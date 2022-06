Una travesura de un niño de corta edad le costó un disgusto a su padre pero al menos tuvo un final feliz. El pequeño arrojó por la ventana del domicilio la llave del coche de su padre y un avispado le sustrajo el coche en Alicante. La Policía Nacional localizó el turismo unos días más tarde y detuvo a un joven de 29 años cuando circulaba por una calle de Alicante con el vehículo sustraído.

El dueño del turismo había denunciado ante la Policía Nacional de Alicante que su hijo de corta edad había arrojado por la ventana del domicilio familiar una copia de la llave de su vehículo. El padre no se percató inicialmente y cuando lo hizo ya era demasiado tarde. Bajó a la calle y no solo no estaba la llave, sino que tampoco estaba el vehículo que dejó aparcado un día antes a escasa distancia del domicilio.

Tras presentar la correspondiente denuncia la Comisaría facilitó los datos del vehículo a las patrullas de servicio y una de ellas lo detectó circulando por Alicante unos días más tarde.

Los policías se interpusieron en su camino y consiguieron detener su marcha. Al requerir al conductor observaron que poseía una copia de la llave, si bien "no era capaz de dar una razón coherente al hecho de conducir un coche robado". La Policía detuvo al joven conductor y recuperó el vehículo, que pudo ser devuelto junto con la llave a su legítimo propietario.

El detenido, de 29 años y nacionalidad española, fue puesto a disposición del juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante.