El Sindicato de Enfermería, Satse, ha presentado una denuncia ante Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Hospital General de Alicante Doctor Balmis por incumplir la normativa, las indicaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo INSST, y los protocolos sobre manipulación de medicamentos peligrosos de la propia Conselleria de Sanidad.

Según recuerda el Satse, tanto el INSST como la Conselleria tienen protocolos de obligado cumplimiento para los Servicios de Farmacia de los hospitales, que es donde se manipulan sustancias peligrosas, citostáticos (medicación de quimioterapia) y alimentos parenterales (alimentos especiales para adultos y niños inmunodeprimidos, oncológicos, hepáticos, renales, etc.), dichos protocolos establecen qué características y condiciones deben tener estos Servicios.

En 2017, el Sindicato de Enfermería ya hizo un informe sobre las deficiencias detectadas, y la Gerencia indicó, en una reunión, que se iban a realizar obras. "Han pasado cinco años y no se han realizado, además de considerar que han empeorado las condiciones, por lo que se ha presentado una denuncia ante Inspección de Trabajo, indicando las anomalías en el Servicio de Farmacia del Hospital General de Alicante, incumpliendo la normativa en varios puntos".

Por un lado, señala el Satse, las salas en las que se encuentran las cabinas donde se manipulan las sustancias peligrosas, no cuentan con esclusas (zona tipo cabina entre dicha sala y zona anexa), donde las trabajadoras puedan ponerse y quitarse los equipos de protección, y que facilitan que los medicamentos peligrosos se estén preparando en salas con presión negativa, y con unas condiciones ambientales necesarias de temperatura, humedad y esterilidad. Además, las salad donde están las cabinas, a pesar de que sí cuentan con elementos de extracción y renovación de aire, "éstos no son conforme a las indicaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo que la renovación de aire no es total como establece el incluso el protocolo de la Conselleria de Sanidad".

Una deficiencia muy grave que recoge la denuncia de Satse es que, recientemente, se ha instalado una nueva cabina de manipulación de sustancias peligrosas en el pasillo que comunica las torres C y D del hospital, un pasillo por el que transitan diariamente cientos de usuarios y profesionales. Esta cabina de manipulación está separada del pasillo por una simple puerta de madera, "cuando la normativa establece que debería tener una esclusa de separación intermedia, y no dar nunca a zona de tránsito de personas y una puerta de seguridad especial para que no se escapen los gases o aerosoles de las sustancias". Se da también la circunstancia de que la sala donde está la cabina al estar ubicada fuera del Servicio de Farmacia, los trabajadores para acceder a ella deben hacerlo vestidos con los equipos de protección individual, o vestirse dentro, aumentado el riesgo de exposición con las sustancias peligrosas, además de transportar los medicamentos peligrosos sin elaborar y después elaborados, por un pasillo, por el cual transitan usuarios y trabajadores de otros servicios.

El Satse ha denunciado además que el Servicio de Farmacia del Hospital General no cuenta con fuentes lavaojos para que los trabajadores puedan lavarse la cara en caso de salpicaduras oculares y faciales.

Las instalaciones del Servicio de Farmacia "son antiguas y no se han adaptado a las indicaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral, ni a los últimos protocolos de la Conselleria de Sanidad de 2017".

El Sindicato de Enfermería confía en que, en vista de la gravedad de los hechos denunciados, Inspección de Trabajo visite pronto las instalaciones del Servicio de Farmacia del Hospital del Hospital General de Alicante e inste a la Dirección de este centro a solucionar las deficiencias que se detecten a la mayor brevedad posible.