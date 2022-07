La subida en la cesta de la compra afecta a gran parte de la población, con importantes incrementos en el transporte, la luz, el gas o los alimentos. Sin embargo, el aumento de la inflación en la provincia, de un 7% según los últimos datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE), afecta también a la enseñanza, que aumenta cerca de un 2,3% su coste. Una subida que está por debajo de la tendencia del IPC, pero que pone a las familias "en una encrucijada", según denuncian representantes de las Ampas.

Sonia Terrero, presidenta de la Confederación Valenciana de Ampas (Covapa) ha cuestionado que la educación pública sea realmente gratuita: "Hemos alegado a Conselleria que la educación es un derecho fundamental adquirido y que ellos ponen que es gratuita, pero no es así. Para nosotros no es gratuita, siempre supone unos costes bastante elevados".

Entre el aumento de los precios está el de los libros de texto, que suben un 1,5%. Una subida que supone el 14º año consecutivo de incrementos en sus precios. Una subida que, en la Comunidad, las familias no notan por el proyecto Xarxa Llibres. Sin embargo, desde Covapa consideran que no es suficiente: "Estamos de acuerdo con que la Xarxa hace los libros gratuitos, pero hay otro material escolar como las libretas o los lápices que no". Una critica que apoyan desde la Federación de Ampas Enric Valor: "Reconocemos todos los esfuerzos que se hacen desde la Xarxa Llibres, pero garantizar la igualdad de oportunidades educativas depende de la gratuidad en la escolarización obligatoria", ha indicado su presidente, Txomin Angos.

Los profesores, sin embargo, defienden los esfuerzos que se hacen desde la educación pública. Isabel Moreno, presidenta de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria en la provincia, ha afirmado que los costes escolares son mínimos: "En la escuela pública, los gastos que tienen los niños son cero". Una frase que ha matizado: "Para el comedor hay becas, y los que no la tienen no han sufrido el aumento porque no ha subido el precio máximo por menú, que es el mismo de hace 10 años".

El coste de estudiar secundaria se incrementa un 8,5% el último año

La presidenta de la Asociación de Directores sí da la razón a las asociaciones de madres y padres en que hay otros gastos que las familias pueden notar: "Es cierto que el material escolar o los gastos de transporte sí suben. De hecho, en las excursiones sí lo podemos notar (en los colegios), porque subirá el precio del transporte".

Ante esta situación, Moreno ha asegurado que ya se están barajando soluciones: "Va a pasar seguro que haya familias que no tengan unos ingresos altos a las que esta subida de la inflación les va a influir seguro. Tenemos mecanismos para que ningún niño o niña se quede sin excursión por un tema económico. Por ejemplo, si una excursión cuesta 25 euros, permitiremos que lo puedan pagar en los plazos que necesiten". La presidenta de la asociación de directores se ha mostrado empática con la situación porque "hay familias que seguro que lo van a pasar mal".

La subida del coste de la enseñanza infantil y primaria para los bolsillos de las familias ha sido de un 1,4% en un año. Una subida ligera, en especial si se compara con la de secundaria, donde el aumento de los gastos se ha incrementado un 8,5%.

Xarxa Llibres, como reconocen profesores y Ampas, es un mecanismo que ayuda a las familias, pero esta ayuda es más notoria en primaria que en secundaria. Así lo ha reconocido también Moreno: "En Secundaria hay materiales muy caros que no entran en la Xarxa. Algunas asignaturas exigen a los alumnos disponer de calculadoras científicas, por ejemplo. El material de dibujo técnico también tiene un precio elevado". Estas razones, considera Moreno, son las que hacen que en secundaria la inflación se note más que en Primaria e Infantil.

Ante esta situación, Angos ha propuesto que la Xarxa se extienda también al material: "Dada la situación actual de incremento de precios proponemos la socialización o compra conjunta de materiales escolares desde los centros educativos para poder conseguir materiales escolares fungibles de mayor calidad y a mejores precios". El presidente de la asociación Enric Valor ha comentado que "la reiterada subida de los precios es evidente que afecta a las economías familiares y a los gastos que ya empiezan a hacer las familias para preparar el siguiente curso".

Por su parte, la presidenta de Covapa ha insistido en la necesidad de paliar la desigualdad de oportunidades. Terrero ha afirmado que "habrá familias con posibilidades, pero tristemente tenemos mucha vulnerabilidad y muchas familias que nos reclaman ayuda". Desde la confederación autonómica han apuntado al papel que juegan las instituciones en este sentido: "Tenemos que hablar con los ayuntamientos para que se pueda dotar de ayudas desde las concejalías de bienestar social a las familias que lo necesiten. Hay que tener en cuenta que cada año incrementan los precios y los salarios no tanto. Las familias se ven en una encrucijada".

Isabel Moreno, por su parte, ha defendido el papel de la escuela pública para minimizar la desigualdad: "En un centro privado o concertado, evidentemente necesitan beneficios y las familias lo notarán más".