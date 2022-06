Toñi Martín-Zarco, primera mujer que preside las Hogueras, hace un balance muy positivo de las primeras fiestas que culminan en su mandato tras dos años en los que no hubo plantà por la pandemia. Considera que el desarrollo de los actos oficiales y su resultado ha sido "fantástico, tras todo lo ocurrido hasta llegar hasta aquí", en cuanto al tiempo de los desfiles, los horarios e imprevistos, y en poner soluciones a los inconvenientes que han ido surgiendo. "Estoy muy contenta porque las comisiones por fin han podido plantar y eso es lo principal".

¿Por qué aspecto cree que se recordarán estas fiestas?

Se van a recordar por ser las primeras después del covid, por ser las Hogueras de la emoción. Lo veo así porque cuando estamos en algún acto me acuerdo de todo lo que hemos pasado, me llegan como flashes de todo lo pasado, de actos, de situaciones con mascarillas, ….Es un poco resumen de la situación vivida y creo que son muy esperanzadoras y emotivas también en parte porque mucha gente se ha quedado por el camino, aunque no sean de la Fiesta, y eso también emociona mucho. Es un homenaje muy bueno para todos ellos que podamos seguir adelante con nuestras vidas.

Se queman las Hogueras de 2022, hay que afrontar un nuevo ejercicio en un otoño que se avecina complicado para todos…

Estamos en un momentos complicados, independientemente de que sean Hogueras o no. Cuando nos salimos de la fiesta estamos en nuestra vida diaria y la situación no es fácil para nadie ni para el sector de Fogueres ni para cualquier otro gremio. Hemos tenido crisis anteriores y hemos salido. Es tiempo de reinventarse, de readaptarse y de intentar que sigamos todos. Habrá que ver la fórmula, habrá que ver los medios, pero ya he escuchado a muchas comisiones que van a mantener una rebaja en la cuota para que no se vayan los foguerers de las asociaciones, que es lo más importante porque son los que al fin y al cabo hacen el monumento y los que dan el nombre a la Fiesta. Es una misión de todos intentar que no se vaya nadie y ver qué se puede hacer para que las comisiones sigan con todas las personas censadas. Creo que al final le pondremos solución y estoy convencida de que saldremos adelante. Que no va a ser fácil, pero ¿hay algo fácil en la vida?

¿Qué formulas plantea la Federació de Fogueres para mantener el actual censo e incluso captar a más gente?

Hemos vuelto a ofertar a las comisiones de hogueras que puedan hacer las presentaciones de bellezas en los escenarios que hemos habilitado para ello. Ese es un gasto importante que repercute en el presupuesto de las asociaciones para que ellos no gasten y que puedan derivarse dinero a otros aspectos. Veremos más adelante otras fórmulas y actividades a asumir en la medida que podamos. Nosotros tenemos una subvención municipal que no da para dar para hacer todo lo que la Fiesta requiere. Necesitamos patrocinios de marca y este año hemos tenido algunas bajas. Vamos a intentar salir adelante, ver la manera de poder hacer fiesta sin que repercuta en la calidad. Va a ser complicado pero todo se puede.

¿Deberían pagar una tasa los sectores productivos que se benefician de las Hogueras como la hostelería?

El tema de las tasas de la Fiesta compete y corresponde a las autoridades pertinentes. Por parte de la Federació de Fogueres, este año hemos hecho un convenio con la hostelería, la Asociación de Hoteles y Apartoteles, y el ocio nocturno. Es un primer encuentro que no existía, una toma de contacto, han patrocinado un premio en el conjunto de Fogueres, tanto adultas como infantiles y barracas. Ya tenemos un punto de partida para trabajar a partir de ahora con que ese sector se involucre más en la Fiesta. Hay que ver todos los puntos de vista porque cada uno tiene una visión de lo mismo pero es cierto que en Hogueras la ciudad recoge mucho dinero, no solo en esos sectores, también en comercio, y en todo lo que conlleva una fiesta toda la gente recoge más dinero. Lo que pido es que el comercio y la hostelería colaboren con los barrios, tiene que entender que para que a ellos les vaya bien a las comisiones les tiene que ir bien, y si no tenemos dinero, como ya se ha visto en la pandemia, no hay fiesta, con lo cual tenemos que echarnos una mano entre todos.

¿Es justo que unos pocos miles de personas organicen de su bolsillo una fiesta que moviliza a toda la ciudad y le hace ganar dinero, y no se colabore?

El censo es de casi 9.000 personas en activo, es más alto que en 2018. Ese es el censo de la gente que está dada de alta. Luego hay alrededor de 20.000 personas, sobre todo familiares, que no cotizan en las comisiones pero ayudan a que la Fiesta siga hacia adelante. Es cierto que se ha notado en estos dos años que cuando no ha habido Hogueras ni otras celebraciones la economía ha bajado. No es nada nuevo que haya un beneficio para todos. Es un tema complicado, lo hacemos los festeros altruistamente, porque la Fiesta la pagamos nosotros, yo también pago mi cuota en mi comisión, y es un poco de aquella manera, vas a pedir una ayuda y te dices no, es que nosotros no colaboramos. Hay que colaborar todos, aunque sea poco. No digo cantidades desorbitadas pero sí pido que se ayude a las comisiones en todos los barrios y la periferia, que son los más perjudicados en todo esto. El centro se mueve solo pero la periferia no.

¿Es partidaria de las fusiones para salvar comisiones de hogueras?

