El catedrático de Microbiología de la Universidad de Alicante (UA) y “padre” de la técnica CRISPR Francis M. Mojica ha sido nombrado nuevo miembro de la Organización Europea de Biología Molecular– EMBO (European Molecular Biology Organization). EMBO ha anunciado este miércoles los 67 nuevos miembros, procedentes de más de una veintena de países, que se suman a esta comunidad que reúne a más de 1.900 de los mejores investigadores de Europa y de todo el mundo. Se trata del primer investigador de la UA que pasa a formar parte de esta prestigiosa entidad.

En palabras del nuevo miembro de la EMBO, Francis Mojica apunta que formar parte de esta organización tan importante y prestigiosa es un motivo de orgullo. “Para mi fue una gran sorpresa saber que estaba nominado a ser miembro y mucho más cuando me dijeron que me habían seleccionado”, apunta. “A partir de ahora me sumaré a esta organización que participa en la promoción de la ciencia a nivel europeo”, explica Mojica.

Mediante este honor vitalicio, los nuevos miembros asociados de la EMBO son reconocidos por sus destacados logros en las ciencias de la vida. Entre los logros del catedrático de Microbiología de la Universidad de Alicante, cabe destacar el descubrimiento de un sistema de inmunidad adquirida conocido como CRISPR, que utilizan las bacterias para defenderse de la infección por virus. Este ha supuesto uno de los mayores avances en microbiología, y casi con total certeza en biología, de la historia reciente. El trabajo pionero de Mojica sobre CRISPR y su contribución fundamental al conocimiento de estos componentes de las bacterias durante más de dos décadas, le cualifican como el promotor de la investigación CRISPR a nivel mundial.

Gracias a las aportaciones de Francis Mojica en este campo se han desarrollado herramientas de laboratorio excepcionales, conocidas como tecnología CRISPR-Cas, que se pueden emplear para la manipulación genética de cualquier ser vivo, incluidos los seres humanos. Esta tecnología ha simplificado enormemente la investigación en biología y medicina, para, por ejemplo, estudiar procesos genéticos complejos como los implicados en el desarrollo embrionario, carcinogénesis o trastornos neurodegenerativos.

Francis Mojica ha recibido, entre otros galardones, el Premio Jaime I a la Investigación Básica, Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, Premio Fundación Lilly de Investigación Biomédica Preclínica, y Premio Albany Medical Center Prize, considerado como el galardón más importante en el campo de la investigación médica de Estados Unidos, y ha sido también candidato al Premio Nobel de Medicina y Química.

Miembros EMBO

“Los nuevos miembros asociados de la EMBO son científicos excepcionales, que llevan a cabo investigaciones punteras en una gran variedad de campos, que van desde la biología celular y el cáncer hasta el desarrollo de vacunas y el aprendizaje automático”, afirma la directora de la EMBO Fiona Watt.

Los miembros proporcionan orientación y apoyo a las actividades de la EMBO, por ejemplo, evaluando las solicitudes de financiación, formando parte del Consejo y los comités de esta Organización, o incorporándose a los consejos editoriales de las revistas de prensa de EMBO. Con su participación, los miembros contribuyen a dar forma a la dirección de las ciencias de la vida, a fomentar las carreras de los jóvenes investigadores y a fortalecer las comunidades de investigación en Europa y el mundo.

La EMBO dará la bienvenida formal a los nuevos miembros en la reunión anual de miembros que se celebrará en Heidelberg (Alemania) entre el 26 y el 28 de octubre de 2022.

La EMBO es una organización de más de 1.900 investigadores de primera línea que promueve la excelencia en las ciencias de la vida en Europa y fuera de ella. Los objetivos de la organización son apoyar a los investigadores con talento en todas las etapas de su carrera, estimular el intercambio de información científica y ayudar a construir un entorno de investigación en el que los científicos puedan realizar su mejor trabajo.

La EMBO ayuda a los jóvenes científicos a avanzar en su investigación, promover su visibilidad internacional y asegurar su movilidad. Los cursos, talleres, conferencias y revistas científicas difunden las últimas investigaciones y ofrecen formación en técnicas para mantener un alto nivel de excelencia en la práctica de la investigación. La EMBO ayuda a configurar la política científica y de investigación solicitando las aportaciones y comentarios de su comunidad y siguiendo de cerca las tendencias de la ciencia en Europa.