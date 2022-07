Polémica en TikTok por el uso del valenciano en Alicante. Apitxat, un popular creador de vídeos de humor en y sobre el valenciano, ha publicado un sketch en el que aborda el tema y que le ha servido como respuesta al comentario de una usuaria de la plataforma, que le dijo que "en Alicante no se habla valenciano".

El uso del idioma en la ciudad siempre es un tema que suele generar cierta controversia. Hace tan solo una semana asistimos a un caso relacionado con este asunto, cuando una funcionaria de la Diputación espetó por teléfono "o me hablas en castellano o no te atiendo" a una trabajadora del ayuntamiento de la Vall de la Gallinera. Este es el último episodio de una cuestión que por alguna razón, siempre acaba generando ciertos conflictos, por minoritarios que sean.

Ahora, un tiktoker que realiza a través del humor una labor divulgativa sobre el uso y conocimiento del valenciano se ha querido reír de esta supuesta guerra del valenciano que existe en la capital de la provincia. El joven, también estudiante de medicina según indica en su perfil, dedica una pieza al eterno debate siempre presente en la sociedad alicantina sobre si en la ciudad se habla o no en este idioma.

Apitxat aprovecha el comentario que le puso la usuaria @pepasanchezcastro en el que decía que "en Alicante no se habla valenciano" para, a través del humor, desmontar los argumentos de quienes afirman con total rotundidad que en la capital no se habla este idioma. En el vídeo, el joven simula una conversación telefónica en la que él interpreta el papel de un teleoperador que recibe la llamada de una clienta, que quiere imponer la ya conocida queja de que "en Alicante no se habla valenciano".

Representando las funciones de un operador de atención al público, el tiktoker va haciendo preguntas que, además de simular un diálogo ficticio, sirven para desnudar los argumentos de las personas que niegan la existencia del habla valenciana en la capital alicantina. La teatralizada conversación dice así: "¿Usted utiliza el valenciano en algún momento cuando va a la ciudad? No, no lo utiliza... ¿Utiliza el valenciano en algún momento de su vida? No tampoco, ok...".

Estas dos preguntas sirven para conectar con el mensaje que busca lanzar el vídeo y que es planteado en forma de una nueva pregunta hacia la falsa clienta: "Si usted, nunca habla en valenciano, ¿cómo puede llegar a la conclusión de que en Alicante no se habla valenciano? No sé, pregunto". Una pregunta retórica cargada de mucha fuerza y que desmiente la falsa idea de que en la capital de la provincia nadie haba valenciano.

El vídeo concluye con un giro cómico final en el que la clienta no entiende lo que el teleoperador le quiere decir. Ante esa duda, el joven contesta con una rima que no merece ser traducida del valenciano al castellano: "Si vosté no m'està entenent, ha de dirigirse a l'oficina del Apitxat, sí, el que tinc açí penjat".