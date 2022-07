El portavoz de sanidad del Grupo Popular en Les Corts, José Juan Zaplana, ha exigido este domingo a Puig un "giro inmediato en la gestión ante el colapso sanitario en la Comunidad" con el inicio del verano.

El portavoz de sanidad del Grupo Popular, José Juan Zaplana, y el vicesecretario de organización del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, han realizado declaraciones en la puerta del Hospital Sant Joan d'Alacant donde, según los populares, ayer falleció un vecino por un infarto tras ser atendido por una SAMU sin médico. "Los continuos recortes sanitarios de Puig están provocando una desatención sanitaria importante. Ayer mismo vimos como una persona falleció por no recibir la atención sanitaria necesaria porque la SAMU acudió sin médico", han indicado.

Por su parte, la portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE en Les Corts, Carmen Martínez, ha pedido al PP que "dejen de hacer política rastrera y de manipular por puro electoralismo" y ha advertido de que "con el juego sucio no van a conseguir borrar su nefasta y negligente gestión sanitaria durante los 20 años que estuvieron en el gobierno". Martínez ha añadido que "lo único que provocó el colapso en la sanidad valenciana fue su política de recortes y privatizaciones y, ahora, el gobierno del Botànic lleva desde 2015 volcado y trabajando sin descanso para revertir la situación".

El PP ha indicado que va a solicitar la comparecencia urgente del conseller en les Corts "para que dé cuenta y explique los grandes problemas que a solo diez días del comienzo del verano ya estamos sufriendo en la Comunidad Valenciana".

Zaplana ha señalado que "exigimos a Puig un giro inmediato en la gestión sanitaria en la Comunidad" y ha añadido que la situación "es dramática por los recortes en el sistema sanitario público y que hacen presagiar un verano negro en la Comunidad. El colapso del sistema sanitario, cuando solo llevamos diez días de julio, se debe a la falta de personal por improvisar plazas y despidos, el cierre de centros de salud por la tarde, la no apertura de 26 consultorios en zonas de costa y la falta de personal en los servicios de urgencias y emergencias".

El portavoz popular ha insistido en que "desde el pasado 1 de mayo en que Puig despidió a 6.600 sanitarios venimos avisando y con la falta de previsión en la preparación de la campaña de verano la situación se ha agravado". Zaplana ha recordado que "esta misma semana el conseller dijo que las SAMU podían actuar sin médico. Esto es un desconocimiento total de la normativa de su propia Conselleria ya que las SAMU es ayuda médica urgente y no otro tipo de dispositivos como una ambulancia de transporte no asistido, una SVB (soporte vital básico) o una SVE (soporte vital enfermera)".

Los socialistas, sin embargo, han defendido su gestión: "Se ha hecho un esfuerzo sin precedentes desde 2015 para fortalecer nuestro sistema sanitario y devolver a la ciudadanía los derechos robados por el PP", ha señalado la portavoz. De hecho, ha recordado que "las cifras demuestran esta apuesta decidida: se ha incrementado un 37% la inversión en sanidad, contamos con más profesionales que nunca y estamos ganando cada día en eficiencia para optimizar las inversiones".

Polémica por las SAMU

Martínez ha añadido que, en el caso concreto de las SAMU, la Comunidad Valenciana "ha visto como se han ido incrementado año tras año: de las 45 unidades de 2015 se pasó a 48 unidades en 2018 y en 2020 tenemos ya 50 unidades". Martínez ha indicado que de estas 50, "37 tienen un servicio de 24 horas y a partir de septiembre se incrementarán a 40 unidades de SAMU de 24 horas porque se aumenta el horario en una unidad por cada provincia”. Por ello, ha indicado que el ejecutivo valenciano ha trabajado en una “doble dirección para incrementar el número de SAMU en nuevas localizaciones pero también para conseguir más SAMU de 24 horas".

Ante esto, la responsable socialista ha pedido al PP que "dejen de manipular y mentir" porque "no es de recibo que ahora se inventen la realidad para dar lecciones cuando los valencianos aun están pagando la ruinosa gestión del PP en sanidad". Para Martínez, "la ciudadanía tiene claro que frente a las privatizaciones y los recortes que impuso el PP y que acabaron con la sanidad pública valenciana, el gobierno de Ximo Puig está trabajando para revertir la situación y recuperar los derechos que les arrebató el PP".

Zaplana, sin embargo, no ha cesado en sus críticas: "La situación es dramática. Están confundiendo a la población donde los distintos servicios sanitarios no hacen cada uno lo que tienen que hacer y los sanitarios no tienen los roles adecuados dentro de esa atención sanitaria. Esa situación provoca que se ponga la salud de la gente en peligro y que nos cuesten vidas. Cada día vemos con estupor como Puig está desmantelando los servicios sanitarios públicos, ya sean las SAMU, el Hospital de Torrevieja, la asistencia en el norte de Castellón, los cuatro y cinco días de espera en el Hospital General de Valencia para tener una cama, o los 155 días para una intervención quirúrgica en el Hospital Sant Joan d'Alacant", ha añadido.

Por su parte, el vicesecretario de organización del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que el PPCV presentará mociones en todos los ayuntamientos de la Comunidad para que las SAMU tengan médico. "Denunciamos el caos en la situación sanitaria. Ha comenzado el verano y tenemos problemas muy importantes como la falta de médicos en la SAMU produciendo situaciones muy graves. Cuando hay una situación urgente, es necesario un médico para atender de manera adecuada a la población".