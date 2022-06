Doce alumnos de FP de la provincia logran la excelencia y cinco de ellos optan al premio nacional

Doce alumnos de la provincia, que cursan ciclos de grado medio y superior de Formación Profesional y que en no pocos casos han reorientado sus estudios procedentes del Bachillerato o incluso de estudios superiores o del mundo laboral, han logrado la excelencia con unos expedientes académicos que presentan una calificación media superior al 9, aunque sus profesores subrayan en la misma medida otros valores igualmente destacados.

Entre estos estudiantes que destaca la Conselleria de Educación, y a los que hace acreedores del premio extraordinario correspondiente al curso 2020-21, ocho cursan un ciclo de grado medio y otros cinco, en ciclos superiores de FP, optan a estos mismos galardones pero a nivel ya nacional.

Lo premiados reciben un diploma acreditativo y, lo que es más importante para todos ellos, una anotación oficial de dicha distinción en su expediente académico, lo que implica un significativo mérito a incluir en su portfolio o bagage personal a la hora de buscar un empleo.

Los protagonistas

"Estoy super contenta, no me lo esperaba. He sacado de media un 9,5 pero no he estudiado como para ser ni premiada ni reconocida, sino por mí y por el día de mañana", indica Sara Carbonell, la mejor de la Comunidad entre los ciclos de grado medio en la familia de Química que imparte el IES Pare Vitoria de Alcoy.

Aunque cursó un año de Bachillerato científico "vi que no era lo mío", confiesa, y decidió acceder a la FP de Química, "porque era la asignatura que más me había gustado del Bachillerato". Pensando además en posibles salidas laborales de futuro, no dudó con la química. El mes que viene cumple los 20 años y se ve como profesional porque su formación, como también corrobora la profesora, Anna Gisbert, tiene un campo muy amplio de salidas laborales: cosmética, farmacia, alimentación, textil, pintura...

La química es lo que más me gustó en el Bachillerato. Todo tiene hoy en día un control de calidad y alguien tiene que producirlo Sara Carbonell - Mejor alumna de FP en Química

"Todo tiene hoy en día un control de calidad y alguien tiene que producirlo. Nos preparan tanto para lo uno como para lo otro" agradece Sara Carbonell, a quien la profesora de Análisis y Química Industrial considera "una excelente alumna con muy buenos hábitos de trabajo y que durante la pandemia demostró ser constante, muy participativa y con gran ilusión de ganas de aprender".

Julia Valdés, del IES Cotes Baixes también de Alcoy, ha sido la mejor a su vez en el ciclo de Textil, Confección y Piel y su profesor, Juan Antonio García, la califica como una "buena compañera, todos encontraron en ella apoyo desinteresado, nunca una mala cara ni un desaire", además de significarse como "trabajadora infatigable, volviendo a cursar y trabajar hasta las asignaturas que podía convalidar".

Julia hace grande el textil, es infatigable, ha vuelto a cursar asignaturas que podía convalidar Juan Antonio García - Profesor de FP IES Cotes Baixes

Y es que ha resultado premiada en el grado medio pero cuando llegó a este instituto buscaba un reciclaje profesional. Previamente había cursado ya un grado superior de Administración de Empresas, "pero le motiva más poder investigar y crear. Desde un principio hizo buenas migas con todos, especialmente con los de mayor edad "El equipo Vintage" que lideraba ella misma". Destacan de sus trabajos "un buen poso, estructurados, ofreciendo siempre ese puntito de mas que transforma lo bueno en excelente" y recuerdan que cuando desde el Instituto del Calzado, Inescop, pidieron al centro una persona para llevar adelante un nuevo proyecto textil, "la decisión fue unánime, Julia, y allí sigue, haciendo grande el textil. Pocas veces la fortuna pone en tus manos personas como ella, joven de edad pero con las ideas muy claras" asegura Juan Antonio García.

Ismael tiene una grandísima capacidad para hacer entrenamientos personales, empatiza con el cliente y es afable y tranquilo Asensio Díaz - Jefe de estudios de FP, IES Monastil de Elda

Ismael Arenas ha sido el mejor en Actividades Físicas y Deportivas, un ciclo superior con el que opta al premio extraordinario nacional de FP. Entró en el IES Monastil de Elda

con un bagage previo, porque ya trabajaba como entrenador personal y porque, tal y como detalla el jefe de estudios de FP y tutor del segundo curso del ciclo superior, Asensio Díaz, "aunque ya tenía el ciclo de Marketing lo que le gustaba era el deporte". Destaca de él su "grandísima capacidad para hacer entrenamientos personales, empatiza con el cliente y es afable y tranquilo. El Monastil le ha reforzado su profesión", concreta.

Me apasiona y quería ejercer como coordinador o monitor deportivo Ismael Arenas - Mejor alumno de FP superior en Actividades Físicas y deportivas

Como el listado de alumnos excelentes se ha publicado en el DOGV con el curso acabado para muchos de ellos, los hay como el propio Ismael que se han enterado de su premio por el diario INFORMACIÓN. "Me acabo de enterar. Es una alegría muy grande. La semana pasada el Ayuntamiento de Elda me dio un diploma y esto es el colofón", apunta feliz. Aficionado al deporte y su enseñanza, quería el título porque en otras autonomías lo exigen para trabajar, aunque es de los pocos a los que la pandemia le ha venido bien a nivel laboral por el auge de los entrenadores personales. "Me apasiona y quería ejercer como coordinador o monitor deportivo, así que igual preparo unas oposiciones porque aunque me han llamado de gimnasios prefiero seguir por mi cuenta".

Desde bien pequeño su padre le soltaba con sus hermanos en la ciudad deportiva de Petrer y dice que prácticamente se crio allí. "Ya trabajaba como comercial pero pensé que por qué no intentarlo con lo que me apasiona". Y el resultado a la vista está.