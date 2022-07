La venta "on line" llega al Mercado Central en su centenario

El Mercado Central de Alicante se moderniza en su centenario. La instalación municipal ha iniciado la venta "on line", a través de una página web, con reparto gratuito a partir de veinte euros de compra. Por ahora, en el arranque del servicio, los clientes podrán acceder a todos los productos frescos y de temporada de los 22 primeros puestos adheridos al servicio.

Para realizar el pedido, según han explicado desde el Ayuntamiento de Alicante en la puesta de largo de la venta "on line", el cliente tiene que seleccionar la compra y los productos serán servidos a domicilio de forma gratuita en pedidos de más de veinte euros, con acceso al Mercado Central las 24 horas del día.

Bajo el lema "Te llevamos todo el sabor del mercado a casa", ha sido presentado esta mañana el servicio de venta "on line", que de forma piloto se inicia con el Mercado Central y que está previsto ampliar al resto de mercados municipales de la ciudad de Alicante.

Horarios y precios

Según la empresa encargada del servicio, el envío se realiza desde las 10 horas hasta las 21 horas y los sábados hasta las 17 horas. "Se puede escoger la franja horaria que se prefiera, disponemos de tres franjas en horario de mañana y dos franjas en horario de tarde", añaden.

Respecto a las compras, la empresa señala que si se realiza "a primera hora de la mañana pero no se quiere que se entregue hasta última hora, no hay problema". "La compra permanecerá en espacios refrigerados y en las condiciones necesarias para su conservación. A las 15.00 los puestos del mercado cierran así que aunque en nuestra web se puede comprar a la hora que se quiera, si el pedido se hace más tarde de esta hora no se podrá llevar hasta el día siguiente", apuntan.

Sobre los precios, "se rigen por el mercado". "Aunque se actualizan diariamente, hay que tener en cuenta que hay productos (fruta, verdura y pescado) que normalmente varían de un día a otro. Si se realiza la compra entre las 15.00 y las 9.00 horas del día siguiente, puede que algunos artículos hayan cambiado de precio (a veces a la baja, otra al alza) cuando nosotros vayamos a comprártelo. En caso de que algún producto aumentará de precio más de un 10% nos pondremos en contacto con el cliente para que nos des tu consentimiento", agregan desde la empresa.

Valoraciones

La nueva plataforma comienza a funcionar desde este martes, según han apuntado la concejala de Mercados y Comercio, Lidia López, y la vicepresidenta de la Asociación de Comerciantes Concesionarios en Mercados Municipales de Alicante, Cheyenne Esteve, junto con un representante de la empresa encargada del servicio.

La concejala López ha puesto en valor la nueva "marketplace" al destacar que desde el Ayuntamiento “se apoyan estas acciones porque son muy necesarias implantarlas en los mercados municipales, logrando acercarlos y modernizar las compras al llevar los productos de primera necesidad a las casas durante las 24 horas del día”.

La nueva plataforma, que ofrece una promoción en la primera compra de diez euros, es una "herramienta fundamental que se ofrece desde los mercados a los ciudadanos, en la que también se va a utilizar para difundir sus campañas promocionales y potenciar el nuevo servicio a domicilio que ofrecen a través del Marketplace, con un diseño que mejora la usabilidad y la experiencia del usuario en el sitio web". Por pedidos de más de veinte euros, el envío será gratuito, mientras que por compras inferiores se cobrará dos euros.

La concejala de Comercio ha incidido en que es "muy importante reforzar la compra 'on line' ya que por los horarios y trabajos se deben hacer llegar los productos locales a los consumidores para que sientan que pueden hacer sus compras en los puestos de confianza". "Estamos seguros que va a tener muy buena acogida y va a ser un éxito, y se va a animar mucha gente a comprar 'on line'”, ha añadido la edil.

Desde la Asociación de Mercados, su vicepresidenta ha señalado que los mercados municipales son “símbolo de calidad, frescura y variedad desde hace 100 años, y se ha elegido en el centenario que es el mejor momento para presentar este proyecto, que mejora el servicio de atención al cliente con una plataforma online -Marketplace- que ofrece una variedad de comercios en los que el consumidor encontrará una muestra de todo tipo de alimentos al alcance de su mano con uno solo clic”.