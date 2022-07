11:21

HOGUERAS | Reyes Martí "raja" del jurado de mascletás de las Hogueras: "No tiene ni p*** idea"

La pirotécnica castellonense, que quedó eliminada este año en Luceros por no alcanzar el tiempo mínimo, critica el criterio de las personas designadas por el Ayuntamiento para el concurso oficial de Luceros: "Quieren cantidad y no calidad. Entre sus miembros no hay nadie que entienda de pirotecnia"