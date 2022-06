Drones vigilarán por primera vez desde el aire el lanzamiento de la Palmera y el desarrollo de la Cremà. La Policía Local pilotará los cuatro dispositivos que se volarán desde varias azoteas para controlar los incidentes que se puedan producir. Por otro lado, más de 500 kilos de pirotecnia se emplearán para quemar las hogueras y más de mil litros de gasolina.

Para la Nit de la Cremà, el Ayuntamiento ha empezado a trabajar en el entorno de Benacantil, con riegos preventivos con el fin de evitar posibles incendios con el lanzamiento de la Palmera que dará el pistoletazo de salida a la cremà de los monumentos. "Habrá cuatro equipos de bomberos en el Benacantil y 25 operarios de jardines ya han empezado a regar el entorno del monte como misión preventiva para evitar cualquier conato de incendio", ha añadido.

Distribuidos por toda la ciudad, por otro lado, habrá hasta cuarenta equipos de los Bomberos. Cada uno de ellos, asumirá la quema de tres monumentos. En las hogueras de especial relevancia por su tamaño y/o ubicación, como la Oficial del Ayuntamiento o las de categoría Especial, se verán reforzadas por dos o tres equipos trabajando al mismo tiempo. En total, esa noche habrá 625 efectivos entre bomberos (incluyendo la colaboración del Consorcio Provincial), agentes de la Policía Local y voluntarios de Protección Civil. Como novedad, se refuerza el dispositivo con cuatro drones que van a estar distribuidos por la ciudad y velarán desde el aire por la seguridad y vigilancia de la cremà de los monumentos.

El Ayuntamiento, según el edil de Seguridad, prevé que el 75% de los monumentos estén quemados antes de las 3 de la madrugada y la totalidad, antes de las 5 de la madrugada. Todavía no ha dado a conocer los horarios de la Nit de la Cremà. El concejal José Ramón González ha pedido a los alicantinos "máxima seguridad esa noche". "Queremos que la gente disfrute, no haya ninguna incidencia y el público pueda divertirse participar en la banyà, en esta vuelta a la normalidad tras la pandemia que no haya ninguna incidencia y el público pueda divertirse”, ha apuntado. El dispositivo está reforzado con un Centro de Coordinación, ubicado en la Sala de Control de Tráfico, donde estarán efectivos de todos los cuerpos de seguridad y emergencias sanitarias.

Hogueras de la playa

Por otro lado, el Ayuntamiento de Alicante permitirá que vuelvan las hogueras a las playas de Alicante esta noche, pero prohibiendo la entrada de alcohol, además de envases de vidrio y palets a la arena o cualquier otro material con hierros para evitar riesgos para los bañistas en los días posteriores. "Vamos a permitir las hogueras en las playas. Queremos recuperar esta actividad en Alicante que es histórica. Habrá vigilancia en las cinco playas del municipio (Postiguet, Albufereta/Almadraba, Saladar/Urbanova, San Juan y Tabarca), incluyendo las calas del Cabo de la Huerta. Esperamos que la mayor concentración de personas se produzca en el Postiguet y en San Juan", ha señalado el edil de Seguridad, José Ramón González, quien ha añadido que "no se van a permitir maderas con metal (como palets) y habrá control de acceso por la seguridad de los bañistas en días posteriores".

El edil ha subrayado que la Policía Local no permitirá el acceso de alcohol a las playas. "Se va controlar la entrada de bebidas alcohólicas. Se van a establecer dos entradas para que no se metan bebidas alcohólicas". Las hogueras se van a poder realizar en lugares habilitados y acotados en las playas y más de un centenar de agentes de Policía Local junto con voluntarios de Protección Civil van a estar durante toda la noche con un dispositivo fijo, y será en la playa del Postiguet y San Juan, donde mayor control se va a realizar, y se va a habilitar servicio sanitario para velar por la seguridad y protección de todos los ciudadanos.