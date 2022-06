La polémica por el lanzamiento de las mascletás en el entorno de Luceros no se ha quedado en las Hogueras. El debate se traslada al Pleno del Ayuntamiento de Alicante, que se reunirá este jueves en su sesión ordinaria del mes de junio. En una declaración conjunta, los socios del bipartito (PP y Ciudadanos) han registrado una declaración institucional conjunta en la que proponen que el Pleno del Ayuntamiento de Alicante manifieste, "de manera rotunda y contundente, que no va a permitir que las mascletás se celebren en otro lugar que no sea la plaza de los Luceros, pues es donde quieren los alicantinos que se disparen".

Además, el documento también recoge como posible acuerdo que el Pleno del Ayuntamiento de Alicante exija "al presidente Puig que depure responsabilidades en el seno de su Gobierno por este nuevo ataque a Alicante, a sus fiestas y pida disculpas". Y, por último, la propuesta incluye que el "Pleno del Ayuntamiento de Alicante exige a los grupos municipales de izquierda que desautoricen al tripartito de Ximo Puig por todo lo que están haciendo con nuestras fiestas". El Ayuntamiento no lanzará las mascletás en Luceros hasta tener el visto bueno judicial En el "cuerpo" de la propuesta de declaración institucional, los socios del gobierno municipal subrayan que "las trabas que pone el Consell a las mascletás en Luceros son un ataque a Alicante y a las Hogueras", añadiendo que el "requerimiento por parte de la Generalitat es injustificado e inadmisible, puesto que cuestiona, sin fundamento alguno, la seguridad de la fuente". Por otro lado, apuntan que "el Ayuntamiento ha trabajado en sucesivas reformas para garantizar la preservación de la fuente y su seguridad". "Mientras nosotros gobernemos en el Ayuntamiento de Alicante, las mascletás no se van a mover de su lugar más emblemático, se ponga como se ponga el Gobierno valenciano", añade. Según la propuesta del bipartito, "los alicantinos" están "hartos y hastiados de que el Consell, que preside Ximo Puig, pretenda inmiscuirse, bloquear, impedir y vetar, sin fundamento ni objetivo coherente, que las mascletás se tiren en Luceros". El Ayuntamiento pone tope a la potencia de las mascletás de Luceros Pero la propuesta de PP y Ciudadanos no es la única que, a priori, se abordará en el Pleno. En forma de ruego, Compromís ha registrado una iniciativa para reclamar a la "concejalía competente que lleve a cabo un estudio preciso de evaluación y estado de la Fuente de Levante y su entorno tras el disparo de mascletás durante las fiestas de Fogueres 2022". En el texto, la coalición recuerda que "entre 1980 y 1982, el entonces presidente de la Comissió Gestora de Fogueres, Jacinto Massanet, promovió el disparo de mascletàs, pero no empezaron a hacerse hasta 1985 en La Rambla". "En 1990 se llevó por primera vez a Luceros, donde se disparó también al año siguiente. En 1992 se trasladó al paseo de Campoamor, en 1993 volvería a Luceros, donde ha permanecido hasta la actualidad. Otros emplazamientos fueron la plaza del Mar (1987), la Rambla (1985 y 1988), Alfonso El Sabio (1986 y 1989) y Campoamor (1993)", añade el documento que, al tratarse de un ruego, no se votará.