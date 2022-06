La Virgen del Remedio ya tiene completo el tapiz que los festeros han "tejido" en su honor. Medio centenar de comisiones, entre las previstas para esta segunda jornada de la Ofrenda de Flores y las que no pudieron completar el recorrido por la tremenda tromba de agua que cayó el martes, han completado este miércoles el homenaje a la Patrona, llevando las flores rojas y blancas hasta la Concatedral de San Nicolás. Entre las participantes han destacado las Belleas del Foc, tanto la infantil como la adulta, además de participantes en fiestas hermanas como las Fallas de València, la Magdalena de Castellón. También la hoguera ganadora del premio de Especial, Florida Portazgo.

El desfile, siempre emotivo en Alicante y más después de dos años suspendido por la pandemia, ha arrancado una hora antes de lo previsto en el programa de actos, para dar así espacio a las más de diez comisiones que no pudieron llevar las flores a la Virgen el martes tras caer una tormenta de verano que interrumpió los planes de la Federació de Fogueres, que decidió suspender el desfile y dar la oportunidad a las comisiones afectadas a participar en la segunda jornada, la de este miércoles.

El oficio religioso con el que finalizó la ofrenda estuvo presidido por primera vez por José Ignacio Munilla, obispo de la Diócesis. “Tras dos años sin poderte ofrendarte, queremos ponerte delante de ti a las personas que sufren, a las víctimas de las guerras, a los enfermos, a las mujeres maltratas… Te pedimos por todas las personas que han sufrido la pandemia”, ha señalado la Bellea del Foc en su intervención frente a la Patrona.

Esa tromba no solo interrumpió la ofrenda. También afectó a catafalcos, a creaciones florales que realizan las comisiones para honrar a la Patrona. Ese motivo ha llevado al órgano gestor de la Fiesta a suspender los premios de la Ofrenda, ya que no todas las hogueras han podido participar en igualdad de condiciones durante la doble jornada de desfiles. Así que este jueves no habrá la entrega tradicional de banderines.

Tras la imprevista suspensión del martes por la tormenta, este miércoles la "sorpresa" ha llegado de manos de un coche camuflado de la Policía Nacional, que ha obligado a interrumpir unos minutos el desfile al atravesar Alfonso el Sabio, según han confirmado testigos presenciales, que añaden que un ocupante ha retirado vallas a la altura de la calle Álvarez Sereix.

También hubo una sorpresa, pero mucho más agradable, en la primera jornada, antes de la irrupción del viento y el agua. Una inesperada pedida de mano al concluir el recorrido de la hoguera Benito Pérez Galdós. Antonio Vicente, un joven de 31 años, tomó la mano de su novia. Ante los sorprendidos presentes, se arrodilló y sacó un anillo. "¿Quieres casarte conmigo?", le dijo mirándola a los ojos con la música de fondo. Lourdes Cumplido Cabello, que así se llama la joven de 29 años, parecía no creérselo y tras la vergüenza inicial rompió a llorar ante los aplausos del público. Como no podía ser de otra forma, la escena terminó con final feliz: ella contestó que "sí".