El monumento "Mater Clamat", del distrito de La Ceràmica, segundo premio de las Hogueras de Alicante a un solo punto de los triunfadores de Florida Portazgo, ha sufrido daños en la pintura de la obra de los artistas Luis Palacio y Pepe Mas a consecuencia de la tormenta de anoche. El chaparrón y las rachas de viento también destrozaron la hoguera de Barri Sant Agustí, que ya estaba mal plantada tal y como denunció horas antes la comisión ante la Federació de Fogueres y el Gremio de Artistas; y tiró la parte central de la obra plantada en el distrito de La Marina, una pieza de unos 5 metros que el artista ha levantado esta mañana.

Hay más monumentos con ligeros daños en la pintura dado que en general en Alicante no se utiliza pintura hidrófuga, como en las Fallas de València, donde es más habitual que llueva donde la plantà, aunque sí se usa pintura plástica que hace que resbale el agua y aísla las obras de una manera puntual, aunque tampoco sirve si la lluvia dura muchas horas.

En el caso de la hoguera de La Ceràmica, el presidente de la comisión, Antonio Carrión, ha explicado que el monumento de 15 metros de altura no ha sufrido ningún daño estructural pero sí en su pintura. " Se ha desprendido y se ha arrugado en algunos sitios. No sabemos cuando seque cómo quedará pero se ha deteriorado. Sobre todo en la zona que representa agua de la parte de atrás (hay un Papá Noel en moto acuática y una barca de pescadores lanzando al mar residuos radioactivos). Al mono gigante se le ha levantado la piel y a la morsa se le ha desprendido parte del pecho", ha explicado sobre un monumento en el que está ampliamente representado el mundo animal en una crítica al daño de la especie humana a otras del planeta y en general al medio ambiente.

Según ha apuntado Carrión, no son grandes desperfectos pero se aprecia porque la lluvia cayó con intensidad. Aún así, "no se ha roto nada", señala. Las piezas se quedarán así "porque ya no se puede meter una máquina ya que están muy alto".

La lluvia golpeó también dos ninots de la hoguera infantil, de los mismos artistas, pero los comisionados las volvieron a poner en su sitio.

La hoguera más dañada es "Sueño de una noche de verano", del distrito Barri de Sant Agustí, de Sexta Categoría A. "Le hemos cambiado el lema a "Pesadilla de una noche de Hogueras", ha apuntado el presidente del distrito, Iván López, con ironía, en referencia a lo ocurrido con un monumento mal plantado puesto que la comisión ya presentó este martes una queja ante la Federació de Fogueres y el Gremio de Artistas al no acabarles el artista la foguera.

La comisión, formada por algo más de 40 personas, se ha movilizado para intentar arreglar el desaguisado pues el chaparrón y el viento tiraron al suelo lo que estaba plantado, que eran el remate y un par de ninots. "La lluvia ha terminado de poner en su sitio a la hoguera. Vamos a intentar levantar algo porque si no, no se puede quemar. Todo el mundo se lo esperaba, ha pasado lo que tenía que pasar". El distrito está muy disgustado con el constructor, el alicantino Federico Molinero, que no se ha presentado, "y que no aparezca".

Otra hoguera a la que las inclemencias le han pasado factura es "Y si...", del alicantino Juan Alberto Navarro en La Marina. El monumento, de Sexta Categoría B, se vino abajo durante el temporal. "No es muy alto. Son unos 5 metros y el remate central se cayó sobre las vallas. Anoche mismo lo levantamos y esta mañana ha venido el artista a restaurarla para que se note lo menos posible", ha reseñado el presidente de la comisión, Víctor Segura. No hay reproches al constructor puesto que este distrito se encuentra ubicado junto a la playa del Postiguet, donde el corto pero intenso temporal azotó con fuerza.

Entre los artistas, José Gómez Fonseca señaló que la mayoría de desperfectos con la lluvia es mejor no arreglarlos porque se pueden romper más. "La pintura plástica se pone con cartones para que seque los suficiente. Habría que arrancarlo todo y hacerlo de nuevo. Es mejor no tocarlo".

El pirotécnico Pedro Luis Sirvent, que preparará la Cremà de unas 50 hogueras, afirma que no será necesario reforzar la pirotecnia ni la gasolina para quemar los monumentos si no llueve más hasta la Nit del Foc dado que el fuerte calor que reina de nuevo hará que se sequen los monumentos de sobra.

Incidencias de plantà

Por otro lado, el Gremio de Artistas y la Federació de Fogueres visitarán mañana jueves los distritos en los que se han producido incidencias durante la plantà porque los artistas no hayan terminado de plantar hogueras y portadas de barracas o no lo hayan hecho conforme a los bocetos. Según ha explicado el presidente del Gremio de Constructores y maestro mayor, Joaquín Rubio, son dos hogueras y dos barracas de artistas que forman parte del colectivo, y otras dos hogueras de no agremiados.

"Igual nos pasó en las Fallas, donde tuvimos una tormenta espectacular en la plantà. Parece la maldición de la pandemia" Joaquín Rubio - Maestro mayor del Gremio de Artistas

"No nos hemos privado de nada en las Hogueras del reencuentro. "Igual nos pasó en las Fallas, donde tuvimos una tormenta espectacular en la plantà. Parece la maldición de la pandemia". No obstante, ha querido destacar en general el buen trabajo y la calidad de las obras plantadas, "una excelente muestra de arte en Alicante, con hogueras conseguidas y trabajadas, que demuestra que hay un talento importante".