El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha glosado la figura de José María Py, fundador de las Hogueras, durante el homenaje que cada año le tributa la comisión que lleva su nombre. El edil ha recordado a Py tal y como lo definió el diario “La Voz de Levante” en 1928 y ha destacado de él su espíritu “emprendedor y activo”. Barcala ha asegurado que “no es una cuestión baladí que esta comisión lleve el nombre del fundador “porque la semilla que plantó en el año fundacional sigue dando sus frutos en este enclave. Continúa presente en la filosofía fogueril de esta comisión”, ha apuntado.

El dirigente ha asegurado este martes que “emociona recordar a José María Py. Nos gustaría conversar horas y horas con él. Que nos explicara los pormenores de aquellos primeros años. Aquí, en esta calle dedicada a él hace ochenta años, sentimos que está entre nosotros. Que nos sigue aconsejando”.

Barcala ha citado “El Jardí del Silenci”, en el Cementerio Municipal Nuestra Señora del Remedio, donde reposa Py, “un lugar destinado a las personas célebres de Alicante. Y él, fue una de ellas”. Al referirse al epitafio “Fundador de les Fogueres de Sant Joan”, ha hablado de la “sencillez humana” del homenajeado: “Son seis palabras. Pero qué cargadas de contenido hacia quien, humildemente, al definir la evolución de las Hogueras, sólo alcanzó a decir: “...Y la bola de nieve, creció y creció”.

El regidor ha hecho una petición a la comisión, presidida por Agustín Sanz, para que Py tenga un pasodoble dedicado “que se sume a los de prestigiados foguerers de esta hoguera como Miguel Díaz, Paco Cortés, el propio presidente y el evocador Sempre amb mí”. Ha finalizado con un último recuerdo “a quien hizo posible esta bendita locura que son las Hogueras”. Py está considerado como Hijo Predilecto de Alicante desde 2011.

El alcalde ha estado acompañado por la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez; la presidenta de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, Toñi Martín-Zarco; las Belleas del Foc, adulta e infantil, Marina Niceto y Valeria Gómez, y sus respectivas Damas de Honor; los comisionados de José María Py; los presidentes adulto e infantil, Agustín Sanz e Inés Rastoll; las belleas, Alma Moresi e Irene Sánchez, y sus respectivas damas.

Homenaje a Gabriel Miró

Mari Carmen Sánchez ha asistido, con anterioridad, al homenaje anual al escritor Gabriel Miró que organiza la comisión a la que da nombre. Toñi Martín-Zarco ha sido la mantenedora del acto. La comisión de la Plaza de Gabriel Miró, una de las fundadoras de la Fiesta, la preside Josefa Merino.

"Los grandes hombres de Alicante, quienes han llevado el nombre de esta ciudad a todos los rincones, no deben nunca ser olvidados. Las Hogueras, un colectivo donde tanta gente tiene inquietudes culturales, no puede olvidarlos" Toñi Martín-Zarco - Presidenta de la Federació de Fogueres

Martín-Zarco, después de sintetizar la biografía de Miró, ha explicado que “los grandes hombres de Alicante, quienes han llevado el nombre de esta ciudad a todos los rincones, no deben nunca ser olvidados. Las Hogueras, un colectivo donde tanta gente tiene inquietudes culturales, no puede olvidarlos. Es más, no debemos conformarnos, si es el caso, de contar con el nombre de un gran literato en nuestro estandarte para arrinconar lo que su obra supone para Alicante, la literatura española y nuestro goce personal. Sintámonos bien orgullosos de estar hoy aquí homenajeando a un grande de nuestras letras de verdad y compartiéndolo con esta foguera”.