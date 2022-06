Si tú y el arroz no os lleváis bien, ponte ya. Pregúntale a tu hermano, a tu abuela, a tu tío o a quien haga falta; hazlo, de verdad, porque vas a agradecer tener en tus manos el más mágico de los poderes: poder conquistar paladares con el plato por excelencia de la terreta. ¿Por qué tanta rotundidad? Pues bien, esto no tiene nada que ver con que te endosen encargarte del arroz del domingo, junto al amigable sol de agosto y el roce del fuego mientras tus amigos se beben un vermut. Nada que ver, esto va mucho (pero que mucho) más allá. Ni más ni menos que hasta Senegal, Sri Lanka o el Peloponeso.

Suena un poco raro, ¿verdad?, ¿un buen arroz en el Peloponeso? Allí seguro que puedes permitirte algún error con algo más de disimulo, pero, ojo, ¡no uno grande! Más que nada porque tu misión en aquellas tierras será muy importante: ser embajador de La Fallera, llevar el producto a donde aún no la ha llevado nadie de la Comunidad Valenciana. Para ser tú quien consiga este puesto, sólo hay una cosa que tienes que hacer: participar en el sorteo con la compra de dos paquetes de arroz.

Embajadores de la Paella: adiós a los desastres

Ya tenemos el caldo preparado; hemos hablado de lo que puedes conseguir, que por si no ha quedado claro, es lo siguiente. La Fallera va a sortear tres viajes -y más cosas que luego te contaremos- para llevar la paella, en este caso, a tres rincones espectaculares del planeta: Sri Lanka, el Peloponeso y Senegal.

Y es que la conocida marca de arroz sabe que cuando salimos de nuestras fronteras nos chocamos con paellas que no tienen nada que ver con nuestra receta. Seguro que habéis visto cada cosa por ahí… Así que la solución de La Fallera es muuuuy seria y útil: crear Embajadores de la Paella. Un claro intento de “nunca más” a desastres que se ponen el nombre del conocido plato y combinan ingredientes como chorizo con marisco. Puaj.

Cómo ganar uno de los 3 viajes de La Fallera

Da igual si compras el arroz bomba La Fallera, arroz redondo o cualquier otro de los arroces de la marca. Si te haces tan solo con dos paquetes, de cualquier variedad, ya puedes participar en el sorteo de los tres viajes (para dos personas). Para que no tengas dudas, te dejamos los requisitos muy simplificados:

Comprar dos paquetes de arroz La Fallera.

de arroz La Fallera. Subir una foto del ticket de compra a www.embajadoresdelapaella.es

del ticket de compra a www.embajadoresdelapaella.es Seleccionar el destino que prefieres.

Con esos tres pasos, ya tenemos todo hecho. A partir de ese momento ya solo te quedará esperar a saber si eres tú quien se sumerge, con todo un kit preparado. Imagínate volando a Senegal para cocinarle (entre muchas otras cosas, claro) a los bassari, los belik o los fulani. Mucho ojo… Visualízate viendo la danza del simb, el baile de los leones, justo después de contar qué es el socarrat a más de 3.000 kilómetros de casa.

Gana uno de los 100 Kits de Embajador de la Paella

Aún hay más, no acaba ahí la historia. Si desafortunadamente no te toca de premio uno de los grandes viajes, igual no te vas con las manos vacías, porque, como parte del mismo sorteo, hay, como premio, 100 unidades de Kits de Embajador de la Paella. Cada uno de ellos con una paella, tres paquetes de arroz, un delantal y una cuchara de madera.

Se puede participar en el sorteo entre el 13 de junio y el próximo 10 de julio. La Fallera comunicará los ganadores una vez que haya validado las participaciones y haya hecho el sorteo. Si quieres, puedes seguir a la marca en Instagram, Twitter o Facebook para estar al día del transcurso de la promoción y enterarte antes que nadie si eres la persona afortunada.