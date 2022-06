La alegría estallaba este lunes en el distrito Foguerer Carolinas, cuando en torno a las 17.30 horas, el jurado daba a conocer los premios de las hogueras infantiles. Su monumento “La commedia de Foguerarte” se alzaba con el primer premio en la categoría especial. Lágrimas, bailes, gritos de alegría y mucha emoción por este premio que sabe a gloria después de dos años de parón por la pandemia.

El monumento, plagado de detalles y que aporta un toque original con figuras que se mueven, simboliza la llegada al barrio de Foguerer Carolinas de una compañía de arte napolitana que arriba con su espectáculo de títeres inspirados en “la millor terreta del mon”. Un espectáculo que da pie para contar, a través de las distintas escenas, historias de la fiesta grande de Alicante. En una de estas escenas se narra el idilio entre Foguerer y Carolina. En otra se representa al pintor alicantino Gastón Castelló en forma de títere y pintando un cuadro.

Miguel Ángel Olivares, presidente de la hoguera se mostraba muy contento con el galardón conseguido, “ya que supone todo un espaldarazo para nosotros”.

La hoguera es obra de los artistas valencianos José Luis Ceballos y Paco Sanabria, que en los últimos años han levantado diez monumentos en Alicante, “y varias veces hemos estado a punto de llevarnos el primer premio”. Felices por este galardón, explicaban que para crear su monumento ha jugado con una paleta de siete colores “para que tenga continuidad” y también han empleado la técnica de rayar con la cera.

En medio de la fiesta que este lunes se montó en este barrio estaba Daniela Pedreño, presidenta de la comisión infantil, quien no podía contener la emoción al hablar de la hoguera que ha merecido este primer premio. “Lo que más me gusta es la felicidad que transmite, la inocencia de los niños del barrio y todas las tradiciones de Alicante”. Cómo anécdota para el recuerdo, Daniela contaba ayer cómo recibió la noticia de este premio. “Me llamaron por teléfono para decírmelo y me pasaron al concejal de Fiestas para que me comunicara la noticia. Después me iba a hablar el alcalde, pero con los nervios colgué el teléfono”. Pasados los nervios iniciales, Pedreño no deseaba otra cosa que celebrar este premio en compañera del resto de la comisión.

Poco después de conocerse este premio hacía acto de presencia en la hoguera el alcalde, Luis Barcala, para felicitar personalmente a los miembros de la comisión, a su presidente y a los artistas. “El monumento es precioso hasta el más mínimo detalle en los acabados”. Barcala ha destacado que este año, si para alguien son especialmente emocionantes las fiestas, es para los niños, “que han estado dos años sin Hogueras y por tanto para muchos de ellos van a ser sus primeras fiestas”. Barcala ha significado este lunes que “es el día de los más pequeños de la Fiesta. Tanto de presidentes, como de belleas y damas. Una jornada en la que ellos son los auténticos protagonistas”, ha finalizado.

Por vez primera el jurado que ha elegido los monumentos infantiles ganadores ha integrado también a docentes. “Las hogueras infantiles tienen que tener mensajes dirigidos a los más pequeños, tal y como se recoge en las bases, por lo que en todas las categorías, de especial a sexta, hay docentes”, destaca Manolo Jiménez, edil de Cultura

Las hogueras ganadoras han sido:

Categoría Especial

Foguerer Carolinas (116 puntos) Diputació Renfe (114 puntos) Sagrada Familia (100 puntos) Florida Portazgo Altozano Carolinas Altas La Condomina Baver-Els Antigons Parque Plaza Galicia La Ceràmica Rabassa-Polígono Industrial

Si quieres visitar la hoguera ganadora la encontrarás en la calle Foguerer. Aquí tienes su ubicación.

Primera categoría

Sèneca-Autobusos Doctor Bergez Carolinas Avenida Loring--Estació Ángeles-Felipe Bergé Hernán Cortés

Segunda categoría

San Blai-La Torreta La Florida Don Bosco Parque de las Avenidas Florida-Plaza La Viña

Tercera categoría

Benito Pérez Galdós Plaza de Santa María Puente Villavieja Altozano Sur Pla del Bon Repós-La Goteta

Cuarta categoría

San Antón Alto Benalúa San Antón Bajo Polígono de San Blas Calderón de la Barca-Plaza de España Pla Hospital Nou Babel

Quinta categoría

Barrio obrero Gran Vía-Garbinet José Mª Py San Nicolás de Bari Benisaudet Plaza del Mediterráneo Obra Social del Hogar Tómbola

Sexta A categoría

Sant Blai de dalt Santo Domingo-Plaza Tomás Valcárcel La Marina Monjas Santa Faz Bulevar del Pla Garbinet

Sexta B categoría