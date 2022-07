Se hace la luz en el parque de La Marjal

Nueve meses después... se hará la luz en el parque de La Marjal. O ese, al menos, es la previsión del Ayuntamiento de Alicante para la próxima semana tras iniciar la reposición del cableado que fue robado a finales del pasado 2021. Desde entonces, principios del mes de octubre, la instalación municipal permanece a oscuras.

En los últimos días, operarios han empezado a trabajar en la reposición de unos 2.500 metros de cableado necesario para dar luz a uno de los principales parques de la ciudad de Alicante. Se espera, que los trabajos finalicen la próxima semana, para cuando se prevé que vuelva la luz al parque de Playa de San Juan.

Desde octubre, el parque permanece a oscuras. En concreto, desde que una o varias personas robaron buena parte del cobre de la instalación eléctrica de la infraestructura municipal, según confirmaron en su momento desde la Concejalía de Mantenimiento. "Se robó prácticamente la totalidad de la instalación para llevarse el cobre del parque", explicaron desde el Departamento de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Alicante.

El caso, según confirman las mismas fuentes, llegó a pasar a manos de la Policía Local, que revisaron las cámaras de seguridad del entorno para intentar identificar al autor o los autores de un robo que dejó totalmente a oscuras el parque, lo que en la práctica ha supuesto impedir su uso desde que anochece en la ciudad, sobre todo durante los meses de invierno y primavera. El horario de La Marjal entre abril y octubre (verano) fue de 9 a 23 horas, que fue de 9 a 22 horas el resto del año.

Desde el primer momento, el Ayuntamiento reconoció que la reposición del cableado no podía ser inmediata, debido a que el coste rondaría los 30.000 euros, ya que el robo de cobre no se incluye entre los supuestos que recoge el seguro, por lo que el Ayuntamiento tendrá que hacer frente al gasto íntegro. "Este tipo de actos vandálicos no está recogido en el seguro, por lo que habrá que hacer una memoria previa y luego contratar el servicio", apuntaron desde el Departamento de Alumbrado Público. Finalmente, si no hay ningún traspié de última hora, la luz volverá nueve meses después del robo del cableado.

El parque inundable, que ha recibido varios premios desde su puesta en marcha, está situado a escasa distancia de la playa de San Juan, en una zona urbana desarrollada sobre los terrenos que formaban una marjal sobre una parcela de unos 36.000 metros cuadrados. La instalación cuenta con 1,6 kilómetros de caminos, entre los 780 metros del anillo superior y los 890 metros de caminos interiores.