La ocupación hotelera de la Costa Blanca supera ya en cinco puntos a la registrada en 2019 aunque las reservas entran gota a gota

Los hoteles de la Costa Blanca, en municipios como Benidorm y Alicante gracias a la recuperación casi total del turismo británico y por las Hogueras, han superado en esta segunda quincena de junio las expectativas de ocupación y se encuentran un 5% por encima de los niveles de 2019, el mejor año de la pandemia con llenos, incluso, todos los fines de semana del mes, en los que es complicado encontrar una habitación libre en cualquier hotel de la costa de la provincia. Según datos de Hosbec y la Asociación Provincial de Hoteles, la ocupación media este junio es del 75% y aunque falta todavía por vender julio, el ritmo de contratación no para y, además, se confía en la reserva de última hora. La preocupación se traslada al invierno y, sobre todo, al próximo 2023 cuando la patronal estima que se notarán más los efectos negativos de la inflación descontrolada. La guerra en Ucrania no ayuda, según advierte Toni Mayor, presidente de Hosbec.

La demanda cautiva y las ganas de viajar empujan al sector que, sin embargo, este año mantiene precios, muchos ya firmados antes de que se disparase la inflación. Los hoteleros advierten no obstante, que la repercusión negativa del descontrol de la escalada de los precios se notará más en 2023, debido a que muchos contratos actuales ya estaban cerrados en buenas condiciones porque se suscribieron en 2021, cuando todavía la pandemia sacudía al turismo. “Ahora mismo y con equilibrios podemos asumir el aumento de los precios de los alimentos y no repercutirlos en los clientes, pero el tema está complicado porque la tarifas eléctricas y el gas no paran de subir y contra eso no hay fórmula para atajarlo”, subraya José María Caballé, presidente de Servigroup, la cadena hotelera con mayor volumen en la provincia y de la Comunidad Valenciana (19 hoteles y 9.000 plazas).

Entre las novedades de este año, el sector observa un fuerte impulso del turismo belga, mayoritario en zonas como Calp, polaco y en los últimos meses de ucranianos con poder adquisitivo alto, que buscan viviendas turísticas para comprar. En cuanto a la falta de trabajadores, los hoteleros tienen problema para encontrar personal incluso ofreciendo contratos de siete días con tres de libranza. Eso sí, la jornada se concentra de jueves a domingo.

La Costa Blanca espera llegar este año a un nivel de recuperación de turistas del 85% sobre el último año antes de desatarse la pandemia del covid. Diez puntos por encima de la media nacional, gracias a la recuperación del turismo extranjero -el británico casi al cien por cien- y al turista español. que va a seguir siendo reacio a viajar masivamente al extranjero porque aún existen reticencias a moverse fuera de España pese a que el covid ha dejado de ser una amenaza una vez que la mayoría de la población está ya vacunada.

Un factor al que se suma el que los españoles que salen de vacaciones buscan destinos económicos debido a la crisis económica derivada del alza de los precios por la guerra en Ucrania. Con todo, España se mantiene fuerte al considerarse un destino “refugio” y seguro al estar muy lejos del conflicto. De hecho, hasta las compañías aéreas que operan en el aeropuerto de Alicante-Elche no descartan aumentar capacidad, sobre todo con Alemania, el mercado que más se mueve gracias a la operativa de Lufthansa con su low cost, Eurowings.

El buen momento no frena, sin embargo, que muchos hoteles sigan en venta. El número de establecimientos que se venden actualmente en España es un 5% superior en comparación con el año anterior, gracias a la progresiva recuperación del sector turístico tras la pandemia, según los datos publicados por el portal inmobiliario Idealista. Según el portal inmobiliario, el 14 de junio había un total de 838 establecimientos hoteleros en venta en su base de datos, lo que supone un incremento del 5% respecto al número de anuncios registrados hace justo un año.ç

Entre los hoteles en venta, dos ejemplos: un establecimiento de 118 habitaciones construido en 1965 en la zona de la playa de Poniente de Benidorm por el que sus propietarios piden 10 millones de euros, y un edificio reformado por completo en el centro histórico de Alicante de cinco plantas, doce habitaciones, que se vende por 2,5 millones de euros.

En este sentido, Idealista cree que este aumento se produce por la vuelta a la normalidad y la fortaleza con la que se está recuperando el turismo, animando a los propietarios a sacar sus productos al mercado en busca de nuevos dueños que puedan rentabilizar sus establecimientos. Por comunidades, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana concentran prácticamente la mitad de la oferta actual, con 178, 134 y 90 establecimientos a la venta, respectivamente. No obstante, desde el sector hotelero de la Costa Blanca, apuntan también a otra derivada. “Hay hoteles que se han quedado desfasados y ahora mismo no encajan en lo gustos de muchos turistas. Desgraciadamente no se ha evolucionado y ahora llegan las consecuencias”, asevera José María Caballé, presidente de Servigroup.

Por detrás se sitúan Castilla y León (78 hoteles), Baleares (64), Galicia (63), Canarias (46), Castilla-La Mancha (38) y Madrid (35). Por provincias, Girona es la que cuenta con un mayor número de hoteles en venta, con 68, por delante de Baleares y Málaga (ambos con 64), Alicante (51), Barcelona (49) y Granada (41).

Huelga de Ryanair

Por otro lado, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha comunicado a Ryanair, Aena, Enaire y a los sindicatos convocantes USO-STA y SITCPLA, los servicios mínimos correspondientes a la convocatoria de huelga de Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP) para los próximos días 24, 25, 26 y 30 de junio, y los días 1 y 2 de julio. En el aeropuerto de Alicante-Elche los servicios mínimos cubren el 73% de la operativa.

