El sindicato USO convoca nueve días de huelga en Easyet-España por los bajos salarios de sus tripulantes de cabina

El sindicato USO no ha conseguido un acuerdo con Easyjet en su reunión en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para desbloquear la negociación del convenio colectivo, por lo que continúa con la convocatoria de nueve jornadas de huelga para los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) españoles. Easyjet conecta el aeropuerto de Alicante-Eche con Gran Bretaña y Suiza. Aena descarta, no obstante, que los paros puedan afectar al tráfico intensamente en el aeropuerto de Alicante-Elche, debido a que la mayor parte de los enlaces de Easyjet son directos con aeródromos del Reino Unido y no tocan bases españolas.

Relacionadas El Gobierno no ha movido en dos años ni un papel para activar el proyecto de conexión del aeropuerto con el tren