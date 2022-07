Batalla en la Semana Santa de Alicante: dos candidatos aspiran a dirigir la Junta

Habrá batalla por dirigir la Junta de la Semana Santa de Alicante. Las cofradías y hermandades de la ciudad están llamadas a las urnas el próximo 18 de julio.

Podrán elegir entre Alfredo Llopis y Alberto Payá. El actual presidente llegó al cargo hace cuatro años, por lo que ha estado al margen del órgano gestor en un mandato marcado por la pandemia, con dos años sin procesiones por el estallido de la pandemia de coronavirus. El otro aspirante fue el máximo responsable de la Junta en el anterior mandato, entre 2015 y 2018. El próximo lunes se espera que Llopis y Payá sean oficialmente proclamados candidatos a unas elecciones, que cerró el plazo de presentación de candidaturas este martes.

La Semana Santa está ahora en manos de una gestora presidida por Juan Ginerés e integrada por Miguel Ángel Díez como secretario; Vicente Sala como vocal; y Joaquín López Serra como consiliario. Según el calendario acordado, la junta gestora elaborará el 11 de julio la lista oficial de candidatos; y el 18 de julio a las 19.30 horas será la asamblea extraordinaria de votaciones para elegir presidente.

Alfredo Llopis, miembro del Cristo del Mar, explicaba recientemente que "este ciclo ha estado marcado por la pandemia". "A pesar de las circunstancias adversas que hemos atravesado se han hecho muchas cosas y hemos conseguido de alguna forma minimizar los efectos de la pandemia en las cofradías en una labor conjunta de la Junta Mayor y las hermandades, además del título de Interés Turístico Nacional", apuntaba el ahora candidato, quien añadía: "Ha habido mucho trabajo pero se han quedado muchas cosas sin poder hacer de nuestro proyecto original. La idea es pedirle a las hermandades que vuelvan a confiar en nosotros. Creo que hemos demostrado una gran capacidad de trabajo y de adaptación a circunstancias tan difíciles como las que atravesamos en beneficio de las hermandades y cofradías, consiguiendo beneficios a nivel fiscal y económico para las hermandades".

Alberto Payá, de Stabat Mater, asegura que "no tenía intención" de presentarse, pero que ha dado el paso a última hora por la petición "de hermandades". "Cuando terminé mi mandato en 2018 no me volví a presentar y ahora no tenía intención de hacerlo, pero me lo han pedido", apunta el aspirante, quien subraya que ya es una cara conocida: "Auqí no hay sorpresas, todos saben mi forma de trabajar. Encima cuando estuve en la Junta me tocó lidiar con el tripartito... Creo que es importante trabajar con las hermandades, necesitamos reevangelizar a las hermandades. Con este parón por la pandemia se ha notado problemas de costaleros, hermanos de fila y mujeres de mantillas. Hay que darle protagonismo en la Semana Santa", ha afirmado Payá, quien subraya que "nadie" podía esperar que se volviera a presentar: "No existía ni rumorología. Ha sido una sorpresa para todos. Vuelvo con parte de mi equipo, pero con la idea de rejuvenecer el órgano con personas jóvenes, pero con valores firmes".