Estos servicios esenciales tienen como objetivo compatibilizar el interés general de los ciudadanos y en particular sus necesidades de movilidad, con el derecho de huelga de este colectivo de trabajadores.

Ryanair es la compañía que más pasajeros transporta en el mercado español, con una oferta que superó las 650 rutas desde España en 2021. Según la información aportada por la propia compañía, cerca de 1.900 trabajadores forman el colectivo que desempeña labores de Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP) en las bases que la compañía tiene en España.

Los servicios mínimos decretados son los que resulten de aplicar los siguientes criterios a los servicios aéreos de transporte público operados por la compañía aérea Ryanair, con origen o destino en los aeropuertos de Madrid, Málaga, Barcelona, Alicante, Sevilla, Palma de Mallorca, Valencia, Gerona, Santiago de Compostela e Ibiza.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana calcula que la huelga de seis días afectará a 2.649 operaciones y a cerca de 440.000 pasajeros en diez aeropuertos españoles, por lo que ha fijado servicios mínimos que pueden alcanzar en algunos casos hasta el 82% de los vuelos programados. En concreto, para los días de huelga convocados, Ryanair tiene previsto efectuar 2.649 operaciones, en torno a 440 movimientos diarios, ofertando más de 500.000 asientos en los diez aeropuertos mencionados.

Además, atendiendo a los factores de ocupación previstos para el mes de junio para Ryanair en estos aeropuertos, se verían afectados durante estos días cerca de 440.000 pasajeros, una media de 73.200 cada día.

La huelga afecta, entre otros, a los días 30 de junio y 1 y 2 de julio, fechas coincidentes con el primer fin de semana del inicio del período vacacional de verano y en las que se prevé un mayor número de desplazamientos si se comparan con los días inmediatamente anteriores de junio e inmediatamente posteriores de julio.

La Comunidad Valenciana prevé recuperar el 94% de las llegadas de turistas internacionales de 2019 en julio y agosto. Así lo confirman los datos de reservas facilitados por la plataforma de inteligencia turística ForwardKeys, integrada en el Clúster de Empresas Innovadoras para el Turismo de la Comunidad Valenciana (Adestic). Unos datos que se han dado a conocer, hoy, durante el arranque de la “Jornada Digitalización en destinos turísticos. Diálogos con la Innovación”, organizada por el Clúster y que ha sido inaugurada por el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, el presidente de la Adestic, Santiago Sanus, y Ángel Garrigós, director de Marketing de ESIC Valencia, donde ha tenido lugar el encuentro entre empresas, entidades turísticas y ayuntamientos.

Según la información facilitada por el Jefe de Inteligencia de Mercado en ForwardKeys, Juan Gómez García, que ha abierto los paneles informativos de la jornada, la capacidad aérea programada, a día de hoy, para vuelos internacionales a la Comunidad Valenciana este verano es de 2,2 millones de asientos; de los cuales 1,5 millones son para el aeropuerto de Alicante, 713.000 para el de València y 24.000 para el de Castellón. Con respecto a los principales mercados de origen en cuanto a capacidad programada de las aerolíneas, encabezan la lista Reino Unido, Francia, Países Bajos, Alemania, Italia, Bélgica, Noruega, Suecia, Suiza e Irlanda.

Por otra parte, los datos sobre las reservas anticipadas para llegadas internacionales en los meses de julio y agosto de 2022, indican que los cinco mercados con un mayor crecimiento con respecto al verano de 2019 son Dinamarca, con un 80% más, Bélgica con un 75%, Suecia con un 61%, Alemania con un 46%, Noruega con un 39%, Estados Unidos con un 19% y Países Bajos con un 12%.

Comité de ética

Por otra parte, el Comité de Ética del Turismo reforzará la formación e innovación para poner en valor el turismo responsable en la Comunidad Valenciana. El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, ha presidido en el Centro de Turismo de València, la reunión ordinaria del comité, el órgano consultivo encargado de impulsar la implementación del Código Ético del Turismo Valenciano.

Un encuentro en el que se ha acordado reforzar la formación y hospitalidad como líneas de gestión prioritarias, para ello se fomentarán acciones formativas tanto transversales como específicas. Además, se incentivará la innovación al servicio de la ética en turismo, a través del análisis de datos y tendencias turísticas; así como la puesta en valor del turismo responsable como valor diferenciador de la Comunidad Valenciana.

A la reunión asistieron además del presidente del Comité de Ética, Francesc Colomer; y el vicepresidente, Herick Campos; representantes de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), de asociaciones turísticas empresariales, de sindicatos, de universidades así como de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU).

Durante la reunión del Comité de Ética del Turismo, se ha aprobado la versión vigente del Código Ético del Turismo Valenciano (CETV), del que forman parte en la actualidad un total de 1.839 entidades de la Comunidad Valenciana.

Actualmente, la campaña impulsada por Turisme refleja la imagen de calidad de la oferta turística y de servicios que se prestan al visitante desde parámetros de sostenibilidad y respecto al entorno. Además, se muestra a la Comunitat Valenciana como un destino integrador, que ofrece todas las facilidades para un turismo accesible a todos los colectivos.

Otra de las líneas de acción que ha acordado el Comité es la mejora en la gestión del registro de las entidades adheridas, con una nueva base de datos que facilite los trámites. De cara al programa de ayudas 2023 de Turisme CV, para las empresas beneficiarias no sólo será necesario estar adheridas al CETV, sino que se deberá cumplir un catálogo específico de buenas prácticas.