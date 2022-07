La Policía Local de Alicante ha detectado durante las últimas fiestas de Hogueras una decena de vuelos ilegales de drones cuyos propietarios se enfrentan a sanciones que pueden superar los 200.000 euros. Uno de los implicados acumula once infracciones a la normativa aeronáutica en vigor y fue descubierto cuando realizaba un vuelo no autorizado durante el lanzamiento de los fuegos artificiales. La Policía Local recuerda que estos vuelos de drones ilegales pueden poner en peligro a las personas.

Según la Concejalía de Seguridad, Alicante ha implantado un sistema de vigilancia aérea para proteger a la ciudadanía que es capaz de detectar los vuelos de drones ilegales que sobrevuelan el espacio aéreo.

La Policía Local de Alicante gestiona este sistema con un operativo de control en tiempo real día a día de la ciudad. Agentes de la Unidad de Medios Aéreos de la Policía Local, en colaboración con el Grupo Operativo de Intervención Rápida (GOIR), desarrollaron un dispositivo especial para detectar vuelos de drones ilegales durante las Hogueras de San Juan y los disparos de fuegos artificiales entre el 25 y el 29 de junio, periodo en el que detectaron a una decena de infractores.

El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha puesto en valor el excepcional trabajo que realizan estas unidades especializadas de la Policía Local y ha destacado que es "un refuerzo de la vigilancia en las playas y fiestas para ofrecer a los ciudadanos y personas que nos visitan una mayor seguridad en nuestra ciudad".

El edil ha realizado además un llamamiento a "cumplir la normativa aeronáutica de los vuelos de drones y evitar utilizarlos en lugares donde no están autorizados por el bien y la seguridad de todos".

En el operativo de control los agentes utilizaron "AeroScope", un nuevo sistema informático de seguimiento y monitorización que permite vigilar y controlar los vuelos de los drones. Con este sistema queda registrado el número de serie, modelo, identificación del sistema, duración del vuelo y altura máxima registrada de los vuelos ilegales.

Los infractores descubiertos en Hogueras estaban realizando vuelos ilegales que superaban los 400 metros de altura, algunos cerca de la playa del Postiguet. Según la Policía Local, incumplían varias de las normativas aeronáuticas tanto europeas como españolas y han sido propuestos para sanción, remitiendo un oficio de denuncia a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Uno de los casos descubiertos ocurrió la madrugada del 28 de junio, durante el lanzamiento del espectáculo pirotécnico de los fuegos artificiales en la zona del Postiguet. Los agentes de la Unidad de Medios Aéreos detectaron un vuelo ilegal y el infractor fue localizado en una de las calles del núcleo urbano de la ciudad. Agentes del GOIR exigieron al piloto el inmediato descenso y aterrizaje del dron y le pidieron la documentación pertinente relativa a la actividad que estaba desarrollando.

Al identificar al piloto comprobaron que era una persona que acumulaba un total de 11 infracciones a la normativa aeronáutica en vigor, entre ellas varias de carácter muy graves y graves, por lo que se remitió acta-denuncia a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. El piloto infractor podría enfrentarse a diversas infracciones económicas que podrían superar los 200.000 euros.

La Policía explica que entre las infracciones más graves se encuentran el realizar el vuelo del dron a menos de ocho kilómetros del aeropuerto sin poseer coordinación con el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, rebasar la limitación de altura legal establecida de 120 metros sobre el nivel del suelo, no poseer la titulación como piloto, no tener seguro de responsabilidad civil, haber realizado un vuelo más allá del alcance visual del piloto, y sobre todo, no respetar la distancia de seguridad con las personas que se encontraban observando el espectáculo pirotécnico.

Además de las infracciones mencionadas la Policía va a tramitar una denuncia por infracción a la Ley Orgánica de Protección de Datos, ya que el piloto se encontraba realizando videograbación del vuelo a escasa distancia de las ventanas de las viviendas particulares y de un hotel que estaba dentro del itinerario del vuelo dron, todo ello para salvaguardar la protección de la intimidad y de la seguridad de los ciudadanos que pudieran verde afectados.