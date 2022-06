El Ayuntamiento potenciará la marca Alicante en Hogueras en el exterior al detectar que más de la mitad de los visitantes llegados a la ciudad durante las fiestas de 2022 han sido extranjeros. Se trata de una de las estrategias que se incluirán en la hoja de ruta para preparar las Hogueras de 2023 que quiere trazar el equipo de gobierno junto a la Federació de Fogueres y los sectores económicos implicados para potenciar la celebración dado el beneficio que genera a la ciudad, que se calcula unos 250 millones de euros de negocio.

Un documento que ha comenzado a esbozarse este miércoles, con los monumentos recién quemados, en una primera ronda de reuniones, la primera interna del bipartito con las áreas con más peso en el desarrollo de las fiestas para diseñar el plan de trabajo de las Hogueras de 2023; y la segunda con los sectores profesionales vinculados al turismo, es decir, hoteles, restauración, hostelería, ocio, comercio.

El objetivo del Ayuntamiento es acordar una batería de medidas para potenciar y fortalecer la celebración, y protegerla de una crisis que se atisba por la fuga de festeros ante la inflación y el empeoramiento de la situación económica. Con este fin, garantiza recursos para que la Fiesta vaya a más. Una de las opciones que se exploran es subvencionar la indumentaria y ayudar a mejorar la calidad de los monumentos, eje principal de las Hogueras.

Así lo ha destacado al término de esta primera toma de contacto el alcalde de la ciudad, el popular Luis Barcala, quien ha descartado la imposición de una tasa a los sectores económicos que se benefician de las fiestas para que las comisiones tengan más ingresos. En este sentido, ha precisado que "no puedo estar diciendo que no a la tasa turística y plantearme imponérsela a la hostelería. Dentro de nuestra filosofía no está la creación ni el incremento de impuestos, bajo ningún concepto. No van por ahí los tiros. Quiero que el sector esté muy tranquilo. Con la misma contundencia que digo no a la tasa turística y me opongo frontalmente porque es contraproducente, avanzo que no hay tasas para penalizar unas actividades que lo que pretendemos es que se potencien al máximo".

Potenciar el turismo en Hogueras es uno de los ejes de esta estrategia. "Sabemos que más de la mitad de visitantes en Hogueras han sido turismo extranjero. Necesitamos la información de las nacionalidades que ya tenemos por algunos canales pero que nos tienen que contrastar los profesionales del sector para con ellos diseñar estrategias de actuación mucho más concretas. Si detectamos una bolsa de turismo de un país en concreto tenemos que averiguar si lo que les ha llamado la atención ha sido la marca Alicante o a eso se ha añadido la marca Alicante en Hogueras, eso es importante. Si no es así, hay que incorporar la marca Hogueras a Alicante para ese origen, ese mercado potencial. Ese tipo de estrategias en las que ya estábamos trabajando hay que afinarlas para ser lo más eficientes posible", ha señalado el edil.

En la preparación las Hogueras de 2023 participarán departamentos como Fiestas, Infraestructuras, Limpieza o Seguridad, y en cuanto a los sectores económicos, se les pide información precisa, no tanto sobre el impacto económico que han tenido las Hogueras en su conjunto sino sobre todo datos de la procedencia de visitantes.

"Hay que saber de dónde, cuánto es turismo de la Comunidad, nacional y extranjero, de qué nacionalidades. Es decir, qué porcentajes. Información que es valiosísima para establecer las estrategias de promoción turística de la ciudad y de los grandes eventos que se celebran y las Hogueras lo son", ha abundado Barcala, que considera que hay que promocionar mejor la celebración en los países emisores de turismo. "Nadie puede negar que las Hogueras han sido un revulsivo tremendo después de dos años en blanco. Solo había que salir a la calle para ver la gente que había y cómo se hablaba en cualquier idioma".

Más reuniones

"Nos hemos emplazado a otras reuniones en próximas fechas para ir fijando esa información, intercambiarla, contrastar los datos de que dispone el Ayuntamiento con los que manejan los sectores profesionales. Si estamos absolutamente convencidos de que las de 2022 han sido las mejores Hogueras de nuestra historia, lo que pretendemos es que las de 2023 sean aún mejoras y contribuyan a esa recuperación".

El regidor destaca que las Hogueras son un potencial que tiene la ciudad "que tenemos que aprovecharlo". "La Fiesta aporta mucho a la ciudad de Alicante, la ciudad debe aportar para potenciar la Fiesta, para garantizar la normalidad en 2023. Sabemos que hay incertidumbre dentro de las comisiones, queremos dar tranquilidad y soluciones a problemas que nos están planteando. Lo importante es que nos hemos puesto a trabajar después de terminar las Hogueras, no se habían hecho nunca a pocos días de terminar la Cremà este tipo de reuniones dentro del propio Ayuntamiento con los principales sectores involucrados, Federació de Fogueres incluida. Era muy importante hacerlo en caliente, ahora que tenemos los datos muy frescos, tenemos la información y las sensaciones frescas inmediatamente ponernos a trabajar en las Hogueras de 2023, que si estas han sido importantes, lo serán igual o más".

