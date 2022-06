Los expertos piden volver a la mascarilla en interiores y que se hagan pruebas de covid a toda la población

Los ingresos por covid están subiendo como la espuma en la última semana, lo que vuelve a poner en dificultades a los hospitales de la provincia. Ante esta situación, expertos reclaman que se vuelvan a adoptar medidas de contención que frenen la propagación del virus.

Medidas como las mascarillas en determinados espacios. “La dejamos de una manera muy brusca y el resultado está siendo que los casos no dejan de aumentar. Su uso debería de volver a ser obligatorio por lo menos en interiores”, sostiene Mar Masiá, jefa de Enfermedades Infecciosas del Hospital General de Elche. Una opinión que comparte José Miguel Sempere, presidente de la Sociedad Valenciana de Inmunología y profesor de la Universidad de Alicante. “En mi opinión su uso se debería hacer extensivo además a exteriores en los que haya aglomeración de personas”.

Para mayor complicación, el aumento de los ingresos se está dando a las puertas del verano y de las vacaciones del personal sanitario. Una situación “inédita en estos dos años de pandemia”, según cree el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, Juan Francisco Navarro.

Cree esta sociedad científica que es un error que Atención Primaria no realice las pruebas o no dé la baja laboral a los casos sintomáticos, salvo que sean inmunodeprimidos, casos graves o mayores de 60 años. “Esto podría facilitar que gran cantidad de enfermos más jóvenes difundan la infección en los lugares de trabajo, entorno familiar, reuniones sociales o eventos masivos”. Critica Navarro que las instrucciones de Sanidad permiten incluso que trabajadores sanitarios o sociosanitarios infectados y con síntomas "puedan seguir trabajando, salvo que atiendan a pacientes especialmente vulnerables, y obliga a una reincorporación exprés (sólo 5 días desde el inicio de la infección, 24 horas sin síntomas y prueba de antígeno negativa) de los trabajadores sanitarios que sufran la infección, olvidando que debe ser el criterio médico el que, individualmente, debe decidir cuándo el trabajador está recuperado y no es ya contagioso”.

Una de las características más destacables de esta séptima ola de covid, octava para los especialistas que suman el pico de contagios que hubo a comienzos de mayo, es el elevado número de reinfecciones que está habiendo. Las causas hay que buscarlas en las variantes predominantes que están circulando y que son sublinajes de la ómicron. La BA.4 y BA.5 están disparando los casos de personas que se vuelven a contagiar de covid aunque pasaran la enfermedad hace pocas semanas. “Con estas variantes hay un escape a la inmunidad que hace que las personas que se contagiaron por ómicron puedan volver a enfermar”, señala Fernando González-Candelas, coordinador del Servicio de Epidemiología Molecular de Fisabio. Según distintos expertos consultados el peso de estas variantes en la Comunidad Valenciana podría superar ampliamente el 50%.

La parte positiva es que las vacunas y la inmunidad que se ha ido adquiriendo por el contagio de covid siguen protegiendo de la enfermedad grave. El número de pacientes que desarrollan neumonía grave ha bajado considerablemente y la enfermedad es ahora mucho más leve. “Los síntomas que estamos viendo están más asociados a la respuesta de nuestro cuerpo luchando contra el virus y no del covid que destruya células”, señala Candelas.

A más infecciones, mayor inmunidad se irá ganando a nivel de la población frente a la enfermedad, y eso es una buena noticia, pero José Miguel Sempere advierte de que no estamos exentos del peligro de que con tantas mutaciones se desarrolle una cepa peligrosa que pueda volver a enviarnos a la casilla de salida de la pandemia. Y es que, “ahora las cepas están circulando más rápido y el periodo de incubación ha bajado desde que hemos ido abandonando las medidas de protección” según Rafael Ortí, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Lamenta Ortí que “una vez más han primado las medidas económicas frente a las sanitarias. Gripalizar la pandemia ha supuesto dar un paso atrás”.

En apenas dos semanas, la Comunidad Valenciana ha pasado a una tasa de incidencia en mayores de 60 años de 447 a 674 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un 50% de incremento. Mientras que las hospitalizaciones por covid han aumentado del 8,26% al 13,54%, con un 64% de incremento. Hay ya seis departamentos con tasas de hospitalización por covid por encima del 20% (uno de cada cinco pacientes hospitalizados), y dos departamentos superan el 30%. “Hay que recordar que esto sucede cuando todavía la Comunidad es de las últimas autonomías en incidencia en mayores de 60 años, por lo que la situación empeoraría notablemente si finalmente equiparamos nuestra incidencia al resto de comunidades”, advierte la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva.

En este sentido recuerdan que el documento de consenso de las sociedades científicas españolas fija en un 25% de ocupación hospitalaria por covid-19, el nivel por encima del cual se ve comprometida la capacidad quirúrgica de los hospitales (nivel III de impacto asistencial). En este escenario, se verían afectadas las reservas de camas quirúrgicas y deberían priorizarse solamente las intervenciones urgentes y las oncológicas que no puedan retrasarse más de tres meses. “Esto malograría los esfuerzos realizados durante todo 2022 por los servicios quirúrgicos para recuperar la lista de espera y disminuir las demoras, comprometiendo seriamente la integridad de las plantillas de trabajadores sanitarios en los meses de vacaciones de verano, cuya situación es ya de por sí crítica.”