaza es circular, cuando el diseño habitual de una mascletà es en línea recta y Luceros, además, es un espacio con limitaciones. Disparar en Alicante tiene su complejidad, pero eso le da más emoción.

La primera mascletà se quedó fuera de concurso por el tiempo. ¿Ese condicionando supone un handicap?

Está claro que al ser un concurso hay normas, como por ejemplo el tiempo mínimo y máximo, que hace más difícil el disparo. Una mascletà tiene mucha artesanía y cualquier mínimo error puede dar al traste con los tiempos previstos.

¿Qué diseño han preparado para estas Hogueras del reencuentro?

Empezaremos con cuatro fases aéreas, con sus respectivos remates. Luego habrá cinco fases terrestres, con ocho tramos de terremoto para terminar en un bombardeo. Es una mascletà clásica, porque ahora se vuelve a llevar lo "vintage". Cuando se ha innovado tanto, volver a lo de siempre empieza a ser lo moderno.

Ustedes lanzarán unos 100 kilos de material, por encima de pirotecnias que han tirado 80 y lejos de otras que llegarán al máximo de 150 kilos...

Nosotros hemos mantenido la estructura de la mascletà de otros años. Creo que no se va a notar el tema de los kilos por el diseño que hemos hecho. La potencia va a estar asegurada porque el calibre elegido es grande. Confío en que va a salir bien. También insisto en que para nosotros los kilos no son relevantes, de hecho no solemos decirlo cuando lanzamos una mascletà.

En València se paga 8.000 euros y aquí 6.000 euros por mascletà. ¿Supone un condicionante importante?

En València se adquirió el compromiso de subir 500 euros por año, y se está cumpliendo. A mí no me parece ni bien ni mal la cantidad que se paga en un sitio o en otro. Es lo que el cliente decide pagar y nosotros, como pirotécnicos, aceptamos ese precio, venimos porque queremos, no estamos obligados.

El público de Alicante se dice que es exigente, ¿lo ve así?

Se nota que las mascletás son una tradición en Alicante. Se pide mucho, pero luego a la vez la gente es muy agradecida y valora el esfuerzo de los pirotécnicos.