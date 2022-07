Alicante arranca su semana del Orgullo con división política y social

Con la resaca de la multitudinaria celebración del Orgullo en Madrid, Alicante ha arrancado este lunes su semana oficial del Orgullo LGTBI con el despliegue en el balcón del Ayuntamiento de la pancarta con el lema “Alicante con Orgullo” y el posterior acto institucional en el que han participado asociaciones del colectivo, la Diputación, la Universidad de Alicante y el Consell de la Joventut.

De nuevo, el Orgullo de la ciudad de Alicante estará marcado por la división, ante la negativa de participar en los actos impulsados desde el Ayuntamiento de la asociación Diversitat y con la izquierda evidenciando distancia respecto al bipartito de PP y Ciudadanos. De hecho, concejales del PSOE, Unidas Podemos y Compromís han posado desde la plaza, con carteles reivindicativos, mientras los miembros del gobierno local posaban junto a la pancarta multicolor.

La coalición morada ha criticado los recortes presupuestarios en el área LGTBI del Ayuntamiento de Alicante. El portavoz municipal de Unidas Podemos, Xavier López, ha admitido estar "muy preocupado por las políticas LGTBI en este Ayuntamiento, el área LGTBI liderada por la vicealcaldesa sólo sabe de palabras, no sabe de presupuestos y no sabe de políticas”. López ha afirmado que “hablar de políticas LGTBI es hablar de políticas sociales, inclusión, medidas contra la pobreza, pero sin embargo, esta vicealcaldesa únicamente sabe utilizar el colectivo LGTBI para hacer capitalismo y promocionar el turismo, y nosotros por ahí no vamos a pasar”.

Por su parte, la concejala socialista Llanos Cano ha subrayado el compromiso de su grupo con "los derechos LGTBI y con los colectivos y asociaciones". "Denunciamos la gestión de la derecha al frente del área. La realidad es que el 96% del plan LGTBI de Alicante esta sin cumplir", ha añadido la edil.

Desde Compromís, por su lado, han exigido "más recursos, poner en marcha el Plan LGTBI", mientras han criticado que "no se puede defender el Orgullo mientras se blanquea a la ultraderecha".

El acto institucional, celebrado en el Salón Azul, ha contado con las palabras de la diputada provincial de Igualdad, Carmen Jover, de las asociaciones Entendemos, Ponts Alicante LGTBI y Alicante Entiende, que en general han reivindicado la igualdad de derechos, la tolerancia y el respeto a la diversidad.

La vicealcaldesa ha invitado a toda la ciudadanía a que se una a la celebración que este año se desarrolla bajo el lema “Alicante con Orgullo por los derechos humanos: 365 de activismo y 1 para celebrarlo”. Hace diez días, ya se produjo una primera manifestación por las calles de Alicante, en ese caso convocada por Diversitat, junto a otras entidades sociales.

En su discurso de este lunes, Sánchez ha manifestado que “aunque los avances desde que comenzó la lucha del colectivo en los años 60 son indiscutibles, las reivindicaciones deben continuar hasta que ninguna persona se sienta discriminada, menospreciada o atacada por su condición sexual”.

Asimismo, al edil ha señalado que junto a las reivindicaciones “hoy es un día para celebrar la visibilidad, la normalización social, la libertad para ser como cada uno es y la libertad para expresarse y expresarlo sin miedo”. “Velar por que el respeto sea uno de los valores fundamentales de nuestra sociedad es tarea de todos”, ha añadido. “Toda la ciudadanía es responsable. Cada uno de nosotros con nuestras actitudes y con nuestros comentarios vamos sembrando una semilla que configura nuestra sociedad y que sirve de ejemplo a las nuevas generaciones”, ha afirmado Sánchez.

Al igual que el representante de Alicante Entiende, la vicealcaldesa ha aprovechado para denunciar la situación que viven los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales en otros países y han recordado que “nuestro país es el mayor receptor de refugiados LGTBI del mundo”.

Semana de actividades e iluminación

Las asociaciones LGTBI de Alicante han diseñado un completo programa de actividades con el apoyo municipal para esta semana. La celebración culminará con una manifestación y posterior fiesta el próximo sábado, 17 de julio. Así, se llevarán a cabo seminarios, mesas redondas, proyecciones de cine y cortos y teatro. Además, esta noche la fuente de Luceros se iluminará con los colores LGTBI que se irán alternando cada diez segundos hasta completar el arcoíris. También se iluminará la fachada de Casa Mediterráneo con los colores del colectivo.