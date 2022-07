Por primera vez en sus 97 años de historia, las fiestas de San Gabriel ha dado un paso por la inclusión en este tipo de actos tradicionales al elegir a un joven como caballero de honor de la corte festera. Se trata de David Marhuenda Campello, de 19 años, que acompañará a la reina de fiestas y a una dama en los actos de 2022, que retornan tras dos años de pandemia. La coronación será este sábado 2 de julio por la noche y también recibirá el nombramiento de caballero infantil un niño de 10 años, Felipe Pérez Carmona.

Habitualmente en la corte de las fiestas de San Gabriel salen cada año reina y dos damas, además de la madrina de las barracas y la corte infantil. Este joven estrena el nuevo cargo, y en lugar de elegir a dos damas, coronarán a un caballero de honor, que participará en todos los actos a partir de la coronación del sábado, que comenzará a las 22 horas en la calle Bahía de San Gabriel, en uno de los nuevos aparcamientos disuasorios que ha construido el Ayuntamiento.

"En 97 años de fiesta nunca se había optado por la inclusión. Mi hijo ha querido salir antes de salir de padrino por las barracas y nunca ha conseguido los votos suficientes porque no es tradición al ser un hombre", explica la orgullosa madre, Encarnación Campello. "Él se presentó, dijo que quería salir y le dijeron que sí a los días. Está como loco, en casa también todos, es muy festero", señala sobre un joven que ha terminado un módulo de Atención a Personas en situación de Dependencia, y que hace prácticas en una residencia de ancianos.

Encarnación destaca el paso que supone por la inclusión en la Fiesta. "A partir de aquí si hay más chicos que quieran salir, si les hace la ilusión que a él ya tienen el paso dado. A lo mejor por el que dirán nunca llegar a presentarse y a él siempre le ha dado igual".

"A partir de aquí si hay más chicos que quieran salir, si les hace la ilusión que a él ya tienen el paso dado. A lo mejor por el que dirán nunca llegar a presentarse y a él siempre le ha dado igual" Encarnación Campello - Madre del caballero de honor de San Gabriel

El protagonista explica que se presentó para salir como padrino de barraca, figura masculina de la madrina que no existe. "Hay votaciones en cada una, pero no conseguí los suficientes votos. Empezaron hace un par de años con el tema de la inclusión y se presentó un chico pero no salió adelante; y en una de las últimas reuniones se volvió a sacar el tema y salió mi nombre porque llevo años intentando salir. Se sometió a votación, se aceptó y me eligieron como caballero de honor de las fiestas de San Gabriel, primer cargo en más de 90 años de fiestas por un chico".

Explica el caballero de honor que, después de estos dos años de parón por el covid-19, todo el barrio está volcado con la celebración. "Son las fiestas de nuestros barrios que nos dan la vida. Todos estamos supercontentos e ilusionados. Además este año salen en la corte literalmente mis mejores amigas".

Sobre la elección de un chico para el cargo, señala que "hay mucha gente que está en contra pero o se hace, o se no se hace nunca. Estoy muy orgulloso de dar el primero paso porque después vendrán más chicos, la gente tiene miedo a presentarse por el que dirán".

"Hay mucha gente que está en contra pero o se hace, o se no se hace nunca. Estoy muy orgulloso de dar el primero paso porque después vendrán más chicos, la gente tiene miedo a presentarse por el que dirán" David Marhuenda Campello - Caballero de las fiestas de San Gabriel

En cuanto al caballero de honor infantil, Felipe Pérez Carmona tiene 10 años y saldrá en las mismas condiciones que David. "Está superemocionado. Le dijeron si quería ser caballero infantil y ni se le pensó. Como le comentaron que tiene que estar en los actos de las reinas, está contento que tiene que ir todo el rato acompañando a una chica", explica su madre, Diana Carmona.

Te puede interesar: Alicante Fin de fiestas en San Gabriel con un gran castillo

"Está superemocionado. Le dijeron si quería ser caballero infantil y ni se le pensó" Diana Carmona - Madre del caballero infantil

Desde la comisión de fiestas que prepara la coronación, José Antonio Pardo señala que "este año por primera vez hemos decidido que haya caballeros por no llamarlos reyes, va a ser novedad y esperamos que la gente lo acoja bien. Esperamos que siente precedente y que más jóvenes se animen. Hacer hincapié en que se intenta que las figuras de hombres y mujeres estén en la misma tesitura, y se valoren por igual. en eso creemos y hemos apostado porque se haga así".