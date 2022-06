El regreso de las mascletás de Hogueras tras el parón de la pandemia supone un recorte de las exhibiciones pirotécnicas en la fuente de Luceros, que acaba de ser restaurada con un coste de 300.000 euros, y cumple el objetivo de la Federació de Fogueres de extender los espectáculos pirotécnicos a los barrios. Este año se dispararán siete mascletás junto al monumento de Bañuls, exclusivamente las del concurso que se celebrará del 18 al 24 de junio, en la semana grande de las fiestas oficiales, frente a las diez de la última cita antes de la pandemia, la de 2019.

La primera mascletà fuera de Luceros fue el 4 de junio en el Garbinet a cargo de Pirotecnia Hermanos Sirvent; la segunda el 11 de junio en el PAU 5 de la Playa de San Juan por Hermanos Ferrández; y la tercera el 12 de junio, a cargo de Reyes Martí, en el parking de los juzgados de Benalúa. Las diez mascletás de este año en Alicante se dispararán a las 14 horas. Cada una de ellas tiene un coste de 6.000 euros y son espectáculos patrocinados. Ante la crisis económica derivada de la pandemia y la guerra en Ucrania, se está produciendo una fuga de espónsors que afecta tanto a comisiones como a la Federació, que en diciembre se quedó sin el sostén económico que tenía desde hace años para organizar las mascletás de Luceros, lo que le llevó a negociar con otras firmas hasta encontrar una nueva marca patrocinadora de estos espectáculos.

Éste es el calendario, pirotecnias y kilos de masa reglamentada, todas ellas a las 14 horas.

18 de junio: Pirotecnia Ferrández (unos 140) (Fuera de concurso)

(unos 140) (Fuera de concurso) 19 de junio: Pirotecnia Martí: 80,481 kg. nec ( masa de materia reglamentada existente en el artificio )

masa de materia reglamentada existente en el artificio ) 20 de junio: Pirotecnia Hermanos Sirvent: 80,485 kg. nec

21 de junio: Fuegos Artificiales del Mediterráneo: 100,345 kg. nec

22 de junio: Pirotecnia Zarzoso: 130,55 kgs. nec

23 de junio: Pirotecnia Tamarit: 136,223 kg nec

24 de junio: Pirotecnia Ferrández: 149,20 kg nec

En la vuelta de la fiesta de la pólvora a Luceros hay otra novedad. El aforo de la plaza se amplía en 800 personas con el desplazamiento de los racós (de los medios de comunicación) que se instalaban en la avenida de Federico Soto lindando con la plaza a otra ubicación junto a la Diputación Provincial. Un cambio que el edil de Fiestas, Manuel Jiménez, justifica en el actual contexto de pandemia "para que haya más espacio y comodidad para el público, y que la gente pueda disfrutar con más aire del espectáculo pirotécnico".

También el Mercadito de Fogueres que instala la Federación en Soto se retranqueará, y todo ello, afirma el edil, contribuirá a un mayor cuidado de los jardines del paseo que acababan pisoteados. De paso la parte protocolaria afectada por el cambio afirma que tendrá mayor comodidad pues en la calle Tucumán, donde estarán, junto al Palacio Provincial, hay seguridad nocturna y puntos de luz.

"Hay cambios en la parte protocolaria para que haya más espacio y comodidad para el público en Luceros y que la gente pueda disfrutar con más aire del espectáculo pirotécnico" Manuel Jiménez - Concejal de Fiestas

En la plaza ha habido años que han llegado a asistir a las mascletás entre 40.000 y 50.000 personas.

Castillos de fuegos artificiales

Mientras que el concurso de mascletás se convocará mañana, el calendario de disparo de los castillos de fuegos artificiales, después de que el jurado haya seleccionado las empresas, es el siguiente:

25 de junio: Fuegos Artificiales del Mediterráneo, S. L. U

26 de junio: Pirotecnia Zarzoso, S. L.

27 de junio: Coeters Dragon, S. L.

28 de junio: Pirotecnia Ferrández, S. L.

29 de junio: Hermanos Ferrández, S. L.

Los disparos se harán desde la playa del Cocó y deberán tener una duración mínima de 15 minutos, sin contar los truenos de aviso. Los castillos serán preferentemente aéreos, aunque también podrán contar con una parte acuática. La pirotecnia ganadora, a juicio de un jurado de expertos, recibirá un premio en metálico de 1.500 euros.

