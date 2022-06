Las elecciones a la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Alicante se celebrarán el próximo 18 de julio. La fecha se convocó este lunes en la asamblea de cierre de ejercicio, en la que el actual presidente, Alfredo Llopis, confirmó, tal y como ya había adelantado, que se presentará a la reelección para otra etapa de cuatro años.

El mandato recién expirado de Llopis ha estado marcado por la pandemia, que impidió la salida de las procesiones a la calle en 2020 y 2021. El plazo de presentación de candidaturas empieza hoy y terminará el 5 de julio a las 20 horas.

La Semana Santa queda ahora en manos de una gestora presidida por Juan Ginerés e integrada por Miguel Ángel Díez como secretario; Vicente Sala como vocal; y Joaquín López Serra como consiliario. Según el calendario acordado, la junta gestora elaborará el 11 de julio la lista oficial de candidatos; y el 18 de julio a las 19.30 horas será la asamblea extraordinaria de votaciones para elegir presidente.

Justo antes de la celebración de la Semana Santa de 2022, se consiguió el título de Interés Turístico Nacional. "Alicante con este título tiene una oferta que antes no tenía y puede despertar con toda seguridad el interés de las familias y de sectores de población que querrán venir a conocer la Semana Santa y ver que se ha conseguido ese título porque tiene unas procesiones y un patrimonio magníficos. Estaba calculado que el impacto económico en la ciudad era de unos 18 millones de euros. El director general de Turismo de la Generalitat me ha comentado que con este título saltará de 18 a 22 millones. La repercusión positiva que puede tener en la ciudad es muy grande, no solo a nivel de prestigio de la Semana Santa y de las hermandades sino a nivel económico, en la hostelería, el comercio o los alojamientos", señalaba Llopis nada más conocer esta distinción.

Llopis ya destacaba entonces que este era su cuarto y último año de legislatura y "aquí termina este ciclo que ha estado marcado por la pandemia. A pesar de las circunstancias adversas que hemos atravesado se han hecho muchas cosas y hemos conseguido de alguna forma minimizar los efectos de la pandemia en las cofradías en una labor conjunta de la Junta Mayor y las hermandades, además del título de Interés Turístico Nacional. Ha habido mucho trabajo pero se han quedado muchas cosas sin poder hacer de nuestro proyecto original. La idea es pedirle a las hermandades que vuelvan a confiar en nosotros. Creo que hemos demostrado una gran capacidad de trabajo y de adaptación a circunstancias tan difíciles como las que atravesamos en beneficio de las hermandades y cofradías, consiguiendo beneficios a nivel fiscal y económico para las hermandades. Vamos a pedirles que vuelvan a depositar su confianza para que en los próximos cuatro años podamos hacer lo que no se ha podido por culpa del covid en estos años y terminar el trabajo que hemos empezado y no hemos podido culminar", señalaba a este diario en una entrevista en abril.