Sí, siempre he sido partidaria de las fusiones. Prefiero que si hay dos o tres comisiones, o las que sean, que están un poco en precario, que se pueda unir a otra, y por qué no, fusionarse. La unión hace la fuerza y en ese sentido sumar hace más que restar, y todo lo que sume es bueno para todos. Ahí habría que ver los presidentes, las directivas...pero hay un ejemplo con Pla del Bon Repòs-La Goteta y el resultado ha sido muy bueno. Habría que plantearlo y a partir de ahí que decidan entre ellos. La organización interna es lo que más preocupa pero pienso que es una buena opción.

¿Las comisiones deben ofrecer nuevas fórmulas para que entren socios sin que tengan que pagar tanto, en forma de packs o de ofertas puntuales sin tener que abonar todo el ejercicio?

Me consta que cada comisión tiene una forma de financiación. Conozco la mía (Port d’Alacant), conozco unas cuantas más. En mi hoguera tenemos un paquete familiar, hay comisiones en las que están dos personas pero paga solo una; o una y media...Fórmulas hay miles. Lo que veo es que para la gente es mucho más cómodo ir a un racó o a una barraca y apuntarse, pagar algo, y ya está, tienen la Fiesta asegurada. El tema de tener una mesa en un racó hay que replanteárselo y sentar unas bases empezando por las mismas comisiones, porque tenemos que respetar nuestro trabajo y lo que hacemos, y hacernos valer nosotros mismos. Es momento de decir no. Si usted quiere vivir las Hogueras tiene que pagar una cuota de equis dinero, está apuntado a la comisión y colabora con nosotros. Es una forma que estaría bien de aumentar nuestro censo y de que la gente que vive la Fiesta desde fuera, desde Luceros o las noches de Hogueras, vea realmente todo lo que mueve el mundo de Fogueres. Que hay mucha cultura, que hay mucho detrás, mucho que ofrecer para los infantiles, mucha música y eso también es importante y es fiesta, no solo mascletás y ocio nocturno.

¿Cómo se puede aumentar el censo de los niños de las Hogueras?

Cuando entramos en la Federació teníamos muy claro que queríamos igualar los niños con los mayores. Las representantes son exactamente iguales. Voy tanto con Valeria Gómez (Infantil) como con Marina Niceto (Bellea del Foc) a cualquier acto. Le hemos hecho un pasodoble a la Bellea del Foc Infantil, que no lo tenía, que solo se hacía para la adulta, con lo cual yo creo que es algo a tener en cuenta. Con respecto a los nenes, predico con la gente que conozco y con mis amigos para que les apunten a las comisiones, porque tienen mucho que ofrecer. Los niños viven en convivencia, aprenden a estar con otros niños, hacen actividades en conjunto, y lo más importante, los padres saben dónde están sus hijos. Están en una comisión, están en Hogueras con un grupo de amigos y no van por libre. Es algo que deben tener en cuenta porque los padres han de ser conscientes de que en una comisión están en un círculo como más próximo.

¿Cómo ha visto la calidad de los monumentos plantados este año? Hay quien afirma que ha bajado la calidad…

Lo principal de la Fiesta es la hoguera y si todo lo tenemos claro si no tenemos hoguera no hay fiesta ni nada más. Siempre abogo por el monumento y cada uno con el presupuesto que tenga tiene que invertir lo que pueda en la hoguera. A partir de ahí, la cuanto a la calidad que baja... este año ha sido un poco descalabro porque se plantan monumentos de 2020 con las ayudas que se dieron con posterioridad y me consta que muchas comisiones le han pagado más a los artistas para que pudieran pasar estos años con un poco de más solvencia. Pero habrá que ver porque ha subido todo. La vida se encarece, sube el pan, la carne y también el cartón, la pintura y los materiales. Tendremos que ver si lo que queremos es cantidad o calidad. Es cierto que en la categoría Especial hay diferencias. Hay hogueras que son Especiales y otras que no lo son tanto. Las comisiones habrán de plantearse en qué categoría tienen que estar o donde interesa estar, a veces para estar en Especial y plantar un monumento que no cumple las expectativas que la propia comisión tiene es mejor estar en otra categoría. Pero eso es algo que se tienen que plantear ellas, qué es lo que quieren y dónde tienen que estar.

Este año ha habido demasiados problemas con el montaje de racós y barracas…

Teníamos una reunión prevista para el 16 de marzo de 2020 con Seguridad del Ayuntamiento sobre cómo iba a acontecer el montaje de los racós y las barracas. Vino la pandemia, se paralizó todo, y se quedó el trabajo a medias. Se intentó adelantar algo pero era complicado con los decretos sanitarios. Con toda esta situación y con ponernos en marcha se ha hecho un poco deprisa pero no por nuestra parte. Quiero dejar constar que tenemos mucha ayuda por parte del Ayuntamiento pero a veces la situación nos desborda a todos. Nos hemos emplazado con el Ayuntamiento y con Seguridad para septiembre para dejar muy claro antes de Navidad dónde irá plantado cada racó y cada barraca en las Hogueras de 2023. El que tenga algún problema por la circunstancia que sea se le buscará una alternativa pero con tiempo. Nosotros pedimos tiempo para poder hacerlo con tranquilidad. Las comisiones contratan una barra, una carpa, y lo que no podemos hacer en el mes de junio es decir que no pueden plantar, eso es inviable porque ya están hechas todas las contrataciones. Eso hay que hacerlo con mucho tiempo, que es lo que se pidió en su día. Se ha podido solucionar afortunadamente, se ha trabajado mucho con el Ayuntamiento, se ha presionado mucho y al final se ha podido llevar adelante porque nos interesa a todos.