Los castillos, en global, tienen un presupuesto de 91.500 euros, frente a los 80.000 euros que se destinaron, según la licitación, de 2019, en la última edición de las Hogueras de San Juan.

Condiciones

En cuanto a las condiciones de las mascletás, la duración será de cinco minutos y medio, tiempo que, como ha recordado Jiménez, ya se recortó para ocasionar el menor daño a la fuente. El máximo del calibre de carcasas, truenos de aviso, terrestres y volcanes será de 50 milímetros, está prohibido lazar cañitas voladoras y la potencia acústica no podrá superar los 130 decibelios medidos en el epicentro de la plaza. El máximo de material detonante serán 80 kilos, y de materia explosiva reglamentaria 150 kilos, bases que se enviarán a las pirotecnias censadas en la Comunidad Valenciana y a la asociación Piroval para que las firmas que lo deseen puedan optar al concurso de Luceros.

Durante la presentación del concurso de Luceros y del resto de espectáculo pirotécnicos de Hogueras (también los castillos que se lanzarán desde el 25 al 29 de junio desde la playa del Cocó) tanto el concejal de Fiestas como la presidenta de las Hogueras han coincidido en destacar la complicada situación que vive la Fiesta tras la pandemia, "con muchísimo baile en cuanto a la economía y perjuicio también a la Fiesta. Estábamos acostumbrados a tener unos patrocinadores que, por decisión económica o empresarial, se han apartado. En esta situación tan complicada llamamos a todas las puertas para cumplir los objetivos y que los alicantinos puedan celebrar las Hogueras como antes", ha dicho el concejal.

"La mayoría de los alicantinos quieren las mascletás en Luceros, es donde la pólvora se siente y brota", ha añadido zanjando el debate sobre un traslado hipotético a otro espacio para proteger la fuente tras su restauración.

"Desde que este equipo de la Federació entró en 2019 teníamos claro que hay parte de la Fiesta que quería mover actos a otra parte de la ciudad" Toñi Martín-Zarco - Presidenta de la Federació de Fogueres

En cuanto al nuevo convenio entre la Federació y un grupo empresarial, Jiménez ha abundado en que se trasladan tres mascletás fuera de concurso a otros espacios de Alicante "para que se contagie ese espíritu festero de junio a toda la ciudad y sea el aviso de unas Fogueres muy esperadas después de dos años, que van a ayudar a la recuperación y a beneficiar a todos los sectores productivos".

Toñi Martín-Zarco ha abundado en que, desde que el actual equipo de Federació inició su gestión, en 2019, "teníamos claro que hay parte de la Fiesta que quería mover a otra parte de la ciudad" actos como los de la pólvora, "para promocionarla en otros lugares fuera de Luceros y repartir" las mascletás.

Ambos han coincidido que al igual que ocurre a los artistas con los materiales los precios de todo son mucho más caros, y que las empresas de iluminación también han subido costes por el alumbrado de los distritos. Jiménez ha anunciado que en una próxima modificación de crédito el Ayuntamiento de Alicante aprobará una partida para ayudar a la Federació a organizar algunos actos dado que ha perdido varias firmas que apoyaban a la entidad económicamente. "Llevamos dos años muy duros, nos ha costado mucho poder mantener el mismo nivel de la Fiesta en la ciudad".

Jaime Valdés, representante de los nuevos patrocinadores de las mascletás, ha dicho que "es una maravilla poder participar en Fogueres porque es una fiesta que activa toda la ciudad de Alicante, y sobre todo la hostelería, que es parte de nuestra familia".

"No tengo duda de que no se pueden mover de Luceros, tienen que estar ahí. Estoy muy contenta de que las mascletás se puedan disfrutar en la emblemática fiesta de Luceros" Marina Niceto - Bellea del Foc

La firma, que patrocina todas las mascletás, tendrá un pequeño espacio en Luceros para 80 personas que asistirán en función de distintos sorteos que irán realizando.

La Bellea, Marina Niceto, ha celebrado la vuelta de la pólvora a Alicante y se ha posicionado a favor de las mascletás en Luceros. "No tengo duda de que no se pueden mover de Luceros, tienen que estar ahí. Estoy muy contenta de que se puedan disfrutar en la emblemática fiesta de Luceros a la vez que feliz de que se puedan extender a otros barrios de la ciudad. La Fiesta se puede adaptar y hacer cambios, no hay problema en desplazarse a los barrios". La festera se ha despedido invitando a las exhibiciones con el tradicional "senyor pirotècnic, pot començar la mascletà".