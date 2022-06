El concejal de Fiestas, Manuel Jiménez, hace balance de estas Hogueras 2022, las primeras organizadas por el bipartito de Alicante, junto con la Federació de Fogueres, debido al parón de dos años por la pandemia. El edil popular admite que estas Hogueras del reencuentro han superado las expectativas previstas. Contrario a que el Ayuntamiento asuma la gestión de las Hogueras, como sucede en València con las Fallas, asegura que el bipartito debe aumentar las subvenciones a las comisiones y también a la Federació, a la que urge a abrir un debate "en caliente" para introducir cambios que faciliten la viabilidad económica de la Fiesta, como avanzar en la profesionalización del órgano gestor ahora presidido por Toñi Martín-Zarco.

¿Qué balance hace de las Hogueras del reencuentro?

Han sido unas Hogueras muy positivas. Es un gusto ver la ciudad repleta de gente. Ha sido una celebración que era necesaria anímicamente porque para los festeros para salir de ese paréntesis por la pandemia.

¿Se han superado, entonces, las expectativas?

Creo que sí. Para mí, sí. Había cuestiones en el aire y al final se ha ido resolviendo todo con muchísima normalidad, tranquilidad y seguridad, que para mí era fundamental porque teníamos la previsión de que la ciudad se podía llenar.

Superadas estas Hogueras, las primeras que "coorganiza" este gobierno municipal, ¿le preocupa el futuro de la Fiesta?

Sí.

¿Por qué?

El apoyo del Ayuntamiento a las asociaciones festeras ha sido necesario durante estos años sin Hogueras, permitiendo una solvencia económica para afrontar todos los problemas que había, y no solo por la parte de los artistas que había que ayudarlos. Ahora ya toca pensar en el futuro de la Fiesta, y hay que apoyar más a las comisiones y, en general, a las fiestas oficiales de la ciudad.

¿Cómo?

Subiendo las subvenciones. Es algo que tenemos claro. Desde que llegamos en 2019, la subvención a las comisiones ha subido un 54%.

¿Y a la Federació? ¿También se plantea más apoyo económico al órgano gestor de la Fiesta?

A la Federació, también. Donde no llega el sector privado tiene que estar la administración pública porque se trata de las fiestas oficiales de Alicante. Hablaremos ahora con la presidenta de la Federació, Toñi Martín Zarco, para ver cómo les ha ido a ellos. El Ayuntamiento debe estar ahí, porque cada euro que se aporta a la Fiesta repercute en sectores como la hostelería, los alojamientos, el comercio.

Hablando de sectores económicos como restaurantes, bares y hoteles… ¿Cree que revierten a la Fiesta lo suficiente de los beneficios que consiguen en los días grandes?

Es un tema complicado porque depende. Conozco distritos en los que la colaboración de la hostelería es extraordinaria, y donde las propias comisiones están más que encantadas con lo que reciben. Donde menos colaboración existe, por lo que cuentan, es en el centro de Alicante. Me consta que hay presidentes de distritos que no consiguen ni un pequeño anuncio en el llibret, y eso es bochornoso, es insultante para una fiesta que tanto genera y que además le está dando a ganar tanto dinero.

Retomando las subvenciones a la Federació... ¿Se debe abrir el debate de que el Ayuntamiento asuma la organización de las Hogueras como sucede en València con las Fallas? ¿Puede un órgano formado por festeros asumir esa responsabilidad de manera altruista?

Yo estoy en contra totalmente del modelo de las Fallas. Siempre he defendido la libertad del órgano que rige la Fiesta.

¿Se puede ser libre cuando se reciben subvenciones tan cuantiosas y se depende de los permisos que también da el Ayuntamiento de Alicante?

Sí, existe la libertad. La Federació tiene su propia voz y es la que organiza, controla y dirige los actos. Las administraciones públicas tenemos que apoyar. Desde el Ayuntamiento estamos dispuestos a conversar y ver cuáles son las soluciones alternativas.

¿Cuáles se le ocurren...?

La Federació, por ejemplo, necesita personal administrativo contratado.

¿Se refiere a profesionalizar el órgano gestor de la Fiesta?

