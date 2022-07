Los organizadores de la Ocean Race, la oficiosa Vuelta al Mundo a Vela que partirá en enero de 2023 desde Alicante, ha presentado One Blue Voice (Una Voz Azul), una nueva iniciativa para impulsar el apoyo público a los derechos de los océanos. Esta ambiciosa campaña tiene como objetivo dar voz al océano y establecer un marco global para proteger el medio ambiente marino, que desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la salud del planeta.

A través de esta campaña, la regata de vuelta al mundo con escalas con salida desde Alicante en enero de 2023 hace un llamamiento al público para que muestre su apoyo a la Declaración Universal de los Derechos de los Océanos firmando una petición que se presentará ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en Nueva York. en septiembre de 2023, junto al conjunto de principios que sustentan los derechos de los océanos.

En la edición 2017-18 de The Ocean Race, el evento abordó el tema del plástico de un solo uso a través de su campaña Turn the Tide on Plastic, que llevó a más de 20.000 personas a firmar el compromiso #cleanseas de las Naciones Unidas. La eliminación de plásticos de un solo uso en los Race Villages de todas las escalas evitó el uso de aproximadamente un millón de platos, cubiertos y vasos de plástico. El uso de fuentes para la recarga de agua y botellas reutilizables supuso evitar el consumo de 388.000 botellas de agua de plástico durante el período de la regata.

Además, el equipamiento de muestreo de agua que llevaban a bordo los veleros participantes como parte del Programa Científico de The Ocean Race encontró niveles de microplásticos no detectados anteriormente en las aguas más remotas del océano, lo que confirma el impacto a largo plazo que el plástico tiene en la salud del océano. Este programa continuó con muestreos en el Atlántico Norte y el mar Mediterráneo durante la primera edición de The Ocean Race Europe en mayo y junio pasado.

DSC ha llevado a cabo sus propios compromisos en torno a lucha contra el plástico. La Promesa de Dole describe un amplio conjunto de acciones de sostenibilidad para promover impactos positivos en las personas, el planeta y su bienestar, lo que incluye la transición del plástico hecho de subproductos del petróleo a soluciones de empaquetado basadas en desechos, lo que contribuye a la economía circular.

Pier Luigi Sigismondi, presidente del Grupo de Alimentos y Bebidas de Dole Sunshine Company, dijo: “Somos muy conscientes del impacto que una empresa como la nuestra puede tener en el medio ambiente. No hace mucho, durante unas vacaciones con mi familia en Tailandia vimos de primera mano la contaminación plástica que deja cicatrices en lo que deberían de ser los paisajes de playa más hermosos del mundo. Entonces me di cuenta de que esto tenía que cambiar y que tendríamos que revisar nuestras propias prácticas como individuos y como empresas para llevar a cabo un cambio significativo. Ese fue el comienzo de La Promesa Dole y nuestro compromiso de tener un impacto positivo en las personas y nuestro planeta”.

En un esfuerzo por impulsar el cambio hacia la recuperación de la salud de los océanos, The Ocean Race tiene el ambicioso objetivo de impulsar la creación de una Declaración Universal de los Derechos del Océano para 2030, con la aportación de actores clave de los mundos de la política, la navegación, la industria, el gobierno y la ciencia, junto con apasionados defensores del océano.

The Ocean Race Summits brindan una oportunidad única para recopilar información de todo el mundo sobre cuestiones clave relacionadas con la salud de nuestro planeta azul y explorar los derechos de los océanos.

Richard Brisius, presidente de The Ocean Race, subraya que “todos estamos conectados con el océano. Pero a pesar de que es clave para toda la vida en la Tierra, los mares se están deteriorando a un ritmo alarmante, y como navegantes hemos sido testigos de ello de primera mano. Necesitamos tomar medidas y crear un enfoque global para proteger al océano con la colaboración como principio básico. Al unir fuerzas y hablar como una unidad, podemos crear el nivel de ruido que escucharán los que toman las decisiones en todo el mundo. Individualmente puede ser difícil crear impacto, pero juntos podemos marcar la diferencia al darle al océano la voz que necesita desesperadamente”.

One Blue Voice (Una Voz Azul) concienciará sobre el estado de deterioro de los mares, destacará cómo se ignoran los derechos del océano y ayudará a cambiar la percepción del océano desde un recurso para usar y explotar, a una entidad que tiene derecho a prosperar. El llamamiento se produce cuando el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió la semana pasada de que el planeta se enfrenta a una "emergencia oceánica".

