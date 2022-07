Casi la mitad de las ambulancias del SAMU circulan sin médico en la provincia de Alicante

Es un problema que se había dado de manera puntual otros veranos, pero que este año se ha agravado hasta límites preocupantes. El número de ambulancias del SAMU que a diario tienen que atender los avisos de emergencia sin médico no deja de aumentar hasta el punto de que hay días en los que, según denuncian trabajadores y sindicatos, entre un 30% y un 40% de las ambulancias de la provincia no tienen facultativo a bordo.

Las ambulancias SAMU son como Unidades de Cuidados Intensivos móviles, que se desplazan para atender las situaciones más críticas en las que la vida del paciente corre peligro inminente. El personal médico que viaja abordo de las mismas ha hecho además un curso de formación para poder trabajar en las mismas.

La escasez de médicos que se arrastra en los últimos años ha ido afectando a este servicio. Pero este verano la situación ha estallado, según los trabajadores y los sindicatos, por el retraso con el que se han aprobado las vacaciones de verano y por la centralización en València del Centro de Información y Coordinación de Urgencias que se llevó a cabo meses atrás y que ha dejado a la provincia sin el servicio a través del cual se organiza al personal de las ambulancias. Ahora todo se hace desde València para las tres provincias.

“El 30 de junio aún no se habían ofrecido los contratos de este verano para suplir a la gente que se iba de vacaciones, de manera que los pocos médicos que había dispuestos para trabajar se marcharon a los hospitales”, lamenta un trabajador consultado. Desde el sindicato UGT recuerdan que el SAMU salva vidas. “No podemos enviar SAMUS sin facultativos que como parte integrante del equipo son imprescindibles. A sumiendo funciones de valoración del paciente, ordenando la, administración de fármacos, y determinadas actividades propias del facultativo. Jugamos con vidas, un enfermero no puede ni debe asumir responsabilidades que no le corresponden", señala Rosa Queijas, delegada de UGT.

Desde el sindicato venimos denunciando la falta de facultativos y la necesidad de una solución por parte de la Dirección del SES y Conselleria de sanidad.

Este fin de semana se ha vivido una situación muy tensa, ya que los SAMU de San Vicente, Alcoy, Orihuela Costa, Villena y Alicante, con la unidad de 12 horas, estuvieron operando sin médico. El Sindicato Médico ha denunciado que durante la guardia de ese día falleció en la ciudad de Alicante un hombre a causa un infarto que fue atendido por una ambulancia en la que no había facultativo. “Cuando la ambulancia llegó el enfermero hizo un electro. Cuando se diagnosticó el infarto hubo que mandar a toda velocidad a un médico, pero la demora ya fue de 40 minutos”, explica Víctor Pedrera, secretario general del Sindicato Médico en la Comunidad Valenciana.