Exacto. Hay que profesionalizar más la Fiesta. Y el Ayuntamiento tiene que estar ahí apoyando.

Otro debate es la calidad de los monumentos. ¿Le preocupa que puedan reducirse las hogueras de Especial?

No es necesario que haya nueve ni siete ni quince. Lo importante es que las hogueras de Especial estén en una buena situación económica. Algunas de ellas, tal vez, tengan que bajar de categoría para 2023. Tenemos una categoría de Primera que está muy consolidada. Hay monumentos de Primera que podían haber pasado por hogueras de Especial. No es cuestión de buscar cantidad, sino de calidad.

¿Y que un tercio de los monumentos planten en la categoría más baja?

Eso es algo que tendremos que hablar con las comisiones. Yo soy de los que cree que ha llegado la hora de subir los baremos.

Explíquese...

Las comisiones tienen que aportar más dinero a los monumentos. El Ayuntamiento creó una subvención porcentual para que fueran aumentando, poco a poco, la calidad de los monumentos. El Ayuntamiento cumplió hace muchos años y hoy en día nos encontramos con más monumentos que nunca en Sexta categoría. Habrá que empezar a pensar qué es lo que tiene que hacer la Fiesta, porque la base principal debe ser el monumento.

¿Hay que trabajar para que esas personas que alquilan mesas en barracas y racós se involucren en la Fiesta?

Hay que empezar a pensar cómo vincular a la Fiesta a todo aquel que es usuario de racós y barracas. Son miles de personas. Es el momento de plantearlo de manera seria. Deseo que, tras estas Hogueras, sean más personas las que formen parte de las comisiones. Espero que la experiencia de estos días reactive el censo. Hay que hacer un llamamiento a los alicantinos porque la Fiesta necesita contar con más comisionados.

Desde una perspectiva más general, ¿qué retos tiene el Ayuntamiento para impulsar las Hogueras y que el modelo sea sostenible?

Para poder organizar una fiesta en condiciones tiene que haber un soporte a todos los niveles. El Ayuntamiento debe dar un apoyo constante e incondicional. Ha sido difícil porque ha habido un parón por la pandemia y por la modificación en asuntos de seguridad con cambios en la normativa… Esa es una asignatura pendiente que tenemos.

Y con ese mismo objetivo, ¿qué cree que debe hacer la Federació?

Lo primero es organizar un congreso para escuchar la voz de los festeros. Y debe ser en caliente, ya. No tiene que ser un foro de un día, sino que debe tener varias sesiones. En él, deben participar principalmente foguerers y barraquers y luego también hay que hablar con la sociedad en general.

Otro asunto que está sobre la mesa con las mascletás, tras un concurso muy desigual en estas Hogueras 2022.

Hay que pagar más. Según el convenio, eso corresponde a la Federació pero si hace falta el Ayuntamiento aportará lo que haga falta. Ahora se pagan 6.000 euros y hay que llegar, como mínimo, a lo que pagan en València. Es entendible que los pirotécnicos no quieran venir a perder dinero. Además, este año sacamos tarde el concurso por el problema de Federació con el patrocinador. Hay que darle, en general, una vuelta a las mascletás. Queremos que vengan los mejores pirotécnicos.

¿Cómo valora la decisión de la Federació de sacar a los barrios las mascletás previas? ¿Qué ideas maneja para el año que viene?

Hay que aumentar los disparos. Alicante quiere mascletás. Hacer los disparos en barrios me ha parecido una buena idea y que hay valorar recuperar las mascletás nocturnas. En ese debate que se debe generar, hay que hablar también de la pólvora.

¿Y repensar ubicaciones para las mascletás oficiales? ¿O no hay motivo para el debate?

Las mascletás oficiales siempre deben ser en Luceros. Aprovechando la pregunta, debo decir que no estoy de acuerdo con aquellos que critican las mascletás en Luceros y luego tienen la hipocresía de meterse en el recinto reservado. Hay que tener cara para ir en contra de unas mascletás y luego venir a hacerse fotos. Si no quieres las mascletás en Luceros, no deben entrar. Falta coherencia. Lo han demostrado Compromís y Podemos.