Esfuerzo económico

Sobre la petición por parte de la Federació y de las comisiones de un mayor esfuerzo económico al Ayuntamiento de Alicante ante la preocupación por el descenso de festeros y de que la aportación oficial pudiera disminuir, Barcala ha asegurado que se trabaja en una batería de medidas amplia que dé respuesta a muchas de las cuestiones que se plantean encima de la mesa, "de las que somos conscientes". En este sentido, Barcala que conoce la situación como foguerer y barraquer que paga sus cuotas.

Asimismo, ha señalado que hay que apostar por mejores monumentos como base de la celebración. "Hay que proteger la foguera, hay que incrementar la calidad y el nivel general de los monumentos. El Ayuntamiento va a estar incondicionalmente apoyando la Fiesta porque así hacemos más Alicante y crecemos en todos los sentidos. Se ha visto ahora. Cada euro que el Ayuntamiento no gasta sino que invierte en la Fiesta y en las Hogueras tiene un reembolso para todos que es impresionante".

En este sentido, señala que "es una de las inversiones importantes que debemos hacer. Vamos a apoyar a las comisiones, a la Federació de Fogueres, vamos a fortalecer durante los días de Hogueras la prestación de todos los servicios, como hoteles o restauración, que sean del más alto nivel para hacer que Alicante sea uno de los primeros destinos turísticos, y que eventos como puedan ser las Hogueras sean un revulsivo que lo multiplique".

Entre las medidas que se barajan, como las subvenciones, ha recordado que este año estaban muy centradas en los monumentos pero hay otros conceptos que también refuerzan las señas de identidad de Alicante y que son un gasto importante de las comisiones que se pueden convertir en objeto para justificar el importe de subvenciones municipales, como la indumentaria.

"Supone un coste muy importante para las familias de las bellezas, de las damas. Muchas veces en las comisiones más pequeñas es lo que retrae para que puedan incorporar más socios, lleva un gasto aparejado a la cuota de la comisión que creemos que podemos también por esa vía echar una mano para facilitar y que para la gente no sea tan cuesta arriba el poder incorporarse o mantenerse en una hoguera, el apoyar a una hoguera. Hay muchas medidas y margen para apoyar, lo que no puede quedar ninguna duda es que el Ayuntamiento, dentro de la medida de sus posibilidades, está explorando todo eso y va a poner recursos para garantizar que la Fiesta vaya a más y que Alicante crezca con ella".

Oposición

El Partido Socialista de Alicante aplaude la iniciativa de la presidenta de la Federació de Fogueres, Toñi Martín Zarco, de abrir una reflexión sobre el futuro de la Fiesta. "Los socialistas consideramos imprescindible que todos los agentes sociales de la ciudad y las asociaciones festeras participen en un debate serio, riguroso y con datos económicos reales sobre la mesa, para impulsar las Hogueras que están a punto de cumplir cien años y pasan por un momento muy delicado desde el punto de vista económico".

El secretario general del PSOE local, Miguel Millana, ha destacado la importancia que tiene para Alicante las Hogueras y la necesidad de que desde una institución como el Ayuntamiento haya un apoyo económico más decidido a una Fiesta que este año ha batido todos los récord. “Nosotros planteamos al pleno una iniciativa para que se realizara un estudio del impacto económico que tenía para los diferentes sectores de la ciudad las Hogueras. Como es habitual en Barcala, se negó. Ahora, tras dos años de paréntesis por la pandemia, nos encontramos que la Fiesta tiene que reflexionar para que todos se beneficien de unos días en el que Alicante ha estado al frente. Se tienen que limar todos los escollos para que esta Fiesta, declarada de Interés Turístico Internacional, se relance”.

El responsable de Fiestas del PSOE, Manolo Marín, ha recordado que el PSOE ha reclamado a Barcala que duplique las subvenciones para la mejora del monumento de las Hogueras, el eje central de la celebración, como medida de ayuda a salvaguardar una Fiesta que atraviesa por un delicado momento económico tras dos años de covid.

Desde Compromís, su portavoz, Natxo Bellido, ha señalado que le habría gustado que se invitara a la oposición a la reunión con los sectores económicos de este miércoles y criticó que el Consejo Social de la ciudad no se haya convocado desde hace meses "cuando lo estamos pidiendo desde todos los ámbitos".