La hoguera Gran Vía Garbinet organiza un homenaje a su belleza Jennie Morell, fallecida el pasado mes de enero tras un cáncer a los 25 años. La comisión invita a todo Alicante a un castillo de fuegos en su recuerdo que se disparará a las 00 horas del jueves 23 de junio, es decir, en la medianoche del miércoles al jueves, en la calle Castell de Castells. Disparará Pirotecnia Alicantina en recuerdo de una "Bellesa eterna".

Jennie Morell Fernández, belleza de la foguera Gran Vía Garbinet, que habría optado al cargo de Bellea del Foc en el próximo festival de elección, falleció al no poder superar una enfermedad dejando sumidos en la tristeza a su familia, a su comisión y en general al mundo de la Fiesta dado que era una activa foguerer, que perteneció a la delegación artística de la Federació de Fogueres formando parte de la subcomisión tanto bajo la presidencia de Manuel Jiménez como en la etapa de la actual dirigente Toñi Martín-Zarco.

Muy emocionada, su madre, Raquel Fernández, actual presidenta de la comisión de Gran Vía-Garbinet, explicó entonces que Jennie llevaba en esta hoguera desde los 10 años y fue nombrada belleza en 2020, aunque con la llegada de la pandemia ha continuado como tal durante dos años y esperaba quemar su foguera como representante en la próxima plantà, "pero no ha llegado a despedirse". En Gran Vía-Garbinet fue dama infantil, adulta, presidenta infantil y delegada de Infantiles desde los 13 años. A los 14 años cogió la delegación artística de la comisión.

Jennie actuó en el último festival de elección de la actual Bellea del Foc en una versión de "Aleluya", sola en el escenario, dado que por las medidas anticovid no pudieron participar los bailarines de las Hogueras como era tradición. "La eligieron porque formaba parte de la delegación artística y porque era una artista", añade su madre, que preside la hoguera de Gran Vía-Garbinet desde 2018. El festival se celebró el pasado mes de junio y salió elegida la actual Bellea del Foc, Marina Niceto.

Jennie era antigua alumna del colegio San Agustín, donde seguía colaborando en actividades escolares. "Era una niña que se implicaba mucho en todo, daba clase de teatro y baile a niños. La llamaban de otras hogueras para hacer decorados, para maquillar, era así". Con 25 años cumplidos en diciembre, era copropietaria de la tienda de indumentaria de Noelia Rondón, en la que continuará su familia. La joven ha dejado un gran vacío en todo su entorno, especialmente en sus dos hermanas, una más mayor y otra más pequeña, en su madre Raquel y en su padre Luis.

Barracas

Por otro lado, la barraca “La Millor de Totes” celebró sus diez años en la Fiesta anoche con el espectáculo “Un aniversario con luz propia”, al que asistió el alcalde. Luis Barcala ha querido destacar la “doble faceta” de la comisión que preside Joaquín García. “Conjuga la modernidad de esta exhibición pirotécnica con el clasicismo innovador de la portada y el guiño a la tradición del ninot de carrer".

La portada de la barraca es original del alicantino Roberto Climent. La conforma la cara de una novia alicantina con una mantilla hecha de vareta. Con esta figura, “La Millor de Totes” conmemora el décimo aniversario de su fundación. El ninot de carrer de grupo lo constituyen cuatro figuras, hechas por los propios comisionados, representativas de los Nanos i Gegants y ha conseguido el primer premio en esta modalidad.

Barcala estuvo acompañado durante la visita a la barraca por la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez; el concejal de Fiestas, Manuel Jiménez; la presidenta de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, Toñi Martín-Zarco, y la Bellea del Foc, Marina Niceto.