Creado en colaboración con 11th Hour Racing, patrocinador fundacional del programa de sostenibilidad Racing with Purpose (Compitiendo con un Propósito) de The Ocean Race, One Blue Voice (Una Voz Azul) se presentará durante la próxima edición de la regata, que comienza en Alicante en enero de 2023, incluso en Ocean Live Park, el race village que visitarán millones de personas en todas las ciudades sede en las que la regata hace escala. La campaña también se presentará en los distintos canales de The Ocean Race, llegando al público a través de activaciones digitales como cortometrajes, publicidad y un cuestionario online, así como la integración en los programas educativos de la regata para la infancia.

Si bien la campaña One Blue Voice (Una Voz Azul) se enfoca en reunir el apoyo público, The Ocean Race ha estado trabajando durante más de un año para explorar el concepto y generar apoyo entre los líderes que toman las decisiones clave en todo el mundo a través de The Ocean Race Summits.

Esta serie de eventos de alto nivel reúne a legisladores, científicos, navegantes y defensores de los océanos, brindando la oportunidad de recopilar una variedad de ideas sobre los derechos de los océanos, que luego se analizan con expertos en derecho internacional, política, diplomacia y ciencia oceánica en una serie de talleres llamados el Proceso de Génova.

Un equipo central, que incluye a dos organizaciones especializadas en los derechos de la naturaleza, Earth Law Center y Nature's Rights, junto con Antonio di Natale, un destacado biólogo marino y asesor científico en asuntos oceánicos, redactarán los principios que sustentan los derechos oceánicos. Este trabajo se llevará a cabo antes de la AGNU en septiembre de 2023, donde se compartirán los principios preliminares junto con la petición, con el fin de crear una poderosa propuesta para la consideración de los países miembros.

Muchas comunidades indígenas y costeras han abrazado los derechos de la naturaleza durante siglos y el concepto está ganando impulso. Ha habido varios momentos decisivos este año, incluido uno aquí en España, sede de The Ocean Race, donde el Parlamento ha aprobado el procedimiento de una ley que otorgará personalidad jurídica al Mar Menor (la laguna de agua salada más grande de Europa) y a toda su cuenca, convirtiéndolo en el primer ecosistema del continente en tener reconocido un derecho propio.

El trabajo de Ocean Race sobre los derechos de los océanos ha ganado apoyos al más alto nivel. Cabo Verde, que será escala de la regata por primera vez el próximo año, ha otorgado su respaldo. El primer ministro Ulisses Correia e Silva explica: "Como Pequeño Estado Insular en Desarrollo, la economía y el futuro de Cabo Verde están inextricablemente vinculados a la salud de los océanos. Necesitamos que los mares estén protegidos y bien administrados, pero el océano de la Tierra no tiene voz, defensor ni guardián. Claramente, ha llegado el momento de redactar una Declaración Universal de los Derechos del Océano, y apoyamos a The Ocean Race para que esto sea una realidad en 2030".

Danny Faure, ex presidente de Seychelles, es una pieza clave en los esfuerzos de defensa, así como varios líderes empresariales que también están defendiendo el océano. Carl-Henric Svanberg, presidente saliente de la Mesa Redonda Europea para la Industria y presidente de Volvo Group, dijo en The Ocean Race Summit Europe celebrado desde Alicante en junio de 2021: “Tenemos un compromiso total de vivir en armonía con la naturaleza. El océano es nuestro terreno común y es clave para la vida. Al no formar parte de un sistema legal efectivo, no tienen ningún derecho legal”.

Los patrocinadores y colaboradores jugarán un papel clave en el fortalecimiento y la comunicación de la campaña. Alessandra Ghezzi, directora de comunicación de 11th Hour Racing, añadió: "En el futuro que imaginamos, el bienestar de nuestros océanos, vías fluviales y comunidades costeras está garantizado y protegido a través de una fuerte administración local y acción colectiva en todo el mundo. Junto con The Ocean Race y su amplia base de aficionados, tenemos el poder de darle al océano una voz y sus propios derechos, y construir un movimiento climático para impulsar el cambio de políticas".

Los navegantes también están subiéndose a bordo de la campaña de reconocimiento de los derechos del océano. La regatista Annie Lush, dos veces participantes en The Ocean Race y ganadora de The Ocean Race Europe, afirmó: “Es muy importante que el océano tenga derechos, porque no tiene voz. En última instancia, al igual que con los derechos humanos, a menos que se sancione algo, realmente no se hace nada al respecto. Este podría ser un gran paso para el océano y para el mundo”.