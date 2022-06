El bipartito de Alicante rechaza el reglamento de lenguas cooficiales propuesto por el PSOE, que incluía bonificaciones por rotular en valenciano y una oficina de promoción lingüística. "Se considera innecesaria la aprobación de un Reglamento de uso de las lenguas cooficiales, de acuerdo con los principios de buena regulación de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia", argumento el gobierno municipal en un trámite de la propuesta normativa, que todo apunta a que no prosperará tras el "no" del bipartito de PP y Ciudadanos.

Según la respuesta del ejecutivo de Barcala, el Ayuntamiento "adopta las medidas necesarias para impedir la discriminación de los ciudadanos o de las actividades por el uso de cualquiera de las lenguas oficiales en la Comunidad Valenciana, entendiendo que en este momento está garantizado el uso normal de ambas lenguas, existiendo programas de promoción del valenciano, que no se entiende apropiada la imposición ni la obligatoriedad del uso del valenciano en todas las actividades administrativas. Además, asegura que "el Ayuntamiento la Administración no es competente en la recuperación, promoción, uso y normalización de la lengua valenciana".

Por otro lado, el bipartito defiende que "de las funciones que lleva a cabo la Oficina de Promoción Lingüística del Valenciano se deduce que no resulta necesaria una nueva unidad administrativa en el Ayuntamiento". "Se cumple en todo momento la normativa lingüística contenida en la vigente Ley de Usos y Enseñanza del Valenciano, no dándose ningún tipo de discriminación, retraso o dificultad añadida respecto al idioma utilizado en la documentación presentada, siendo los programas informáticos habituales bilingües y que no se entiende conveniente la preferencia del valenciano", finaliza el acuerdo del gobierno municipal.

Tras el pronunciamiento del bipartito, llegar el momento de la apertura del plazo de enmiendas en comisión para su posterior debate y dictamen. Todo apunta que la propuesta se quedará ahí, sin llegar ni siquiera al Pleno, tal y como sucedió con la propuesta de Ordenanza de Igualdad.

El reglamento de uso y promoción de las lenguas cooficiales que impulsó el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante a principios de marzo incluiría bonificaciones a los comercios por rotular en valenciano y la creación de una oficina municipal de promoción de ambas lenguas cooficiales.

Esa propuesta (que puede consultar aquí íntegramente) surge, según reconoció el portavoz socialista, después de los "intentos de la extrema derecha, contando con el aval de la derecha, de cambiar el uso lingüístico de la ciudad". "Es un reglamento para cuidar y promocionar ambas lenguas, tanto el valenciano como el castellano. Creemos que es pionero a nivel nacional. En Alicante, tenemos una cultura con dos lenguas. No tenemos dos culturas. Y en la actualidad, sobre todo desde que gobierna Barcala, el valenciano está en una situación de extrema gravedad respecto al castellano", explicó Sanguino, quien añadió al anunciar la iniciativa que se está en riesgo de "generar un gueto lingüístico". El portavoz socialista lamentó que desde que Barcala está al frente de la Alcaldía "no existe el valenciano en la comunicación política ni hay rótulos en valenciano".

El grupo socialista pretende con su propuesta que el Ayuntamiento "coordine e impulse el uso del castellano y la normalización del uso del valenciano, así como proponer el objetivo de promoción y utilización de las dos lenguas en el ámbito administrativo de la institución municipal y de Alicante".

En el reglamento se recoge también la creación de una Oficina Municipal de Promoción Lingüística (OMPL) que estará adscrita a la Concejalía de Cultura, como el órgano administrativo encargado de los temas relacionados con la utilización de ambos idiomas en el Ayuntamiento.